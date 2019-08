Nymburk má družbu s ruskou školou, jejíž ředitelka falšovala volby pro Putina

Základní škola Tyršova v Nymburce již několik let spolupracuje se školou v ruském Mytišči. Ředitelkou tamější školy je Oksana Marťjanová, která se v roce 2016 podílela jako předsedkyně volební komise na falšování výsledků voleb do Státní dumy ve prospěch strany Jednotné Rusko prezidenta Vladimira Putina. Vedení města, které školu zřizuje, tvrdí, že o tom nevědělo, a nyní zvažuje, že spolupráci ukončí.

Byla neděle 18. září 2016 a volební komise okrsku číslo 1714 právě sečetla odevzdané hlasy ve volbách do Státní dumy. Předsedkyně komise Oksana Marťjanová výsledek zapsala do oficiálního protokolu - kolik hlasů dostaly jednotlivé strany. Jeho kopii obdrželi i pozorovatelé, kteří dohlíželi i na samotné sčítání.

O chvíli později Marťjanová zanesla výsledky také do elektronického systému a odeslala je do volebního ústředí. Jak se však poté ukázalo, do systému zadala jiné výsledky, než ukazoval protokol. Před odesláním o zhruba čtyřicet hlasů zvýhodnila stranu prezidenta Vladimira Putina.

Ve více než dvousettisícovém městě Mytišči v moskevské oblasti nešlo o ojedinělý čin. Podobně se podvádělo v sedmdesáti z 96 volebních místností, celkem se zfalšovalo přes tři tisíce hlasů. Podvod to byl natolik okatý, že falzifikování musela přiznat i ústřední volební komise. Předsedu městské volební komise podvod stál místo, ale obyčejným vykonavatelům, jako byla Marťjanová, se nic nestalo. Naopak byla z funkce zástupkyně ředitelky povýšena až na ředitelský post jedné ze škol v Mytišči.

Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, právě s touto ruskou školou spolupracuje Základní škola Tyršova v Nymburce. Žáci obou škol spolu komunikují prostřednictvím videokonferencí. Součástí spolupráce jsou i výměnné pobyty, české děti se vydaly do Ruska, v loňském dubnu pak do Nymburka přijely ruské žákyně i s ředitelkou, která dopomáhala k falšování výsledků voleb ve prospěch Putina.

Informace o roli Marťjanové při ruských volbách ředitelku nymburské školy Soňu Obickou překvapuje. "O tom jsem nikdy neslyšela," řekla deníku Aktuálně.cz. "Tato informace mi není sympatická, ale momentálně nevím, co bych vám k tomu více řekla," dodává ředitelka.

Obická dále poznamenává, že kdyby bylo "něco špatně", tak by určitě někdo zasáhl. Jenže ani nymburská radnice, která je zřizovatelem školy, o této minulosti Marťjanové neví. "Ježišmarjá, fakt? Tohle vůbec nevím," reaguje překvapeně starosta Nymburka Tomáš Mach.

Bezprostředně poté, co se o volebních podvodech Marťjanové dozví, připouští, že spolupráce obou škol může skončit. "Jestli je to pravda, tak to asi ukončíme, nevím. Informaci, kterou mi teď dáváte, jsem nikdy neslyšel. Samozřejmě s tím budeme pracovat. Je to nepříjemná věc," říká starosta a prosí reportéry Aktuálně.cz o zaslání informací, které o Marťjanové mají.

Překvapený je i bývalý místostarosta a později i starosta Pavel Fojtík, který nyní působí jako opoziční zastupitel. Právě on byl jedním z těch, kteří spolupráci se školou v Mytišči pomáhali rozjíždět, neboť právě toto město je už desítky let partnerem Nymburku.

"Když byla na Základní škole Tyršova na přání rodičů zavedena ruština, tak mě logicky napadlo, že by bylo dobré, kdyby došlo k nějaké výměně mezi školami. Z tohoto pedagogického pohledu byla spolupráce výborná. Ale ani ve snu by mě nenapadlo, že hrála takovouhle roli u ruských voleb," vysvětluje Fojtík

Fojtík byl starostou v době, kdy Nymburk navštívily dvě žačky s ředitelkou Marťjanovou. Během její návštěvy Česka se tak setkali. "Bavili jsme se, jak funguje školství tady a u nich. Působila na mě jako vysoce erudovaný člověk a ředitelka na svém místě. Bavili jsme se pouze o školství," říká Fojtík s tím, že s ní o politice nikdy nehovořil. Navíc prý není fanoušek současného prezidenta Putina a nechtěl vyhledávat kontroverzní témata.

Právě školy hrají v Rusku tradičně během voleb velkou roli. Nejenže v nich jsou volební místnosti, ale učitelé jsou také členy volebních komisí. Podílejí se i na falzifikacích, ať již jde o hlasování za lidi, kteří nepřišli k urnám, nebo když mění výsledky v závěrečných protokolech. V roce 2016 podle oficiálních údajů zvítězila vládnoucí strana Jednotné Rusko, které dostalo 54,2 procenta hlasů. Nezávislí pozorovatelé odhadují, že zhruba pět procent hlasů bylo zfalšováno.