Předem je vyplašíme, vyvrací pořadatel ohňostroje obavy z krvavého masakru ptáků

Ochránci přírody připomínají okolnosti novoročního ohňostroje v Praze z roku 2013, kdy vyplašení ptáci narazili do trolejí a poté padali mezi diváky.

Praha - Nedělní ohňostroj na Vltavě má být jedním z vrcholů víkendových oslav stého výročí založení republiky. Ochránci přírody ale varují, že se může opakovat "krvavý masakr ptáků" z roku 2013.

"V letu méně obratní vodní ptáci, jako jsou labutě a kachny, pokud budou ve tmě vyplašeni ohňostrojem, nemají moc šancí na záchranu," upozorňuje Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Přesně k takové situaci podle něj došlo před pěti lety, kdy ohňostrojem vyplašení ptáci narazili do trolejí a následně padali mezi diváky na Mánesově mostě.

Organizátor ohňostroje ale ujišťuje, že k ničemu podobnému tentokrát nedojde. "Patnáct, pět a dvě minuty před ohňostrojem se střílí do vzduchu dělbuchy, aby ptáci v klidu opustili tu oblast tak, aby nedošlo k žádnému incidentu," vysvětlil designér a realizátor nedělního ohňostroje Martin Peter pro Aktuálně.cz.

Na Letné to není bezpečné kvůli smůle, tvrdí organizátor

Po incidentu v roce 2013 byly novoroční ohňostroje přesunuty na Vítkov či Letnou. "Přesun konání ohňostroje z tradiční Letné zpátky na plovoucí pontony na Vltavě je vrcholem arogance a bezohlednosti," vytýkají ochranáři.

Martin Peter ale upozorňuje, že v současné chvíli by ohňostroj v parku nemusel být bezpečný. "V tuto dobu jsou stromy více 'hořlavé', protože smůla ještě není stažená, takže by v případě ohňostroje například na Letné hrozilo vyšší riziko požáru," upozornil.

Novoroční ohňostroj před pěti lety nepřežilo několik ptáků. Na Mánesův most, nedaleko místa, kde se ohňostroj z Vltavy odpaloval, spadly mezi diváky tři zraněné labutě. Jedna zemřela na místě, jedna pravděpodobně utonula poté, co ji policista zraněnou hodil do vody. Třetí s těžkým zraněním skončila v záchranné stanici v Jinonicích.