Odtajněno: Podivná akce u hrobu Bedřicha Smetany. Průšvih dokazuje fotka funebráka

Novinář a badatel Jaroslav Mareš už mnoho let hledá zapomenuté a utajené příběhy, které měly zůstat už navždy uzavřené v archivech. Některé z nich se do střežených archivů dostaly kvůli tomu, že by jejich zveřejněním měl někdo pořádnou ostudu. První epizoda podcastu Odtajněno má název Poslední rána Bedřicha Smetany.

1:43 Odtajněno - Bedřich Smetana (teaser) | Video: Aktuálně.cz

Podcast Odtajněno: Největší průšvihy našich dějin poslouchejte na všech svých oblíbených aplikacích, na Spotify a Apple podcastech. V roce 1987 se na staroslavném Slavíně odehrál průšvih, který znectil jména velikána klasické hudby Bedřicha Smetany a velikána antropologie Emanuela Vlčka. Vědec se pokusil exhumovat ostatky skladatele, aby je mohl zkoumat. Příčina smrti hudebního velikána totiž byla - a i 140 let po jeho smrti stále je - předmětem dohadů, zakazování a utajování. Nicméně akce se podle dostupných zdrojů zvrtla. Dosud neobjasněný příběh dokresluje například i fotografie pohřebního zřízence, jehož provinilý pohled dává velmi jasně najevo, že se něco nepovedlo. A že se to nepovedlo hodně. Autor vychází ze své knihy Přísně tajné skandály. Podcast v plné délce si můžete přehrát i zde: Podcast Aktuálně.cz Odtajněno přibližuje okolnosti bizarních skandálů, afér a průšvihů, které se odehrály zejména v minulém století, ale zabrousí i do starší historie. Série novináře a badatele Jaroslava Mareše poutavě popisuje skandály tuzemských osobností, neznámá pozadí událostí či neuvěřitelné přešlapy tajných služeb. Autor rovněž provozuje web Badatelé.net.