Evropa v řešení neplodnosti zaostává. Přinášíme ženám nové možnosti, říkají Indiánky

Podle Světové zdravotnické organizace se s neplodností alespoň jednou za život setkal každý šestý člověk. Navzdory tomu je téma pořád tabu, říká dvojice Anna Sedláková a Karolína Krejčová. Před čtyřmi lety založily neziskovou organizaci Indiánky. Jejich cílem bylo hlavně otevření diskuse o plodnosti, syndromu PCOS či endometriózy. Nyní se rozhodly přinášet kromě osvěty i řešení.

Karolína Krejčová a Anna Sedláková radí ženám se syndromem polycystických ovarií, zkráceně PCOS, endometriózou nebo jinými poruchami plodnosti. Obě se potýkají právě s PCOS a dlouhé roky se o tom styděly mluvit. Nyní k ostatním ženám promlouvají prostřednictvím svého projektu Indiánky, který se po letech od osvěty přesunul i k distribuci zdravotnických prostředků, které mohou pomáhat s otěhotněním.

Staly jste se první neziskovou organizací zabývající se tématem neplodnosti v Česku. Jak je podle vás možné, že se tématu tak dlouho nikdo nevěnoval?

Krejčová: Ve společnosti je stále mnoho předsudků. Pro ženy je plodnost nesmírně citlivá a osobní věc. Je velmi náročné se ostatním s něčím tak intimním otevřít. I proto jsme musely být se svým stavem nejprve samy do určité míry srovnané. Právě choulostivost tématu je důvodem, proč se k osvětě před námi nikdo neodhodlal.

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) Jedná se o gynekologické onemocnění způsobené hormonální nerovnováhou.

Tělo produkuje nadměrné množství mužského hormonu, díky čemuž může docházet k absenci menstruace a zastavení ovulace.

Mezi další potíže patří růst ochlupení na místech typických spíše pro muže, zadržování tuku v oblasti břicha, vypadávání vlasů, ale i psychické potíže.

Bývá příčinou neplodnosti.

Je nedostatečná informovanost o neplodnosti a diagnózách, které ji mohou způsobit, celosvětovým problémem?

Krejčová: V Americe téma rozebírá více známých osobností, zatímco Evropa zaostává. Celkově se ale tématem zabývají spíše jednotlivci. V našich sousedních státech nic podobného našemu projektu neexistuje. V Česku se to postupem času lepší a v našem rybníčku můžeme najít například pacientskou organizaci Endotalks, která se zabývá přímo tématem endometriózy. Přesto si myslím, že neinformovanost o neplodnosti je stále globálním problémem.

Věnujete se jak přírodním cestám k řešení problémů s početím, tak medicínským. S jakými formami léčby se ženy, které se vám svěřují, setkávají?

Krejčová: Pár je označený za neplodný až po jednom roce snažení. Poté dochází k vyšetření. Je důležité, jestli má žena nějakou diagnózu, která otěhotnění může komplikovat. Složitější je to například u endometriózy. Menstruační bolesti jsou mnohdy považovány za samozřejmost a mnoho žen, které tímto onemocněním trpí, často nedokáže nemoc odhalit. Nemají žádnou jinou zkušenost, nevědí, že je jejich bolest extrémní. Při podezření na endometriózu se musí žena obrátit na specializované lékaře.

Každopádně každé tělo je jiné a nedá se zobecnit. My se snažíme ukázat lidem všechny cesty, ať už ty lékařské, tak ty přírodní. Je pak na každé ženě, kterou si vybere. Stejně tak je to s jejich zkušeností, které jsou velice rozmanité.

Endometrióza Vzniká vlivem hormonální nerovnováhy, buď zvýšenou hladinou estrogenu nebo nízkou hladinou progesteronu.

Za normálních okolností z těla během menstruace odcházejí částečky endometria, tedy výstelky děložní dutiny. V případě endometriózy z těla neodejdou, ale uchytí se na ostatních reprodukčních orgánech v pánevním dně.

Krom toho se mohou zachytávat i na vzdálenějších orgánech, jako jsou plíce nebo mozek.

Je příčinou neplodnosti.

V oblasti přírodní léčby jste přišly na trh s novým řešením. Navzdory tomu, že nejste farmaceutky, se vám podařilo získat výhradní distribuci na v Česku dosud nedostupné zdravotnické pomůcky z Nizozemska. Mezi ty patří i kalíšek na podporu početí, u kterého klinický výzkum prokázal, že zvyšuje šance početí až o 48 procent. Jak se vám povedlo výrobce přesvědčit, aby vám produkty dodával?

