Nelze Facebook nutit, aby zveřejnil váš názor, odmítá Klausův zákon státní zástupce

Nejvyšší státní zastupitelství se postavilo proti návrhu zákona více než třicítky poslanců napříč stranami v čele s Václavem Klausem mladším, který by zakázal provozovatelům sociálních sítí pod hrozbou 50milionové pokuty a tříletého vězení mazat příspěvky uživatelů vyjma těch, které přímo porušují zákon, například evidentně podněcují k nenávisti vůči etnickým skupinám či propagují terorismus. S novelou trestního zákoníku nesouhlasí ani ministerstva vnitra, spravedlnosti a kultury.

První náměstek nejvyššího státního zástupce Igor Stříž v rozhovoru pro Aktuálně.cz upozorňuje, že předkládaná novela chápe svobodu slova v opačném pojetí, než je zvykem. "Chce, aby stát nařídil skupině lidí nebo právnickým osobám, aby uveřejnily něco, co z nějakého důvodu uveřejnit nechtějí," říká Stříž.

Přirovnává to například k mítinkům nebo demonstracím na náměstích. "Pokud vás jejich pořadatelé nepustí na pódium a nenechají vás vystoupit, těžko je můžete prostřednictvím trestního práva nebo státní moci nutit, aby tak učinili, když vás tam nechtějí," vysvětluje. Podobně se nikdo nemůže domáhat u médií, aby zveřejnila jeho názor.

A nemusí jít zrovna o odlišné politické názory. Provozovatelé webových stránek často mažou vulgární příspěvky. Tento jejich postup by však novela komplikovala. "Vulgarita je obecný pojem a těžko můžeme trestním právem stanovit, která sprostá slova by zasahovala do svobody projevu a která nikoliv. Je na úvaze provozovatele, do jaké míry bude kultivovat projev svých přispěvatelů. To trestní právo neupravuje, pokud bychom nemířili například na trestný čin výtržnictví," říká žalobce.

Stříž navíc návrhu vytýká řadu vágních pojmů. Zvlášť u trestního práva je přitom přesná terminologie důležitá, aby nevzbuzovala pochybnosti. Novela ale například říká, že pokud někdo příspěvek, který neporušuje zákony, smaže s úmyslem "ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi o důležitých otázkách veřejného zájmu", může jít až na tři roky do vězení. Podle Stříže je však takové vymezení nejasné a nelze jednoznačně říct, co je důležitou otázkou veřejného zájmu.

Jako problematická se jeví samotná vymahatelnost takového zákona. Není například jasné, jak by Česko chtělo donutit firmy typu Facebook a Twitter takový zákon dodržovat a jak by sankce vymáhalo. To nakonec připustil v rozhovoru pro Aktuálně.cz sám Václav Klaus, když ji označil za jednu z "kritičtějších pasáží" novely. Stříž však připouští, že časem by se takový zákon přece jenom nějak uplatňovat začal. "Ale v této podobě by to bylo velmi obtížné a problematické," dodává.

V meziresortním připomínkovém řízení se kromě žalobců proti novele postavila také ministerstva vnitra, spravedlnosti a kultury. Resort vnitra například upozorňuje, že zákon by byl v rozporu s právem podnikat a vlastnit majetek. Podle něj je zcela na provozovatelích, jaký obsah umožní uživatelům na jejich stránky vkládat, zvlášť když své služby poskytují zdarma.

Návrh novely nyní bude posuzovat vláda. O její budoucnosti však rozhodne Poslanecká sněmovna, kam se předloha dostane poté, co ji Babišův kabinet projedná.