Ochranka pustila do Senátu cizího opilého muže. Myslela, že je kuchař

Do Senátu se v polovině května dostal cizí opilý muž, do budovy ho pustila ochranná služba, přestože u sebe neměl čipovou kartu, napsal v pondělí server Seznam Zprávy. Podle jeho informací si ochranka myslela, že muž je jedním ze zaměstnanců, pravděpodobně kuchař.

Muž nebyl ozbrojený, přesto policie Senát prohledala a přivolaní pyrotechnici prověřili, že nepřinesl do budovy výbušninu. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) byl o incidentu informován.

K události došlo 16. května brzy ráno, když byl Senát ještě prázdný. Bylo to den po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica. Muže, který přes ochranku do Senátu pronikl, pak zachytily bezpečnostní kamery, jak se snaží dostat z budovy oknem. "Po několika minutách byla tato osoba, která jevila známky požití alkoholu, zadržena. Dotyčný nedokázal vysvětlit důvod svého konání, kdy následně provedená dechová zkouška potvrdila přítomnost 2,5 promile alkoholu v dechu," uvedl mluvčí ochranné služby Tomáš Procházka.

Mluvčí Senátu Lada Faldynová doplnila, že podle policie jde pravděpodobně o individuální pochybení policisty ochranné služby, který muže řádně nezkontroloval a vpustil do budovy. Podle Procházky byl policista z ochranné služby převelen na jiné místo a čeká ho trest v takzvaném kázeňském řízení.

V minulém týdnu Seznam Zprávy informovaly o nálezu kokainu ve Sněmovně. Uvedly, že policejní ochranná služba Sněmovny objevila na přelomu loňského a předloňského roku drogu na pánské toaletě. Podle Procházky vedení služby případ vyhodnotilo tak, že vzhledem k minimálnímu množství drogy nešlo o trestný čin ani přestupek a nález dál nehlásilo. Později doplnil, že nešlo o nález drog, nýbrž o nález papírku, na kterém se až následným stěrem z něj potvrdila dřívější přítomnost kokainu.

Za to, že vedení dolní komory nebylo o nálezu papírku s drogou informováno, se velitel ochranného útvaru Jiří Komorous omluvil dopisem adresovaném kancléři Sněmovny. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) to považuje za "minimum". V neděli v diskusním pořadu televize CNN Prima News Partie Terezie Tománkové uvedla, že věc je "velkým ponaučením, jak má komunikovat s ochrannou službou", protože kdyby byl nález oznámen hned v zárodku, nenarostl by do současných rozměrů. Uvedla také, že je zvláštní načasování kauzy týden před evropskými volbami.