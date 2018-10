Zpráva o zabití vraha českých vojáků neměla nikdy uniknout ven, shodují se experti

Armádní experti se shodují, že o akcích speciálních sil se nemluví. Zpráva o smrti útočníka, který zabil tři české vojáky, je podle nich pozitivní, ale veřejnosti měla zůstat utajena.

Praha - Náčelník generálního štábu Aleš Opata splnil svůj srpnový slib, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky. Jeden z organizátorů útoku, při němž zahynuli tři čeští vojáci, je mrtvý, druhý v zajetí. Zprávu kvitují všichni bezpečnostní experti, které deník Aktuálně.cz oslovil. Zároveň se však shodují, že informace nikdy neměla uniknout na veřejnost.

"Generálu Opatovi blahopřeji," sdělila předsedkyně sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) v reakci na zprávu o likvidaci útočníků. Považuje to za silný pozitivní vzkaz pro armádu i Českou republiku.

Náčelníka generálního štábu však podobné vzkazy zřejmě příliš netěší. "Podobné věci nekomentujeme," řekl ve středu lakonicky Opata.

Nad zveřejněním úspěšné akce českých speciálních sil totiž převládají rozpaky. "Ta zpráva se nikdy neměla dostat na veřejnost. Něco přece jen selhalo," domnívá se bývalý šéf vojenské rozvědky František Štěpánek, který pak léta působil ve velitelských strukturách NATO.

Zveřejnění informace o likvidaci a dopadení teroristů ohrožuje podle generála životy Afghánců, kteří se na akci českých speciálních sil podíleli anebo jim předali důležité informace.

"Budou s námi i příště ochotni spolupracovat? Ukazuje to navíc na cíl případné odvety, tedy Českou republiku. Z těchto důvodů neměla zpráva o úspěšné operaci českých speciálů nikdy vyplavat na povrch," varuje Štěpánek, který v minulosti prostějovským speciálním silám velel.

O akcích speciálních sil se nemluví

Souhlasí s ním i bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý. "Měli bychom si už jednou pro vždy zvyknout na to, že o akcích speciálních sil, často v hlubokém týlu protivníka, se nemluví a že se o nich veřejnost téměř nikdy nic nedoví. Životy lidí jsou důležitější než zajímavá zpráva v médiích," uvedl.

Zpráva o zlikvidováni Usámy bin Ládina či jiných předních islamistických vůdců je podle expertů zcela něco jiného než informace o - jakkoliv důležitých, ale přece jen méně významných - operacích speciálních sil na taktické úrovni. O těch by veřejnost neměla ze zmíněných důvodů vědět.

Akce byla podle všeho vedena s cílem zajmout viníky úmrtí českých výsadkářů. Pokud při ní ale dojde k přestřelce, pak jsou podle Šedivého i oběti. Vraždou by bylo zabití již zajatého islamisty.

Na druhé stráně i Šedivý má pro úspěšnou operaci jen slova chvály, "když už byla zveřejněna". Podobné akce se podle něj - ve spolupráci se spojenci a místní komunitou Afghánců - plánují i několik měsíců. Vyhodnocují se cíle, ověřují se informace z místních i zpravodajských zdrojů. Analyzují výsledky radioelektronického průzkumu, odposlechy, telefonáty, internet.

Do hry se vrací bleskové vysílání speciálních komand

Akce českých speciálů (podle informací Aktuálně.cz školí v Afghánistánu tamní speciální síly) vrací navíc do hry diskusi o bleskovém vysílání speciálních komand například do boje proti islamistům či k osvobození rukojmích. Odlétaly by v řádu hodin. Vláda by pak o akci parlament dodatečně informovala až po jejím splnění a musela by respektovat i rozhodnutí zákonodárců o odvolání komanda.

Na novelizovaném článku, který se v Ústavě ČR týká vysílání armády do zahraničí, se podíleli přední ústavní právníci a poslankyně Jana Černochová se ho v minulosti - i přes podporu většiny zákonodárců - v minulosti několikrát marně pokoušela prosadit na jednání Poslanecké sněmovny.

"Budu to zkoušet znovu a budu se na nejbližším jednání výboru pro obranu ptát generála Opaty na způsob vyslání speciálů do Afghánistánu. Zda proti teroristům zasáhli ti, kteří již školí Afghánce, anebo tam byli z Česka vyslání v rámci ´početní rezervy´, kterou jsme armádě v jejím mandátu pro Afghánistán schválili, jakkoliv jsem si jista, že vše proběhlo v rámci zákonů," říká Černochová.

