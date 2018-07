Muž své expartnerce zasadil 18 ran nožem, za pokus o vraždu si odpyká 8 let. Lituji toho, řekl soudu

Soud muže také na osm let vyhostil ze země, napadené ženě musí zaplatit necelých 170 tisíc korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Praha - Za pokus o vraždu své bývalé partnerky v Litvínově půjde muž z Německa na osm let do vězení. Odvolací Vrchní soud v Praze vyhověl odvolání státní zástupkyně a zrušil rozsudek ústeckého krajského soudu, který muže potrestal pěti lety za pokus o zabití. Muže také na osm let vyhostil ze země, napadené ženě musí zaplatit necelých 170 tisíc korun. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Čtyřiadvacetiletý Nils Antonio Matias Tesoura byl z pokusu o vraždu původně obžalován. Krajský soud ale loni nepravomocně rozhodl, že se dopustil pouze pokusu o zabití, protože čin spáchal v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání ženy. Tu v minulosti finančně podporoval, původně mu navíc tvrdila, že je otcem jejího dítěte. Později mu ale řekla, že jeho otcem není a odepřela mu s ním kontakt.

"Důvodem napadení poškozené bylo to, že se obžalovaný nebyl schopen smířit s rozchodem s poškozenou (…), rozhodně se nejedná o žádné zavrženíhodné jednání z její strany," řekl předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Právní kvalifikace, kterou určil ústecký soud, je podle něj špatná. "Bylo prokázáno, že se obžalovaný pokusil poškozenou usmrtit, za tím účelem přijel do České republiky, a takové jednání se podle českého právního řádu kvalifikuje jako pokus vraždy," uvedl soudce.

Muži hrozilo 12 až 20 let vězení. "Spodní hranice trestní sazby je v tomto případě 12 roků, takový trest bychom ale pokládali za příliš přísný," vysvětlil Lněnička, proč uložil mírnější trest. Přihlédl k tomu, že muž útočil ve stavu zmenšené příčetnosti a žena přežila bez závažných zdravotních následků. "Žena navíc sama vytvořila podmínky pro to, aby se obžalovaný dostal do takového stavu, že se rozhodl ji usmrtit," řekl.

Tesoura podle rozsudku zaútočil na svou bývalou přítelkyni 17. prosince 2016. Poté, co vystoupili z autobusu v Podkrušnohorské ulici, ji muž napadl nožem. Zasadil jí celkem 18 ran, smrtelné podle soudu nebyly jen náhodou. K dokonání vraždy podle obžaloby nedošlo pouze proto, že útočníka vyrušili lidé z kolem projíždějícího taxi.

Státní zástupkyně s překvalifikováním na zabití nesouhlasila, pro muže v odvolání navrhla dvanáctiletý trest. Tesour podle ní vraždu plánoval minimálně od října 2016, kdy se s úmyslem svěřil svému bratrovi. Ženu v den útoku v Litvínově sledoval a zaútočil při nejvhodnější příležitosti, řekla žalobkyně. Muž podle ní neunesl situaci, kdy se kvůli podpoře ženy dostal do finančních potíží.

Trestný čin zabití je podle ní možné uplatnit v případech, kdy útočník jedná v silném rozrušení. Obecně se podle ní jedná nejčastěji o případy, kdy někdo dlouhodobě týrá druhého a ten ho poté zabije.

Podle Tesourovy obhájkyně byl stav silného rozrušení mysli u muže prokázán znaleckými posudky, muž podle ní útočil v afektu. "Hlavním motivem byla dlouhotrvající partnerská krize," řekla obhájkyně.

Za zavrženíhodné jednání napadené považuje právnička zejména to, že Tesourovi dlouhodobě tvrdila, že je otcem jejího syna. Kontakt s ním prý přerušila až poté, co ji nemohl dál finančně podporovat. "Ani jedno nebylo vyprovokováno ze strany obžalovaného," řekla obhájkyně. "Je zcela zřejmé, že poškozená napadala důstojnost obžalovaného," doplnila. Trest, který Tesourovi uložil krajský soud, považovala za přiměřený.

"Chci zdůraznit, že velice lituji toho, co se stalo. Moje jednání bylo lehkomyslné a naivní. Jak poškozená, tak i já s tím musíme nadále žít," řekl soudu Tesour.

Muž po činu utekl do Německa. Tam se následující den sám přihlásil na policii v Saské Kamenici (Chemnitz). Na základě podnětu českých policistů byl zadržen. Loni v lednu byl vydán do Česka, kde ho soud poslal do vazby.