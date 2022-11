Několik lidí v Brně uvízlo v pátek na vyhlídkovém kole. Obsluha odešla pryč

Několik lidí si v pátek večer neplánovaně prodloužilo jízdu na vyhlídkovém kole, čerstvě zprovozněném na Moravském náměstí v centru Brna. Provozovatelé je zapomněli v jedné z kabin, které po ukončení večerních jízd zůstaly nahoře.

Před desátou hodinou večer se na policii telefonicky obrátila žena z kabiny. Bylo jí patrně podezřelé, že se dlouho nic neděje a že je dole už zhasnuto. "Volala nám žena s tím, že je nezvykle dlouho nahoře na kole, už asi čtvrt hodiny, a že dole u ovládací kabiny je tma," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb pro server iDnes.cz.

Hlídka kontaktovala provozovatele vyhlídkového kola, kteří se po deseti minutách vrátili na místo a poslední pasažéry svezli zpět na zem. Policie pak prohlédla i další kabiny, aby se situace neopakovala. Pak poučila obsluhu, ať se příště důkladně přesvědčí o tom, že nahoře už nikdo nezůstal.

V pátek v Brně začaly vánoční trhy. V pět hodin odpoledne se rozsvítil strom na náměstí Svobody a město zůstávalo ještě do pozdních večerních hodin plné lidí. Na rušných místech v centru budou až do Vánoc hlídkovat strážníci. "Naším cílem je, aby si návštěvníci vánočních trhů mohli adventní období užít v klidu a cítili se tu bezpečně. Tomu odpovídá četnost a intenzita kontrol, které mají především preventivní charakter. Pokud by ale přece jen nastala nějaká nepříjemná situace, strážníci ji lidem pomohou ihned řešit," uvedl vedoucí revíru Střed Radek Hála.

Řidiči musejí počítat s dopravními omezeními. Dotknou se i těch, kteří mají oprávnění pro vjezd do historického centra.