Nejen šest sifonů. Potápěči prvně propluli extrémním systémem Amatérské jeskyně

Trojici jeskynních potápěčů se za pátek a sobotu podařilo projít a proplout náročnou trasu systémem Amatérské jeskyně v Moravském krasu. Začali v jeskyni Nová Rasovna a v sobotu skončili svou podzemní pouť u východu z Punkevních jeskyní. Zvládli tak trasu dlouhou 7,5 kilometru, přičemž zhruba kilometr z toho byl pod vodou.

Podle jednoho z účastníků Jana Sirotka s místy 40 let nikdo nepotápěl a bylo třeba celou trasu znovu najít a vystrojit vodicími šňůrami.

Jeden den byl na akci málo, proto noc trávili Sirotek společně s Radkem Nejezchlebem a Petrem Chmelem v bivaku v Nové Amatérské jeskyni. Trasu, kterou dosud nikdo nezvládl překonat, procházela šesti jeskyněmi a proplavat bylo třeba šest zúžených míst, takzvaných sifonů. Jde o nejdelší jeskynní traverz, který lze v Česku podniknout.

"Nestalo se nám nic kritického, ale měli jsme drobné problémy. Pár věcí nám spadlo pod vodou, museli jsme je potom hledat, protože nám bylo líto je tam nechat," řekl Sirotek.

Trojici odvážných doprovázelo na cestě několik podpůrných týmů, celkem se akce zúčastnilo přes 80 speleologů z 15 klubů České speleologické společnosti. Extrémní a logisticky náročný výkon dosud nemá v historii české speleologie obdoby.

"Posledních několik týdnů jsme plánovali logistiku, aby to vyšlo, aby ty týmy na sebe navazovaly. V jedné jeskyni jsme byli moc rychlí a museli čekat a v další zase spěchat, abychom vše stihli. Celá akce byla každopádně velmi dobře naplánovaná a podpora fungovala velmi dobře. Možná lze do budoucna uvažovat o dokončení magického trojúhelníku," řekl Sirotek.

Trojúhelník popsal již Karel Absolon. Amatérská jeskyně má tvar písmene ypsilon. "Můžeme si to představit jako trojúhelník. Jedna ta strana je strana podél Sloupského potoka, druhá podél potoka Bílá voda a propadání Bílé vody do Punkvy a ta pomyslná třetí strana, a o tom se bavíme spíše žertem, by bylo propojení úseku mezi Sloupským potokem a Bílou vodou," řekl Nejezchleb.

Akce se stala symbolickým završením snahy několika generací badatelů o propojení Nové Rasovny s Macochou, o které se pokoušel už lékař, archeolog a speleolog Jindřich Wankel a později jeho vnuk Karel Absolon. Kýžený objev, při kterém byla objevena Amatérská jeskyně zahrnující největší část podzemních chodeb, se podařil až Plánivské skupině v roce 1969. Jeskyňáři ale popsali propojení jednotlivých jeskyní teprve v 80. letech minulého století, kdy postupně proplavali komplikované sifony, které jeskyně oddělují. Délka celého popsaného systému Amatérské jeskyně dnes dosahuje téměř 52 kilometrů.