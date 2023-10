Polovina Čechů má strach, že Rusko použije jadernou zbraň. Více se obávají ženy

Každý druhý Čech má obavy z toho, že Rusko použije jadernou zbraň. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro institut CEDMO. Větší strach mají ženy, jaderného útoku se obává 55 procent z nich, zatímco mužů jen 42 procent. Každý pátý muž se ho neobává vůbec.

Průzkum rovněž ukázal, že nervóznější z použití jaderné zbraně Rusy jsou mladí lidé. Jen každý jedenáctý člověk ve věku od 16 do 24 let nemá žádné obavy, že by režim Vladimira Putina k této zbrani sáhl. Nejmenší obavy mají naopak lidé v důchodovém věku.

Podle dosaženého vzdělání se postoje lidí příliš neliší. Nejmenší obavy vyjádřila skupina středního vzdělání bez maturity. Zároveň se ruské jaderné zbraně nejméně děsí lidé, co v roce 2021 volili Trikoloru a KSČM. Nejvíce se pak bojí voliči Pirátů a Starostů.