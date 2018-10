Nečekali jsme, že budou lidé na koloběžkách jezdit po chodníku, říká manažer Lime

Zelenobílé koloběžky společnosti Lime zaplavily na začátku října pražské ulice a mnozí si je pochvalují. Část obyvatel metropole si ale takřka okamžitě začala na jejich provoz stěžovat. Vadí jim například to, že na koloběžkách lidé jezdí po chodníku. To ostatně překvapilo i Ondřeje Širokého, manažera společnosti Lime pro Českou republiku. "Čekali jsme, že budou jezdit po cyklostezkách a po silnicích," říká a slibuje, že udělá vše pro to, aby tomu tak bylo.

Kolik máte právě teď v Praze koloběžek?

Stále jsou to stovky.

Plánujete jejich počet navyšovat?

Jsme s ním aktuálně spokojeni. Bude záležet na tom, jak se dohodneme s jednotlivými městskými částmi, i na tom, jak budou službu vnímat uživatelé a jestli se ukáže jako ekonomicky únosná. Ale v každém případě budeme v navyšování počtu koloběžek opatrní.

Start-up Lime za rok existence nasbíral na investicích půl miliardy korun a expandoval do dalších měst, včetně Prahy. Budete pokračovat dál?

Evropská expanze určitě pokračovat bude. Nicméně konkrétní plány neznám, já se soustřeďuji na Českou republiku.

Dobře, tak tedy budete koloběžky půjčovat i v jiných českých městech?

Zatím o tom nemám žádné informace. Respektive nejsem do té diskuse zahrnut. Navíc je příliš brzy, abychom něco takového oznamovali. Chceme si v Praze službu otestovat, zjistit chování uživatelů a až podle načerpaných zkušeností se rozhodovat dál.

Už první zkušenosti v Praze jsou ale do značné míry hořkosladké. Jedněm se vaše služba líbí, jiní ji proklínají. Ti druzí si zejména stěžují, že mnoho lidí jezdí na koloběžkách po chodníku, kde překáží chodcům, ačkoliv jim to zákon zakazuje. Dokonce se na sociálních sítích objevují první zprávy o zraněních, ač nikterak vážných. Počítali jste s tím?

Musím říct, že nepočítali.

Takže vás překvapilo, jak se lidé na vašich koloběžkách chovají?

Ano. Čekali jsme, že budou jezdit po cyklostezkách a po silnicích. Ale teď už chápu, že bude potřeba nějaký čas, aby se to lidé naučili.

Čím to podle vás je, že se vaše koloběžky i přes zákaz prohánějí po chodnících? Českou náturou?

To se těžko posuzuje. Ale řekl bych, že je v Česku obecně nižší povědomí o individuální odpovědnosti. Často nejsme připraveni převzít odpovědnost za své činy, a když se nás něco netýká osobně, moc nás to nezajímá. Myslím si, že nějaká ohleduplnost ve společnosti by mohla být na vyšší úrovni. To je ale celospolečenský problém, který se pak promítne i ve službě, jakou máme my.

Máte ale přece zkušenosti z měst, kde už službu nabízíte delší dobu…

To ano, ale každé město funguje trochu jinak. Navíc služba Lime pochází z Ameriky, kde je přece jen trochu jiná infrastruktura a naše evropské zkušenosti jsou relativně krátké. Učíme se, službu vylepšujeme a chceme zavést několik věcí, které by měly pomoci tento problém odstranit.

Jaké například?

Zejména chceme jezdce vzdělávat o tom, jak se má jezdit. Už teď je v aplikaci krátké video, ale chceme s tím pracovat víc. Chceme na každém kroku zdůrazňovat tu ohleduplnost, protože je jen omezené množství toho, co můžeme dělat my, a mnoho závisí na individuální odpovědnosti daného uživatele vůči svému okolí.

V Paříži jste už od července a Francie se teď rozhodla zpřísnit své zákony a vykázat koloběžky z chodníků. Tedy přijmout stejný zákon, jaký už platí v Česku. Hlavně proto, že od roku 2017 mají koloběžky ve Francii na svědomí 286 raněných a pět mrtvých. Jak se vám to poslouchá?

Určitě to není něco, co bereme na lehkou váhu. Bezpečnost je pro nás extrémně důležitá a budeme se jí věnovat. Službu jsme ale ve Francii spustili, jak říkáte, až letos v červenci a ta statistika je za delší dobu. Budeme nicméně jako firma dělat všechno pro to, abychom tohle číslo snížili. Například aktivně nabádáme uživatele, aby používali helmy.

To přitom v Česku není povinné, tedy pro jezdce starší osmnácti let.

Ano, ale když v aplikaci napíšeme, že je nutné mít helmu, doufáme, že bude více těch, kdo jí mít skutečně budou. Je lepší volit silnější slova. Člověk nikdy neví, co se stane, může dojít k nějaké náhodě a někdo vám třeba otevře dveře od vozu do cesty. Je lepší tu helmu mít, já s ní taky jezdím.

Do jaké míry jste zodpovědní za to, jak se na koloběžkách vaši uživatelé chovají? Co když například někomu způsobí zranění?

Nechci, aby to vyznělo, že se nás to netýká, ale v takovém případě by šlo o odpovědnost toho uživatele, který zodpovídá za to, jak koloběžku řídí. Je to stejné, jako když řídíte auto nebo jedete na kole. Tam je také potřeba být defenzivní řidič a hodně předvídat, co se před vámi může stát.

Částečně jsou ale problémy způsobené i konstrukcí vašich koloběžek. Dokážou jet až 25 kilometrů v hodině, zároveň ale postrádají manévrovací schopnosti jízdního kola. Není řešením omezit jejich rychlost?

Koloběžky splňují zákonnou normu. Ale tohle řešení tady je a je to technicky proveditelné. Mluvil bych však teď o něčem, co mi nepřísluší rozhodovat. V Americe jsme právě uvedli třetí verzi naší koloběžky, která by mohla některé problémy vyřešit. Má větší kola, odpruženou přední vidlici a také baterii na platformě, na které stojíte, a tedy i níže položené těžiště. Díky tomu všemu bude koloběžka lépe ovladatelná, a to i na pražských kočičích hlavách. Mimo to bude mít i displej na řídítkách.

Jak pomůže displej?

Můžeme ho využít různými způsoby, třeba právě k tomu vzdělávání a na displeji připomínat uživatelům, že nesmí jezdit po chodníku, nebo je varovat před špatným parkováním.

Dostanou se tyto nové koloběžky do Prahy?

Nemám to zatím přislíbeno. Udělám pro to ale všechno. Do Prahy by se vyloženě hodily.

Už jste to zmínil, ale druhou nejčastější věcí, na kterou si lidé stěžují, jsou koloběžky odstavené na dosti nevhodných místech. Je nutné, aby byly náhodně rozesety po městě?

Každé ráno v Praze svážíme koloběžky na předem daná místa, která jsou pečlivě vybrána tak, aby tam nepřekážely.

Brzy se ale nepředvídatelně rozjedou po Praze, kde je lidé často nechají, kde se jim zlíbí.

Ano, už teď ale máme menší tým, který přeparkovává ty koloběžky, které jsou odloženy nevhodně. Tenhle týden jsme ho navíc posílili. Budeme chtít také lépe využít stávající městskou infrastrukturu. Některé městské části už mají vybudovaná místa, kde jsou sdílená kola. Budeme uživatele nabádat k tomu, aby parkovali pokud možno tam.

Sociální sítě zaplavily i snímky vašich rozbitých koloběžek, až se zdá, že jich je obrovské množství. Kolik koloběžek už vám od začátku října lidé poškodili?

To nevím přesně. Řekl bych, že jich bude něco málo přes deset. Ty fotky, které se objeví, vzbuzují dojem, že jich je víc, ale často jde o stejné kusy.

Co vede k tomu poškození? Nevhodná konstrukce, nebo chování uživatelů?

To záleží na typu poškození. V Praze se často děje, že na jedné koloběžce jezdí dva lidé, a to už je hmotnost, na kterou není koloběžka stavěná. Když s ní pak lidé sjedou nějaký patník, může dojít k poškození. Jsou tady ale i specifika Prahy, jako třeba kočičí hlavy, které zátěž na koloběžku zvyšují. Pracujeme na tom, abychom některé komponenty koloběžek posílily, aby byly odolnější.

V Praze pro vás koloběžky nabíjejí takzvaní nabíječi. Můžete vysvětlit, jak to funguje?

Jsou to lidé, kteří se dobrovolně přihlásili. V aplikaci mají druhý mód, kde vidí vybité koloběžky, které si mohou vzít domů a nabít je a poté vrátit na předem daná místa.

Kolik lidí vám takhle pomáhá?

Už je jich více než sto. Ne všichni jsou však aktivní každý den. Musím ale říct, že to ty lidi baví a mají o to zájem.

Za nabíjení jsou předpokládám odměněni.

Jistě. Na mapě vidí koloběžky a u každé z nich je napsáno, kolik peněz za její nabití dostanou. Například sto korun. Řídí se to podle toho, jak těžké je koloběžku vyzvednout. Když je někde osamocená, je ta částka větší, než když jsou koloběžky pohromadě, protože si jich můžete nabrat víc najednou. Také se to řídí podle toho, jak dlouho už někde koloběžka stojí vybitá, aniž by ji někdo vyzvedl.

Cílíte spíše na Pražany a Čechy obecně, nebo na cizince?

Chceme jednoduše nabízet koloběžky jako ekologickou alternativu k jiné přepravě. Nechceme se vymezovat ani proti Čechům, ani cizincům. Je ale samozřejmě výhoda, když člověk zná Prahu, ví, kam jede a dokáže si cestu naplánovat tak, aby byla co nejpříjemnější. To jsou typicky Češi. Turisté Prahu tak neznají a není pro ně často ani priorita dostat se někam co nejrychleji.

Takže spíše na Čechy. Přesto jste ale nastavili ceny v Praze stejně jako v Americe. Tedy 25 korun za vypůjčení a dvě koruny za minutu. Výplaty ale v Česku nejsou stejné jako v Americe.

Snažíme se držet službu konstantní napříč regiony. Je to varianta, se kterou jsme komfortní a která dává ekonomický smysl. Většina jízd trvá kolem deseti minut, takže vyjde asi na padesát korun, což si myslím, že je přijatelné.

Říkáte, že jsou koloběžky alternativní způsob dopravy, ale Praha má MHD na světové úrovni, proč potřebujeme ještě koloběžky?

Jde spíš o to, co upřednostňuje uživatel. Třeba já jezdím na koloběžkách denně, ale zároveň denně používám i MHD. To se nevylučuje. Někdy ani v Praze MHD nepokrývá trasu, kterou chci jet, nebo by to trvalo déle.

Kolik lidí už vaše koloběžky v Praze použilo?

Nemáme přesná čísla, ale řekl bych, že to bude kolem deseti tisíc uživatelů. Jsme zatím velmi spokojeni, potvrdilo se nám, že lidé mají o naši službu zájem.

Mluvčí magistrátu Vít Hofman ve středu uvedl, že jste od města dostali varování, protože neplníte podmínky memoranda, které jste podepsali. A vytýká vám zejména, že nejednáte s městskými částmi o vhodných lokalitách, kam umiísťovat koloběžky.

Je to v procesu. Snažíme se setkat se zástupci všech městských částí co nejdříve. Je to ale dost práce a situaci trochu zkomplikovaly i volby. Před volbami měli všichni jiné starosti a teď zase chvilku trvá, než se ustanoví nové koalice, abychom věděli, s kým máme přesně jednat.

Podle posledních informací se zdá, že vás v Praze brzy dožene konkurence. S vlastními koloběžkami se sem chystá i firma Taxify, která už v Česku provozuje taxislužbu skrze aplikaci. Už jedná s magistrátem. Spekuluje se i o tom, že do metropole své koloběžky doveze i start-up Bird. Jste připraveni na konkurenci?

Myslím si, že konkurence je něco, co přijde, ať už chceme, nebo ne. Ale vydělat na tom může ve výsledku jen uživatel. Konkurence přispěje k tomu, aby byly jednotlivé firmy co nejlepší a aby své služby inovovaly.

