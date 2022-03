Neprůstřelné vesty v českých obchodech došly, míří na Ukrajinu. I díky darům lidí

Neprůstřelné vesty patří od začátku konfliktu na Ukrajině k nejžádanějšímu zboží. V Česku je již ale téměř nejde sehnat. Prodejci armádního vybavení se shodují, že jim zákazníci v posledních dnech vykoupili zbytky už tak málo početného ochranného vybavení. K ukrajinským hranicím zamíří již několikátá dodávka vest či helem, a to díky sbírce neziskové organizace Post Bellum.

Na sociálních sítích se objevily dotazy, kde lze ještě v Česku sehnat neprůstřelné vesty a další vojenskou výstroj. Mnohdy je píší Češi či tuzemské firmy, které chtějí pomoci svým ukrajinským známým a spolupracovníkům, již se vrací bojovat za vlast. "Neprůstřelné vesty, nosiče plátů a helmy jsou vyprodané a nejsou dostupné ani u dodavatelů," stojí na webových stránkách obchodu s armádním vybavením Armed Store.

Takovou větu musely na své webové stránky a do svých prodejen umístit i další podobně zaměřené obchody v Česku. Vesty a helmy podle zástupců e-shopů z jejich pultů zmizely jen několik dní poté, co Rusko ve čtvrtek začalo s invazí na Ukrajinu.

"Běžně teď zaznamenáváme poptávky po desítkách či stovkách kusů," uvedli pro Aktuálně.cz zástupci obchodu Armed Store. Podle nich současně také roste poptávka po ostatním sortimentu, jako je zdravotnický materiál, taktické vybavení, termovize, vysílačky, přístroje pro noční vidění, vojenská obuv, oblečení, ale i sebeobranné prostředky.

Podobnou situaci popisují i další obchody. "Momentálně tady z balistiky kromě brýlí nemáme nic. Helmy, vesty, všechno je pryč," potvrdil Aktuálně.cz pracovník obchodu Marines Shop. Doplnil, že tohoto zboží bylo v českých obchodech vždy málo, v posledních dvou letech zejména kvůli omezením dodávky spojených s covidovou pandemií.

Prodejci se shodují, že stejně prázdno mají také dodavatelé nejen v Česku, materiál tedy není odkud objednávat. "Měl jsem deset let staré zbytky, pár kusů jsem prodal. Další už ale objednat nejde," řekl majitel Army Shop Praha Michal Zelinka. Dodal, že takovou situaci pamatuje naposledy v době, kdy Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym.

Do konce týdne několik stovek vest

Právě neprůstřelné vesty a helmy přitom nadále patří v rámci pomoci Ukrajině mezi nejžádanější položky. O jejich zásilku prosí nejen ukrajinští vojáci, ale jak už bylo naznačeno v úvodu, výstroj se snaží sehnat i lidé pro známé, co vyrážejí bojovat na Ukrajinu, nebo pro dobrovolníky. Pracovník Marines Shopu uvedl, že na začátku konfliktu si pro vesty chodili zejména Ukrajinci, kteří sami vyráželi bránit svou vlast. "Našimi zákazníky byli ale také lidé, kteří jim to tam posílali, a také firmy. Ty to kupovaly zaměstnancům, kterým dovolily odjet," dodává.

I přes zdánlivě zoufalou situaci zamíří v blízké době z Česka na pomoc Ukrajině již několikátá dodávka ochranného vybavení. O dodávku nejen vest, ale také helem, dronů nebo přístrojů pro noční vidění se stará obecně prospěšná společnost Post Bellum, která se jinak zaměřuje na zaznamenávání vzpomínek pamětníků významných událostí.

Peníze získává formou sbírky. Na tu zatím přispělo téměř 19 tisíc lidí a vybralo se skoro 64 milionů korun. "První várku jsme posílali ve čtvrtek, to byly hlavně drony. V sobotu a v neděli tam odjížděly vesty a helmy, a další jejich dodávka pojede zřejmě dnes večer," řekla v úterý Aktuálně.cz mluvčí Post Bellum Kristýna Bardová. Dodání na místo potřeby poté organizuje ukrajinská ambasáda.

Ochranný materiál se organizaci dosud podařilo získávat přes německý nebo slovenský trh. Najednou objednává padesát i více vest. Nedostatek vest Post Bellum řeší i tím, že je "sestavuje" z různých zdrojů. "Nakupujeme zvlášť nosiče a teprve do nich vkládáme pláty, na jejichž dodání jsme domluvení s jednou českou firmou, která nám je vyrábí. Na konci týdne jich budeme mít několik stovek," dodala Bardová.