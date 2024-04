Odmítaný Zahradil se loučil s ODS. Odcházím na střídačku, řekl a zastal se Babiše

Jedna z dlouholetých tváří ODS se stahuje do ústraní. Jan Zahradil několikrát vedl kandidátku do evropských voleb, byl také poslancem, ale ve straně se ocitl na okraji názorových proudů. Svůj post v europarlamentu v červnu obhajovat nebude.

Zahradil na začátku svého vystoupení na sjezdu upozornil, že každý kongres je hlavně PR akce, kterou strana dělá pro veřejnost, a on ji nebude kazit nějakým kritickým rýpáním. Vzápětí se ale pustil do kritiky. "Ono se to ode mě tak nějak očekává," podotkl.

Moc lidí to ale přímo na místě neslyšelo. Mezi prvními jako na dřívějších kongresech nevystupoval. Jeho dlouhou kariéru "utnul" předseda ODS Petr Fiala loni v červnu, kdy oznámil, že Zahradil už nebude kandidovat do evropských voleb. Premiér mu stručně poděkoval, neřekl proti němu jediné kritické slovo, ale bylo jasné, že s ním už v ODS nepočítá.

Zahradil vystoupil až pozdě večer ke konci sobotního bloku politických diskusí a svým vystoupením nepřímo potvrdil, že v současné ODS pro něj není místo. Zkritizoval účast strany v koalici Spolu a jednoznačně se postavil proti vedení a jednoznačné většině delegátů, kteří se opřeli do opozičního hnutí ANO a jeho šéfa Andreje Babiše.

"Byl jsem jediným členem Výkonné rady ODS, který hlasoval proti této koalici. Můj názor se na ni od té doby nijak nezměnil. Benefity, které z toho plynuly, jsme zkonzumovali, a teď už to přináší jenom dlouhodobé náklady," prohlásil s tím, že vedení ODS ji vymyslelo a má právo ji dotáhnout až do konce volebního období.

"Ale velmi bych se přimlouval, abychom nečinili žádné závazky, které by přesahovaly horizont voleb v roce 2025. ODS by se neměla tvářit, že její jediná politická budoucnost je ve spojení koalice Spolu," vysvětloval a navrhl, aby se ODS až po parlamentních volbách rozhodla, jakou cestou poté půjde.

Zahradil zároveň potvrdil, že dlouhodobě patří v ODS k té menšině, která se odmítá vymezovat vůči hnutí ANO i dalším soupeřům ODS, kteří jsou vůči ní kritičtí. "Velmi bych se přimlouval za to, abychom přestali s hysterickou rétorikou, kdy si sami sobě namlouváme, že my jsme ti jediní praví demokraté a opozice a kdokoliv, kdo má jiné názory, je nositel antizápadních narativů a Putinův agent, který nás chce prodat Rusku. Není to pravda, je to nezodpovědné, hluboce se štěpí společnost, ničí to pocit jakékoliv soudržnosti a já vás ujišťuji, že se nám to vrátí ne v dobré podobě," varoval Zahradil.

Tím se vymezil proti samotnému předsedovi ODS Petru Fialovi a dalším významným členům strany, kteří varují před Andrejem Babišem a dalšími se slovy, že by skončilo prozápadní směřování Česka a země by se začala přiklánět k politice Ruska.

V závěru svého vystoupení ještě přál vše dobré kandidátům do všech možných budoucích voleb a konstatoval, že si jde sednout na pomyslnou střídačku. "A uvidíme, jestli z té střídačky budu případně ještě někdy povolán zpět do hry, nebo nikoliv," dodal politik, který býval místopředsedou ODS.

Video: Lidé by měli být na vládu pyšní za dvě věci. ANO je z nich hodně nervózní, říká novinář Dolejší (21.3. 2024)