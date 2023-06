Byl to majstrštyk. Kdybychom zdanili víno, nemohl bych jezdit domů, svěřil se ministr

Vláda i nadále trvá na ponechání nulové spotřební daně na takzvaná tichá vína. Experti její zavedení přitom doporučovali. Jedním z těch, kdo za vína bez daně bojoval, je i končící ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ten se nyní v rozhovoru s redaktorem České televize svěřil, že by jen obtížně jezdil do svého vinařského kraje na jihu Moravy, kdyby zachování nulové sazby nevybojoval.

Když ministr zemědělství Zdeněk Nekula přišel tento týden na pozvání předsedy lidovců Mariana Jurečky do Poslanecké sněmovny, aby společně oznámili Nekulův odchod z ministerstva, musel na Jurečku dlouhé minuty čekat. Toho využili novináři, kteří se snažili získat od Nekuly nějaké informace o jeho konci, který v té chvíli ještě nebyl oficiálně potvrzený.

Nekula novináře dlouho nabádal, ať se nechají překvapit. Nakonec se ale na chvíli rozpovídal o tom, jak prosadil nulovou sazbu daně na takzvaná tichá víno. "To byl dobrý tah, co? To bych se nemohl vrátit. To bych nemohl jezdit na víkendy domů. To vůbec nepřipadalo v úvahu," vysvětloval rodák ze Znojma, proč byl proti zavedení spotřební daně.

"Byl to docela majstrštyk," pochvaloval si, když mu redaktor České televize připomínal, že vláda původně zdanění chtěla, ale pak během několika málo hodin změnila názor. "Kdo umí, umí," dodal ministr.

Potom už se rozhovor stočil k aktuálnímu dění. Ministr stál totiž u dveří, do kterých ale nemohl. Uvnitř byli lidovečtí funkcionáři, kteří ho sice pozvali na druhou odpoledne, ale pak schůzku o patnáct minut posunuli.

Nekula tedy stál dál za dveřmi až do chvíle, než přišel jeho nástupce na ministerstvu zemědělství Marek Výborný. Následně se tato dvojice potkala s Jurečkou a vyrazili na tiskovou konferenci. Na ní dal Nekula najevo své zklamání, když si postěžoval, že neměl jako ministr politickou podporu od vedení své strany ve chvílích, kdy ji nejvíce potřeboval.