Nedávejte nohy na palubní desku, varují hasiči. Britku to stálo část lebky i žlučník

Na sociálních sítích přibývá se začínajícím létem snímků z cest autem, na nichž má spolujezdec nohy na palubní desce. To je přitom jedna z nejnebezpečnějších věcí, kterou může člověk ve vozu udělat. Příspěvků na sítích si všimli čeští hasiči i Britka, které rozhodnutí položit si nohy na palubní desku změnilo život.

"Přesně taková nehoda se stala bratrovým zaměstnancům. Spolujezdec měl frajersky nohy na palubovce zrovna ve chvíli, kdy se na dálnici v místě, kde byla přerušená svodidla, otáčel nějaký Polák. No a oni do něj nabourali. Airbag mu vrazil kolena do obličeje a rozdrtil mu v něm kosti. Odnesly to i jeho nohy," popisuje Pavel K., jehož celé jméno redakce zná. Ostatním účastníkům nehody se podle něj téměř nic nestalo.

Na to, jak je jízda s nohami na palubní desce nebezpečná, upozornil v minulých dnech příspěvek soukromé hasičské skupiny na Facebooku, který se rychle šíří po sociálních sítích. Možná i proto, že stále teplejší počasí v současnosti k odložení bosých nohou na palubní desku přímo vybízí.

Jenže jen málokteré chování uvnitř vozu může být nebezpečnější. I mírnější nárazy, které by jinak skončily maximálně pomuchlaným plechem karoserie, mohou v případě nohou na palubní desce končit těžkými následky, někdy až tragicky. A to kvůli výbuchu airbagu.

Za poslední týden jsem na fb viděl asi 4 podobné a 2x jsem toto viděl na silnici v provozu... Chápu, je léto a na delších trasách mohou nohy na palubní desce zpříjemnit cestu... Pokud někdo takto cestujete, věnujte prosím pozornost těmto řádkům. 90% dnešních aut je vybaveno airbagem spolujezdce, který je umístěný právě v palubní desce... Airbag je podstatě prázdný složený polštář s patronou, která se v případě nárazu odpálí, a polštář v okamžiku vystřelí ven z palubní desky a nafoukne jej... V případě že máte nohy na palubní desce, tak tlak vzduchu vám vystřelí nohy směrem nahoru takovou rychlostí, že poranění páteře a míchy je takřka nevyhnutelné a pro člověka je toto zranění ve spoustě případech smrtelné, v lepším případě to končí ochrnutím končetin... K aktivaci airbagu však stačí málo... Srážka se zvěří, nebo třeba defekt kola, který auto sveze do příkopu, o srážce s jiným vozem ani nemluvě... Všechny tyto situace se stávají v okamžiku a člověk absolutně nemá šanci na toto nějakým stylem zareagovat... Prosím slečny, aby se nad tím zamyslely a seděly v autě jak mají a kluci, dbejte na to, aby vaše partnerka neměla nohy na palubní desce... K autonehodě stačí málo, nikdy nevíte kdo se vyřítí proti vám a pamatujte na to, že i při malém nárazu máte v palubní desce tichého zabijáka... Radši přítelkyni noste kytky domů, než na hřbitov a radši spolu choďte na procházky než na projížďky na invalidním vozíku... Pokud semnou souhlasíš, tak sdílej... Ikdyž to zachrání alespoň jeden život, tak to má smysl... Zveřejnil(a) -> Hasiči <- pro někoho obyčejné slovo, pro nás Rodina dne 05. June 2019

Pokud je člověk připoután, nehrozí mu od airbagů nebezpečí. Jsou projektované tak, aby se nafoukly ve zlomku vteřiny, dávno před tím, než k nim nárazem vymrštěné tělo připoutaného pasažéra dorazí. Vzduchem jsou naplněné během 60 až 80 milisekund od nárazu. Nohy natažené na palubní desce však celou rovnici od základu mění. V neprospěch zdraví i života.

Airbagy svou schránku opustí v závislosti na typu vozidla rychlostí až 300 kilometrů v hodině a vše, co jim stojí v cestě, vytlačí obrovskou silou pryč. "Airbag má primárně chránit hlavu a hrudník. Pokud jsou nohy položeny na palubní desce může dojít 'k vystřelení' nohou směrem vzhůru, a tedy následnému poranění pánve či páteře," říká Michaela Bothová z brněnské záchranné služby.

