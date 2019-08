Myslivci chtějí střílet vlky. Žádají, aby přestal být přísně chráněný

před 8 minutami

Myslivecká komise Agrární komory doporučuje, aby v novele zákona o myslivosti byl vlk přeřazen z kategorie přísně ohrožených živočichů do kategorie nižší. Cílem je, aby bylo možné ho lovit. Škody, jež vlci v Česku působí, podle dostupných údajů rostou. Komise také doporučuje, aby myslivci mohli nově mladou zvěř do dvou let lovit celoročně. Na českobudějovickém agrosalonu Země živitelka to řekl předseda Myslivecké komise Jiří Neudörfl.

Komise doporučila předat "akční plán Vlk" ministerstvu zemědělství. Odškodnění, které zemědělci, jejichž stáda vlk napadá, je ve statisících. Škody přesahují miliony korun. "Škody neustále narůstají. Chovatelům trochu vadí i to, že řešení výplat trvá dlouho a dostávají poměrně nízké částky," řekl Neudörfl. V Česku žije 60 až 80 vlků. Vlčí pár žijící v okolí Třeboně má čtyři až pět mláďat, ukázaly záběry z fotopastí číst článek Myslivecká komise projednala i vyhlášku o dobách lovu a jejich rozšíření. Cílem je snížit stav spárkaté zvěře. "Souvisí to se současnou situací v lesích, škodami při zalesňování a na zemědělské půdě. Snažíme se prosadit, aby myslivci měli možnost mladou zvěř do dvou let lovit celoročně, aby se stavy dařilo snižovat. Stavy se v současné době ne všude dají lovem snižovat jednoduše," řekl předseda komise. Škody působí daňci, vysoká zvěř, mufloni i divoká prasata. Divočáky mohou již myslivci střílet celoročně, kvůli výskytu afrického moru prasat. Lesy ČR vyčíslily škody zvěří na lesních porostech za myslivecký rok 2017/2018 na 19 milionů korun. Odškodnění za hraboše Myslivecká komise také doporučí Agrární komoře, aby ministerstvo zemědělství odškodnilo zemědělce, které nejvíce postihla kalamita hrabošů. V Jihomoravském kraji byla v jedné z oblastí podle Neudörfla škoda asi 100 milionů korun. Plošné použití jedu na hraboše je podle vědců nepřijatelné, stačí orba a dravci číst článek "Je třeba to zohlednit i při zakládání nové úrody. Tam, kde je katastrofální situace s výskytem hrabošů, by tito zemědělci měli mít možnost požádat o výjimku na cílenou povrchovou aplikaci (jedu proti hrabošům)," řekl předseda Myslivecké komise. V Česku je asi 5800 honiteb. Nejvíce se uloví divokých prasat, v roce 2017 to bylo 229 tisíc zvířat. Srnčí zvěře myslivci ulovili 103 tisíc kusů, jelení téměř 28 tisíc a daňčí 23 tisíc.