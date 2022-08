Velká voda na Plzeňsku. Meteorologové na Klabavě vyhlásili stav ohrožení

Vytrvalý déšť v Plzeňském kraji zvednul hladiny menších toků. Na říčce Klabavě v Hrádku na Rokycansku platí třetí stupeň povodňové aktivity, na Holoubkovském potoce je druhý. Meteorologové vydali výstrahu před záplavami právě pro Rokycansko a Plzeňsko. Následně by se měly zvedat i hladiny na spodních tocích řek, varují meteorologové. Kvůli dešti také hlavně na Rokycansku zasahují hasiči.

Podle Ivo Bohmanna z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu spadlo v oblasti Brd v noci asi 70 milimetrů srážek. "Jak se bude vyvíjet počasí, stále modelujeme. V noci spadlo více srážek, než jaký byl odhad," řekl.

Říčka Klabava se při silnějších deštích často rychle zvedne. V sobotu je na prvním stupni i v Rokycanech. V Hrádku jen od 12:00 do 14:00 stoupla hladina Klabavy o 57 centimetrů a průtok se zdvojnásobil. Kolem 14:30 hladina vystoupala na 198 centimetrů, hranice pro vyhlášení třetího stupně je 19:00 centimetrů. Ostatní toky v Plzeňském kraji zatím zůstávají bez povodňového varování, ale zejména menší toky mají stoupající trend.

Kvůli dešti bylo v sobotu také zaplavené kolejiště ve stanici Mirošov na Rokycansku. Vlaky dočasně nahradí autobusy, uvedly České dráhy na svém webu.

Podle řídícího důstojníka plzeňských hasičů měli hasiči už řadu výjezdů v souvislosti s deštěm a zvedáním hladiny toků. "Někde se voda dostala do sklepů, takže pomáháme s čerpáním. Na některých místech se už začaly pytlovat protipovodňové bariéry ve spolupráci s dobrovolnými hasiči. Nejvíce výjezdů je na Rokycansku. Zatím to sice není nic dramatického, ale situaci sledujeme," řekl.

Podle předpovědi by srážky v Plzeňském kraji měly postupně slábnout a měnit se na přeháňky. Od neděle by se už nad západ Čech měl nasouvat výběžek vysokého tlaku. Pršet by mělo už mírně.