Sedláková: Byl to náročný proces, který nám trval rok. Firma Fertillily byla v kontaktu s jednou farmaceutickou firmou z Česka, ale nakonec dala přednost nám. Máme náskok v tom, že jsme kolem sebe vytvořily komunitu desetitisíců žen, které tento druh pomoci ocení. Prostě jsme chtěly nabízet novou cestu k početí, zkusily to a vyšlo to.

Krejčová: Přístup majitele firmy Roberta Stala souzní s tím naším. Založil ji, protože se s manželkou potýkali s problémy s početím. Taky ho k problematice neplodnosti váže vlastní zkušenost, tak jsme ho zaujaly.

Plánujete v prodeji nových zahraničních zdravotnických pomůcek v Česku pokračovat?

Sedláková: Určitě, ale je to otázka budoucnosti. Fertillily nás zajímá, protože jde o nehormonální řešení a v Česku zatím žádná podobná značka tímto způsobem s neplodností nepomáhá. Navzdory rostoucímu množství neplodných žen je trh velmi omezený. Vidím budoucnost v odvětví FemTech.

Tento pojem zahrnuje všechny technologické pomůcky určené k řešení zdravotních problémů, kterými trpí ženy. Zahraniční start-upy vyrábí například prsteny, které dokážou měřit bazální teplotu a napomáhají tak ženám zjistit, kdy mají plodné období.

Na svých stránkách uvádíte, že se toho například o PCOS, který může neplodnost způsobit, mezi lékaři mnoho neví. Je běžné, že se ženám v této oblasti nedostává pomoci? Na koho se mají obrátit?

Sedláková: Ne každý gynekolog dokáže syndrom identifikovat. Já jsem u sebe vypozorovala příznaky již ve čtrnácti letech. Trápily mě téměř všechny typické projevy až na obezitu. Začala jsem hledat odpovědi na internetu. To mě natolik vylekalo, že jsem syndrom neřešila téměř dalších deset let.

Když jsem se odhodlala svěřit doktorce, řekla mi, že diagnózu rozhodně nemám, protože vypadám hodně žensky. Jedná se o jeden z předsudků, se kterými se mohou ženy s PCOS setkat. Nejčastějším je přesvědčení, že se syndrom projevuje obezitou.

Krejčová: U PCOS je problém, že se u každé ženy projevuje jinak.

Jak se tedy syndrom projevoval u vás?

Sedláková: Nepravidelnou menstruací, akné, vypadáváním vlasů. Některým ženám se stává i to, že jim rostou chlupy na místech, kde běžně rostou spíše mužům. Míváme větší sklony k depresím a pocitům méněcennosti. Není to ale konec světa. Oproti endometrióze je PCOS prakticky bezbolestné a nevyřadí vás z běžného života ve smyslu nesnesitelné fyzické bolesti.

Krejčová: Jde spíš o sžití se symptomy, kterým osoby s diagnózou musí čelit. Ženám vadí zejména ty viditelné. Mě se týkalo vypadávání vlasů a akné. Z těch psychických jsem bojovala s depresemi a trpěla nespavostí. Neminulo mě ani vynechávání menstruace.

Upozorňujete na to, že důležitou součástí boje s neplodností je zdravá psychika. Jaký dopad má neplodnost na duševní zdraví?

Sedláková: Žijeme ve společnosti, v níž nás učí, že údělem ženy je mateřství. Alespoň já jsem v takovém prostředí vyrůstala - žena rovná se máma, a když tomu tak není, je to poněkud zvláštní. Nyní se tyto předsudky a zažité představy pomalu boří, ale pořád je v sobě máme zakořeněné. Neplodnost může narušit naši představu o životě. Je tedy důležité pracovat i na psychické stránce věci a nebát se požádat praktického lékaře o doporučení k psychologovi na pojišťovnu, tudíž zdarma. Terapie je velká pomoc.

Pro ženy trpící neplodností pořádáte setkání. Jak mohou pomoci?

Krejčová: Setkáním provádí naše psycholožka, ale nemáme pevně daný program. Snažíme se přizpůsobit rozpoložení dané skupiny. Sdílíme výzvy, které nás trápí, a ukazujeme si techniky, kterými lze zvládat úzkost a těžké životní situace.

Sedláková: Ženy, které se nám svěřují, mnohdy vypráví o svém příběhu poprvé a je pro ně velmi úlevné mluvit s někým, kdo je chápe. Na sociálních sítích se na nás nejčastěji obrací, protože chtějí kontakt na kvalitního lékaře.

S jakými problémy za vámi ženy nejčastěji chodí?

Krejčová: Často nás navštěvují ženy, které se snaží otěhotnět a nejde to. Výjimkou nejsou ani lidé, kteří řeší symptomy nemocí či problémy s duševním zdravím a chtějí od nás poradit nebo se podělit o svou zkušenost.

