Kdybych ji chtěl zabít, netáhnu ji k potoku, hájil se muž. Za pokus o vraždu si má odpykat 14 let

před 24 minutami

Jan Reckziegel se podle žalobce ve Žďáru nad Sázavou pokusil utopit v potoku svoji známou, zachránil ji její pes.

Brno - Třiačtyřicetiletý Jan Reckziegel se ve Žďáru nad Sázavou pokusil podle žalobce utopit v potoku svoji známou, zachránil ji její pes. Obžalovaný u Krajského soudu v Brně za pokus o vraždu dostal 14 let vězení se zvýšenou ostrahou. Muž vinu popřel, tvrdí, že chtěl ženu po předchozím konfliktu do potoka jen hodit, aby se uklidnila. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Podle obžaloby se Reckziegel vydal loni v listopadu do boudy kousek za město, kde občas přespával. S ženou, která tam pobývala, měl ale toho dne konflikt, zavolala na něj policii. Muž se pak v noci do boudy vrátil, ženu i se spacákem vytáhl z postele a dovlekl ji k nedalekému potoku, kde se ji snažil utopit.

V ten moment ji ale podle státního zástupce Jiřího Moravy zachránil její pes, kříženec labradora, který na muže začal dorážet. Žena se muži vysmekla a utíkala pryč, on ji ale dohonil na blízké louce, kde ji podle obžaloby dál kopal a bil ji. Zachránilo ji to, že upadla do bezvědomí. Reckziegel si mylně myslel, že je mrtvá a nechal ji být. Utrpěla otřes mozku a další poranění, musela být hospitalizována.

U soudu muž dříve uvedl, že dotyčné už dříve říkal, že ji hodí do potoka, "aby vychladla". Že by ji ale topil nebo že by ji zachránil pes, to označil za naprostý nesmysl. Podle něj se pes bál i daleko menších psů. V závěrečné řeči Reckziegel zopakoval, že do boudy nešel s tím, že ženu zabije. "Kdybych ji chtěl zabít, tak se s ní nebudu tahat k potoku. Zbraní bylo kolem dost, třeba sekery," uvedl.

Soud mu ale neuvěřil, podle předsedy senátu byly důkazy dostatečné, kdy vyšel především z výpovědi poškozené. Muže potrestal úhrnným trestem, a to zároveň i za přečin porušování domovní svobody.

Muž byl v minulosti podle svých slov už asi pětkrát ve vězení, mimo jiné i za násilí na ženě. Hrozil mu až dvacetiletý trest.