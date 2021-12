Obzinová šéfkou zpravodajství rozhlasu nebude, Zavoral ustoupil dopisu s 600 podpisy

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral ustoupil od záměru, aby zpravodajství veřejnoprávního média řídila Jitka Obzinová. Učinil tak poté, co dopis proti jejímu jmenování podepsalo za dva dny více než 600 pracovníků rozhlasu a podpořilo jej i mnoho novinářů jiných médií. Kdo nyní zpravodajství povede, není zatím jasné.

"Dnes jsem se sešel s paní Jitkou Obzinovou. Český rozhlas máme oba natolik rádi, že bude vždy stát nad jakoukoliv profesní kariérou. Oběma nám leží na srdci stabilita a silná pozice rozhlasu. Společně jsme se tak dohodli, že na post ředitelky zpravodajství nenastoupí," oznámil v pátek šéf rozhlasu Zavoral.

Dodal, že post šéfa zpravodajství dočasně nabídl současnému šéfredaktorovi stanice Radiožurnál Ondřeji Suchanovi, a to od ledna do výběru stálého ředitele. "Ondřej Suchan mě požádal o čas na rozmyšlenou do začátku příštího týdne, což jsem akceptoval," sdělil Zavoral.

Zavoral oznámil jmenování Obzinové na středečním zasedání Rady Českého rozhlasu. Nahradit měla dlouholetého šéfa zpravodajství Jana Pokorného. Zavoral výměnu zdůvodnil potřebou krizového manažera, který bude muset řešit snižování rozpočtu a ohlášené propouštění zaměstnanců.

Proti tomuto kroku vzápětí vznikl otevřený dopis, který za dva dny podepsalo přes 600 zaměstnanců a dalších pracovníků rozhlasu. Obzinová by podle nich mohla ohrozit objektivitu a nezávislost zpravodajství. Připomněli její dřívější působení v televizi Prima.

"Jitka Obzinová se přímo podílela na manipulaci zpravodajství. Názorně to dokládá zdokumentovaná a médii popsaná událost ze září 2015. Na poradě vedení FTV Prima tehdy Jitka Obzinová coby vedoucí zpravodajství přímo ovlivňovala vyznění reportáží o uprchlících tak, aby vzbuzovaly protiimigrační vášně," uvedli.

Server Hlídací pes v roce 2016 zveřejnil nahrávku, podle níž dostali redaktoři od Obzinové příkaz, aby informovali o uprchlících jako o hrozbě. "Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání," řekla podle nahrávky na poradě. "Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní, a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní," vyhrožovala svým podřízeným.

Neobjektivně se podle nich Obzinová chovala i v roce 2013 při prezidentských volbách. "V roce 2013 jsme měli v prezidentských debatách stranit Miloši Zemanovi. Odmítl jsem se pod ně jako tehdejší dramaturg podepsat. Následovaly výhrůžky, že si už nikdy v žádné TV neškrtnu a postupná degradace. Takové bylo zpravodajství pod vedením Jitky Obzinové," citovali autoři dopisu tehdejšího člena redakce Primy Tomáše Drahoňovského, který tato slova zveřejnil i na svém Twitteru.

