Omluva za 100 milionů. Obrana obstála v soudní bitvě o zrušený tendr na bojové vozy

Ministerstvo obrany obhájilo svůj postup v případu odmítnutí čtyř bojových vozidel od firmy SVOS. Resort odstoupil od kontraktu za téměř 100 milionů korun, protože neprošla zkouškami. Firma na ministerstvo podala žalobu. Dožadovala se omluvy, soud však společnosti nevyhověl. Pře bude po odvolání firmy pokračovat. V minulosti vedlo ministerstvo až jedenáct velkých soudních sporů s dodavateli.

„Česká republika - Ministerstvo obrany se omlouvá společnosti SVOS za to, že o ní v oficiálních tiskových prohlášeních uvedlo, že tato nedokázala dodat bojové vozidlo speciálních sil Perun s parametry, ke kterým se písemně zavázala, že vozidlo vykazovalo řadu odchylek od smluvních podmínek a že vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek, neboť tato tvrzení byla nepravdivá,“ zněl návrh omluvy, kterou si chtěla firma vymoct. Marně.

Spor mezi společností SVOS z Přelouče a ministerstvem obrany vzešel z kontraktu, jejž mezi sebou obě strany uzavřely v březnu 2017. Podle smlouvy měla společnost dodat resortu pro elitní útvar české armády, 601. skupinu speciálních sil z Prostějova, čtyři bojová vozidla Perun. Ministerstvo bylo za ně připravené zaplatit 94,5 milionu korun.

K dodávce však nedošlo, ministerstvo od kontraktu odstoupilo. Důvodem byly neúspěšné testy vozidel. Podle resortu neprošla závěrečnou sérií takzvaných vojskových zkoušek. V nich se za simulace bojových podmínek prověřují všechny prvky dodávané technologie včetně uživatelského komfortu. Problém u vozidel spočíval například v tom, že byly příliš těžké pro leteckou přepravu.

Ztráta serióznosti

O zrušení kontraktu ministerstvo informovalo 9. srpna 2019. Vysvětlilo, že za zrušení smlouvy mohly nesplněné vojskové zkoušky. Na to odmítavým tiskovým prohlášením reagovala firma SVOS. Mediální výměnu završilo ministerstvo 20. srpna, kdy veřejně zopakovalo výhrady. Firma proto resort žalovala. Argumentovala tím, že veřejná kritika ze strany ministerstva jí způsobila ekonomické škody.

„V očích svých současných či potenciálních obchodních partnerů může žalobce ztratit na serióznosti, vnímání jeho schopností dostát svým smluvním závazkům. To se pak projevilo tím, že obchodní partneři se přestali obracet s nabídkami na žalobce, případně se svými požadavky na odkup výrobků žalobce posečkali,“ stojí k tomu v rozsudku, jejž má Aktuálně.cz k dispozici.

Bojová vozidla podle přesvědčení firmy v podmínkách stanovených kontraktem obstála. Dokazují to podle ní kontrolní zkoušky, které předchází vojskovým. V nich pak vozidla podle firmy selhala kvůli tomu, že testy nebyly objektivní. Jejich kritéria prý nebyla měřitelná. Z pohledu společnosti hmotnost není kategorie, jež by měla vliv na spolehlivost vozidla a ochranu života posádky.

Příliš těžký obrněnec

Ministerstvo se před soudem ohradilo, že firma měla šanci nedostatky odstranit. Termín vojskových zkoušek jí několikrát posunulo. Z pohledu resortu byla naopak hmotnost techniky důležitá. Jednak dodržení váhového limitu bylo zásadní proto, aby bylo kapacitně možné vozidlo letecky přepravit do místa bojů. Horní hranice včetně posádky a vybavení měla být 13 tun. Dodaný stroj vážil 14,69 tuny.

Zadruhé při nasazení do pole by nešlo vůz úpravami dostat na požadovanou provozní hmotnost dost rychle na to, aby posádka nebyla ohrožena na životě. Městský soud v Praze se po kontrole listin ze zkoušek přiklonil na stranu ministerstva. Ze 38 sledovaných hledisek prošla vozidla úspěšně jen čtyřmi. Když tímto výsledkem resort veřejně odůvodnil zrušení kontraktu, do práv firmy tím podle soudu nezasáhl.

„Při posouzení hodnotícího úsudku, tj. že hodnocení parametru, který má zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky, soud shledal, (…), že v řízení bylo prokázáno, že vozidlo nesplnilo hmotnostní parametry a v důsledku toho i parametr na leteckou přepravitelnost, čímž došlo k překročení limitu pro připravenost k boji,“ stojí v rozsudku, který soud vydal v srpnu.

Firma nechce svou prohru komentovat

Stanovisko firmy k výsledku sporu nebylo možné získat, mediální zástupce společnosti Ladislav Pek ho odmítl komentovat a zavěsil telefon. Společnost však s rozsudkem nesouhlasí. Vyplývá to ze skutečnosti, že se odvolala. „Odvolání podala žalobkyně 21. září,“ řekl Aktuálně.cz mluvčí pražské městské instance Adam Wenig.

Resort verdikt přivítal. Uvedl však, že záležitost nechtěl řešit přes média ani soudně. „Dlouhodobě podporujeme české firmy, a kde to je možné, uzavíráme smlouvy s domácími dodavateli. To byl i případ vozidel Perun pro speciální síly. Není ale možné uzavřít smlouvu s jasnými parametry vozidla, a ty potom nesplnit,“ sdělil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Jan Pejšek.

Podle dostupných informací se žádný soudní spor vedený proti ministerstvu obrany netýkal tak velké zakázky. V minulosti čelil resort v jednu chvíli jedenácti žalobám, které sám považoval za důležité. Největší z nich byla pře kvůli odstoupení od smlouvy na dodání 2300 neprůstřelných vest za 68 milionů korun s Českou zbrojovkou. Městský soud v Praze rozhodnutí resortu nedodržet kontrakt zrušil.