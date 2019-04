Od českých prezidentů už jsem slyšel horší věci, řekl Häupl na Zemanovu kritiku

Bývalý starosta Vídně Michael Häupl byl podle informací Aktuálně.cz dotčený kritikou, která zazněla na jeho adresu v projevu prezidenta Miloše Zemana. Na pozdější omluvy účastníků setkání však reagoval s úsměvem. "Od českých prezidentů už jsem slyšel horší věci," řekl podle jednoho z hostů, se kterým deník Aktuálně.cz hovořil, ale nepřál si uvést jméno. Ačkoli se ukázalo, že prezident neměl správné informace, exstarostovi se neomluvil.

Prezident Miloš Zeman na úterním setkání s krajany ve Vídni Häuplovi vyčetl, že finančně nepodpořil Komenského českojazyčnou školu. "Musím konstatovat, že podle informací, které jsem dostal, Vídeň nedala škole Komenského ani šilink. Takže za to vám tleskat nebudu," řekl doslova Zeman.

"Myslím si, že se to pana starosty dotklo. Bylo to příšerné, my jsme po sobě jen koukali, jak ho nepříjemně zkritizoval," uvedl pro Aktuálně.cz člověk, který na setkání s krajany na velvyslanectví v úterý byl.

Podle tohoto zdroje Häupl na setkání věnované české menšině v Rakousku vůbec nemusel být. Byl to prý projev jeho dobré vůle a dobrého vztahu k české menšině. Häupl byl navíc tím, na koho se čeští krajané vždy mohli obrátit, upozorňuje zdroj.

Chybnou informaci, kterou měl prezident podle svého mluvčího Jiřího Ovčáčka od velvyslankyně Ivany Červenkové, okamžitě po projevu opravil starosta Školského spolku Komenský Karel Hanzl, který školu provozuje.

"To, co dostáváme, jsou různé jednorázové podpory, ale chybí nám podpora systémová. Nejmarkantnějším darem byl jeden milion eur. My jsme o podporu žádali asi 10 let, nakonec se to podařilo a mohli jsme renovovat budovu školy," řekl pro Aktuálně.cz Hanzl a dodal, že nejrůznější účelové dotace škola samozřejmě od města dostává.

Český stát přestal školu podporovat v roce 1992. "Od té doby neexistuje ani z české strany žádná systémová podpora," dodal Hanzl.

Mezinárodní ostuda

Prezident Zeman na Hanzlovu opravu reagoval slovy, že dostal jinou informaci. "Panu Häuplemu se však za svůj útok neomluvil," říká další přímý účastník prezidentova projevu publicista Přemysl Janýr.

Mluvčí Jiří Ovčáček Deníku N řekl, že prezident omluvu nemá v plánu. "Pan prezident se má omlouvat za to, že obdržel špatnou informaci od velvyslankyně?" odpověděl serveru. Ivana Červenková se však proti tomuto nařčení ohradila. Prezidentovi před setkáním prý sice stručně sdělila, že škola žádné peníze od Vídně nedostává, ale měla tím na mysli systémové a pravidelné příspěvky, vysvětlila pro ČTK.

Školský spolek Komenský Spolek, který ve Vídni působí od roku 1872, provozuje školku, obecnou školu a reálné gymnázium. Na webu uvádí, že za téměř 150 let prošly školami Komenského desetitisíce žáků. V letošním školním roce je v jeho zařízeních zapsáno 539 dětí.

Vídeňský radní pro vzdělání Jürgen Czernohorszky ve čtvrtek agentuře APA upřesnil, že škola v roce 2009 dostala od města jednorázový stavební příspěvek jeden milion eur (25,6 milionu korun). Vedle této sumy Vídeň v letech 2014 až 2017, tedy během Häuplova mandátu, poskytla Školskému spolku Komenský na denní provoz vzdělávacích institucí 550 000 eur (14 milionů korun).

"Nemůžu mluvit za všechny, ale ti, se kterými jsem mluvil, tak všichni to hodnotili jako mezinárodní ostudu," okomentoval Zemanův projev publicista Janýr.

Na závěr diskuze, která následovala po Zemanově projevu, podle zdroje prezident poděkoval publiku za to, že v něm nebyla "žádná sufražetka z #MeToo a žádná šestnáctiletá stávkující ochránkyně přírody."

O Zemanových kritických slovech na adresu bývalého vídeňského starosty se rozepsala i rakouská média. ORF či deník Tiroler Tageszeitung připomněly kritiku českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který se k události vyjádřil na Twitteru. "Úkolem českých představitelů je rozvíjet vztahy s našimi sousedy, není potřeba politiky okolních zemí známkovat," napsal ministr Petřiček.