Zbytečná hloupost ji stála kus lebeční kosti i žlučník

O vlastní zkušenost, co mohou nohy na palubní desce způsobit, se letos podělila Britka Gráinne Kealyová, která při jedné takové nehodě přišla o většinu čelní lebeční kosti. Auto jejího přítele se sklouzlo po náledí a narazilo do stěny.

Při pohledu na drastické záběry z lůžka první pomoci by nevědoucího pozorovatele napadlo, že její přítel zřejmě překročil povolenou rychlost a dvaadvacetiletá Kealyová navíc nebyla připoutaná. Ani jedno však není pravda.

K nárazu došlo v rychlosti 60 kilometrů v hodině. Za tragické následky nehody mohly pouze nohy odložené na palubní desce, které si tam Kealyová podle svých slov odložila vůbec poprvé. "Obrovská síla airbagu vystřelila má kolena, která mi zlámala všechny kosti v obličeji," uvedla Kealyová pro server inews.co.uk.

Náraz způsobil značný otok jejího mozku a následně infekci. Lékaři ve snaze zachránit její život museli dívce odstranit celou čelní kost.

Trvalo další dva roky, než na její místo mohli implantovat keramickou náhradu. Kealyová dodnes trpí bolestmi hlavy, ztrátou paměti a má obtíže i s řečí. Kvůli medikamentům, jež užívala, jí lékaři nakonec museli odebrat i žlučník.

"Lidé nevědí, jak nebezpečné to je. Celebrity nejdou příkladem"

Kealyová se o svůj příběh podělila poté, co se na Instagramu začaly množit příspěvky, které v ní vyvolaly nepříjemné vzpomínky.

"Viděla jsme celebrity, jako je Kim Kardashian, Conor McGregorová nebo Selena Gomezová, sdílet na Instagramu svoje fotografie s nohami na palubní desce a bylo mi z toho zle. Ony samozřejmě nevědí, že dělají něco špatného, ale mají obrovské množství fanoušků a já si prostě nemyslím, že lidé chápou, jak nebezpečné to je," dodala Kealyová.

Od malička je podle ní dětem vtloukáno, jak nebezpečné je jezdit bez bezpečnostních pásů, ale o nohách na palubní desce se příliš nemluví.

Jak dokáže airbag poranit spolujezdce, který si své nohy ve voze opře takovým způsobem, se rozhodli otestovat i tvůrci populárního pořadu Bořiči mýtů. Na následujícím videu je vidět, jak airbag testovací figuríně málem vyrval holeň z kolenního kloubu.

Hrozí i pokuta

Podle Igora Siroty z Ústředního automotoklubu nejsou pasažéři s nohami na palubní desce, ať už pokrčenými v kolenou či nataženými, nebezpeční jen sami sobě. "Omezují výhled řidiče. V prvním případě do pravého zpětného zrcátka, v druhém případě do pravého rohu čelního okna. Už to samo o sobě je nebezpečné," říká Sirota.

Připomíná, že nejen nohy nemají na palubní desce co dělat. Airbag po nafouknutí vystřelí směrem do kabiny cokoliv, co je na ní položeno. Kvůli už zmíněné rychlosti, s jakou se airbag nafukuje, se z takových předmětů stávají nebezpečné projektily, které samy o sobě dokážou způsobit vážné zranění, nebo dokonce smrt.

Podle policistů je možné dokonce řidiče kvůli tomuto nešvaru spolujezdců pokutovat. Běžně se to ale neděje. "Je to na uvážení každého policisty, ale z praxe mohu říct, že pasažéry většinou pouze upozorňujeme na to, že se mohou dopouštět přestupku," říká Hana Rubášová z policejního prezidia.

Podle Bothové z brněnské záchranky je pak správné umístění nohou dole před sedačkou jen jedním střípkem mozaiky bezpečné jízdy. "Pasažéři by si měli především správně nasadit bezpečnostní pás. Ten nesmí vést přes krk, ale přes rameno. Po jeho zapnutí je třeba jej dotáhnout tak, aby pevně přiléhal k tělu," vysvětluje Bothová.

Dalším důležitým bodem je pak podle ní použití opěrky hlavy, protože pokud dojde k silnému nárazu, hlava se nejprve prudce předkloní dopředu a pak se stejně prudce vrací zpět. "Opěrka pomůže hlavu zadržet a zabránit případnému poranění páteře," dodává Bothová.