Odborníci doporučili zbořit uzavřenou část pražského Libeňského mostu u Palmovky

Odborníci doporučili zbourat nyní uzavřený takzvaný inundační most u pražské Palmovky, který je součástí Libeňského soumostí. Silničáři počkají na platné stavební povolení a pak zahájí demolici mostu. Práce by mohly začít letos v dubnu. Historického Libeňského mostu přes Vltavu se práce nedotknou a zůstane v provozu.

Libeňský most | Foto: TSK

Dopravní podnik vybuduje provizorní tramvajovou zastávku na konci provozované části Libeňského soumostí. Most v části přes Vltavu nevykazuje zásadní problémy a není potřeba jej uzavírat.

Odborníci, takzvaná rada monitoringu, dospěli podle mluvčí Technické správy komunikací Barbory Liškové k jednoznačnému závěru, že nedoporučují obnovení provozu na inundačním mostě. Zároveň doporučili demolici této uzavřené části Libeňského soumostí. Technická správa před dvěma týdny kvůli závadě způsobené mrazy uzavřela inundační most pro tramvaje, pěší i cyklisty. Odborníci objevili závady na vrcholovém kloubu. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů. Libeňský most z roku 1928 je ve velmi špatném stavu.