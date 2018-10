Nikdo z politiků nevyvíjel nátlak, abych odešel, řekl končící prezident policie Tuhý

Policejní prezident Tomáš Tuhý skončí ve funkci po vzájemné dohodě k 31. říjnu, řekl dnes na tiskové konferenci ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Vnitro pak podle něj vyhlásí nabídkové řízení na post prezidenta. Tuhý se stane velvyslancem na Slovensku.

Praha - Nového šéfa policie by chtěl Hamáček najít do 1. prosince. Zatím Tuhého nahradí jeho první náměstek Martin Vondrášek. Podle médií se mluví jako o možném nástupci Tuhého především o řediteli pardubické krajské policie Janu Švejdarovi.

Tuhý vyloučil, že by někdo z politiků vyvíjel nátlak, aby odešel. "Odcházím na základě vlastního rozhodnutí," uvedl. "Těch pět let nebylo jednoduchých. Samozřejmě to může zanechat i určitou únavu na tom vrcholovém představiteli," dodal.

Také Hamáček popřel, že by za odchodem Tuhého stála například kritika reorganizace policie, kdy byly v roce 2016 útvary boje proti korupci a organizovanému zločinu sloučeny pod Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Reorganizaci tehdy kritizoval i nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra se ale reorganizace osvědčila. Hamáček doplnil, že s Babišem o změně na postu šéfa policie diskutoval, nic bližšího ale neřekl.

Policejní prezident Tomáš Tuhý končí a bude novým velvyslancem ČR v Bratislavě. Děkuji mu hlavně za to, v jak dobré kondici zanechává policejní sbor. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí, a to je i jeho zásluha. Jeho nástupce bude mít na co navazovat. pic.twitter.com/8cIMo8Etca — Jan Hamáček (@jhamacek) October 30, 2018

Tuhý u policie pracuje 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň Tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, které později také vedl. Působil jako ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje a dále jako náměstek policejního prezidenta. Policejním prezidentem se stal v dubnu 2014. Je mu 46 let.

Z postu české velvyslankyně na Slovensku odešla letos koncem dubna Livia Klausová, manželka bývalého prezidenta Václava Klause. Ambasádu dočasně vede jako chargé d'affaires Pavel Sladký, vedoucí politického a obchodně-ekonomického oddělení velvyslanectví.