"Mají vězení v hlavě, jsou politicky nevyzrálí." Komunista propadl ve volbách na DAMU

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze má za sebou volbu ombudsmana. Jeho náplní je dbát o práva studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců fakulty, pokud se střetnou s neetickým jednáním. Post obhájila stávající "ombudsosoba", jak funkci škola nazývá. Ucházel se o ni také bývalý poslanec KSČM Leo Luzar. Nedostal však ani jeden hlas. Zatajil navíc svou komunistickou minulost.

"Vnímám velkou úlohu KSČM v obraně poctivé práce našich rodičů a prarodičů. Bez nás, komunistů, by z jejich života před rokem 1989 zbyla jen špína a pomluvy. Nic není černobílé, ale my si vážíme našich předků a snažíme se také o uznání jejich životů a práce, poctivě odvedené ve prospěch České republiky," řekl Luzar před sněmovními volbami v roce 2021.

Jeho mateřská strana však po těchto volbách poprvé v historii Česka z dolní komory parlamentu vypadla. Neúspěch KSČM předznamenal i konec Luzarovy stranické kariéry, předloni v květnu na sjezdu neobhájil funkci místopředsedy. Poté stranu opustil. Uzavřelo se tím jeho členství, jež se datuje od roku 1986. Během vojny ve svých 22 letech vstupoval ještě do tehdejší KSČ.

Totalitní režim padl o tři roky později. Důležitým aktérem společenské změny byla DAMU, jež coby první fakulta v zemi po násilném zákroku státní moci na Národní třídě vyhlásila stávku. O pětatřicet let později dali studenti a pracovníci fakulty najevo, že o služby komunisty nestojí. Ani bývalého.

"Uvěznění ve škatulkách"

"Ukázalo se, že někteří lidé jsou stále uvěznění ve svých škatulkách, byť navenek deklarují různost, otevřenost a duhovost. Ukázala se určitá politická nevyzrálost. Ač se pohybují v prostorech svobody, tak mají své vlastní vězení u sebe v hlavě," reagoval Luzar pro Aktuálně.cz na skutečnost, že na DAMU nedostal jediný hlas.

Luzar pracuje v oblasti kyberbezpečnosti. Podle svých slov se věnuje i mediaci, tedy zprostředkování efektivní komunikace při sporech. V tomto oboru prý složil státní zkoušku. Byl přesvědčený, že tuto kvalifikaci by mohl uplatnit coby ombudsman. K přihlášce ho prý motivovala také zvědavost, zda je fakulta otevřená jiným názorům.

Kandidatura dlouholetého komunisty na půdě spojené s aktivním odporem proti totalitě některé zaskočila. Pozastavil se nad ní například vedoucí katedry divadelní produkce David Mírek. "Ombudsman by měl mít emoční a sociální inteligenci. DAMU byla spouštěčem sametové revoluce. Co vás vedlo k tomu, že se do této funkce hlásíte?" ptal se Luzara, když se byl na fakultě představit.

Právě Mírek na veřejném fóru na komunistickou minulost kandidáta upozornil. Luzar se o svém členství v KSČ a KSČM v písemném životopise provázejícím jeho přihlášku nezmínil. Nepromluvil o něm ani v úvodním slově, když na DAMU představoval své priority. "Já jsem levičák. Proč si myslíte, že by levičák nemohl mít rád Havla a jeho myšlenky?" opáčil Mírkovi Luzar.

"Bylo to za hranou všeho"

Podle svých slov coby člen KSČ sametovou revoluci přivítal. Tvrdil, že v listopadu 1989 chodil na náměstí cinkat klíči. Tuto část svého života do materiálů k přihlášce uvedl. "Rostl jsem v normalizaci a dneska prožívám trošku déjà vu," uvedl muž, který v roce 2016 coby poslanec podepsal návrh zákona na trestání urážky prezidenta. Za čin měl hrozit až rok vězení. "Odborně jsem se zabýval svobodou projevu," zmínil také v materiálu.

V předvolební diskusi se studenty a zaměstnanci DAMU nemluvil Luzar jen o politice a představách výkonu funkce, byl také osobní. Zmínil se o svém milostném životě. "Dlouhá léta jsem žil s manipulátorkou, která si mě dokázala krásně omotat kolem prstu. Dlouho mi trvalo, než jsem prozřel, že jsem manipulován. Z toho pohledu jsem dospěl," řekl.

Podle informací Aktuálně.cz zanechal někdejší komunista při kandidatuře dojem především ve dvou věcech. Z jeho vystoupení nebylo zřejmé, proč do volby ombudsmana DAMU vstoupil. Druhým bylo zamlčení jeho komunistické minulosti v oficiálních materiálech i při předvolebním vystoupení, dokud se neozval vedoucí produkce Mírek.

"Připadá mi zdravé nechávat se čas od času konfrontovat jinými názorovými proudy, vystupovat z komfortní zóny a naší umělecké bubliny vůbec. Přítomnost a vystoupení pana Luzara na naší fakultě však byly za hranou všeho zmíněného. Nula hlasů, které vybojoval, považuji za velmi jasnou zpětnou vazbu. Tady panu Luzarovi pšenka nepokvete," sdělila Aktuálně.cz studentka produkce.

32 podnětů, 22 doporučení ke změnám

Vedle Luzara kandidovali herečka Zora Jandová a stávající ombudsman Petr Polák. Právě ten pozici minulý týden obhájil, ze 378 odevzdaných hlasů jich získal 313. Funkci vykonává od května 2022. Post ochránce práv s dvouletým mandátem zřídilo vedení fakulty po iniciativě Nemusíš to vydržet, jež upozornila na nevhodné chování některých pedagogů.

"Mým hlavním úkolem je řešit podněty jednotlivců, radit lidem v nesnázích, mapovat fakultní prostředí, a pakliže zjistím pochybení či nejasnosti, snažím se přimět lidi v rozhodovacích pozicích ke konkrétním krokům či nápravě," stojí mimo jiné v první zprávě o činnosti, kterou ombudsman Polák minulý týden vydal. Mapuje v ní období od května 2022 do prosince 2023.

Polák za tu dobu přijal 32 podnětů, přičemž 17 z nich bylo od studujících. Vydal více než dvacet systémových doporučení pro zajištění rovného zacházení při studiu. Náplní práce ombudsmana je vyřizovat stížnosti popisující neetické jednání, diskriminaci, psychický nátlak či nevhodné chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici.