Národní galerie nabídla Fajtovi místo finančního ředitele. Hamáček chce vysvětlení

Moderátor Václav Moravec ve svém nedělním diskuzní pořadu konfrontoval místopředsedu vlády Jana Hamáčka (ČSSD) s nečekaným dopisem. V něm provizorní ředitel Národní galerie Ivan Morávek svému odvolanému předchůdci Jiřímu Fajtovi nabídl pozici finančního ředitele. A to přesto, že ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) podal na Fajta trestní oznámení, v němž ho obviňuje ze špatného hospodaření. Hamáčka dopis zaskočil, věc označil za manažerské pochybení a bude prý po ministrovi kultury požadovat vysvětlení.

Jiřího Fajta ministr z funkce ředitele Národní galerie odvolal náhle 18. dubna spolu s ředitelem Muzea umění v Olomouci Michalem Soukupem, a to údajně kvůli výsledkům interních auditů. Ministr Fajtovi například vytýkal, že ředitel Národní galerie sám se sebou uzavřel smlouvu na kurátorství několika výstav za 1,12 milionu korun. Kvůli tomu na Fajta podal trestní oznámení. Proti Fajtovu odvolání se však peticí ohradily tisíce lidí, včetně mnoha významných kulturních osobností. Požadují Staňkovu rezignaci.

Poměrně překvapivě tak vyznívá dopis, pod kterým je podepsán provizorní ředitel galerie Ivan Morávek. Dvoustránkový dokument, který má Aktuálně.cz k dispozici, byl odeslán 9. května a ředitel Morávek v něm Fajtovi nabízí jedno ze dvou pracovních míst - finančního ředitele, nebo kurátora sbírky moderního a současného umění. Fajt je ale odborníkem na středověké a raně novověké umění střední a středovýchodní Evropy, nikoliv na současné a moderní umění.

"V případě, že budete souhlasit se změnou pracovního zařazení na jedno z navrhovaných pracovních míst, dojde ke změně vašeho pracovního poměru u zaměstnavatele a váš pracovní poměr u Národní galerie bude pokračovat na vámi akceptovaném pracovním místě," napsal Morávek Fajtovi a dal mu čas, aby se vyjádřil do příští neděle 19. května.

Dopisem se v neděli zdál být ve studiu Otázek Václava Moravce překvapen také předseda ČSSD Jan Hamáček, který uvedl, že list vidí poprvé v životě. "Nebudu chodit kolem horké kaše. Toto je z mého pohledu evidentní manažerská chyba. Nevím, proč mu to nabízel. Jestli mu musel nabídnout všechny volné funkce v rámci toho ústavu? Ale vyznívá to samozřejmě špatně," řekl Hamáček.

Moderátora Moravce požádal o kopii dopisu a uvedl, že ministr kultury Antonín Staněk bude první, komu zavolá, až opustí studio. "Budu požadovat vysvětlení. Takto, jak to vypadá, to vyznívá jako závažné pochybení, minimálně neobratnost," dodal předseda ČSSD.

Na otázku, zda považuje nového ředitele za kompetentního i poté, co nabídl správu financí Národní galerie muži, jehož ministr obviňuje ze špatného hospodaření, nechtěl Hamáček odpovědět. Uvedl pouze, že chce, aby bylo co nejdříve ukončeno provizorium ve vedení galerie a v nejkratší době se vypsalo otevřené výběrové řízení, ze kterého vzejde nový oficiální ředitel. Stejně tak Hamáček nechtěl reagovat na dotaz, zda by uvítal Staňkovu rezignaci. "Nebudu mu nic vzkazovat přes média," řekl.

Na přetřes znovu přišla i nevraživost mezi bývalým ředitelem Národní galerie Jiřím Fajtem a prezidentem Milošem Zemanem. Předseda pirátů Ivan Bartoš ve studiu zopakoval, že právě ta podle něj byla důvodem pro Fajtovo odvolání.

Dodal také, že porušení rozpočtové kázně zjistil nedávno audit také ve vazbě ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. "Když se zavádělo EET za 400 milionů. A tam se nic neděje. Tady se bavíme o roční odměně 1,2 milionu korun," řekl Bartoš. Dodal však, že sám nemůže hodnotit, zda tato odměna byla adekvátní či nikoliv.

Odvolání ředitele Fajta naopak přivítala odborová organizace Národní galerie. Fajtovi vyčítá zejména výměnu zaměstnanců galerie, špatný přístup k pracovníkům i již zmiňovanou smlouvu.