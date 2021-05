Muž, který vyhrožoval zabitím Babišovi i jeho rodině, přijal dvouletý podmíněný trest

Lukáš Bracháček, který se přiznal k vydírání premiéra Andreje Babiše (ANO), uzavřel dnes dohodu o vině a trestu se státním zástupcem. Souhlasil s dvouletým podmíněným trestem i s tím, že se ve čtyřleté zkušební době podrobí programu psychologického poradenství. Soud dohodu schválil, jeho rozhodnutí je pravomocné.

Devětatřicetiletý Bracháček, který žil ve Španělsku, odtamtud zaslal 8. ledna 2021 e-mail manažerovi hnutí ANO, poslanci Janu Richterovi. V něm uvedl, že pokud Babiš do pěti dnů neodstoupí, zabije premiéra, jeho manželku i děti. "Ať je konec jednoho zmrda," napsal.

Podle státního zástupce Jana Lelka muži vadila restriktivní vládní opatření související s koronavirovou pandemií. Připustil ale, že "hrozba provedení následku se limitně blížila nule".

"Je mi to líto, co jsem provedl. To, jak jsem byl ve vazbě, mě dostatečně ponaučilo, abych se sebou začal něco dělat," prohlásil Bracháček u Obvodního soudu pro Prahu 1. Řekl, že plánuje zůstat v Česku, bydlet u rodičů a pracovat společně s otcem ve skladu.

Za vydírání člověka kvůli jeho politickému přesvědčení hrozilo muži dva až osm let odnětí svobody. Lelek pro něj původně v obžalobě navrhoval dvouletý trest vězení. Bracháčkův obhájce Pavol Mlej ale následně inicioval sjednání dohody. Její součástí je také to, že muž se musí ve zkušební době zdržet neoprávněných zásahů do práv jiných lidí, a to i prostřednictvím sociálních sítí nebo jinou formou elektronické komunikace. Propadl mu rovněž mobilní telefon, ze kterého vyděračský e-mail odeslal.

Španělsko Bracháčka předalo do Česka na základě evropského zatýkacího rozkazu. Soud poté vzal muže do vazby kvůli obavám z toho, že by mohl utéct nebo pokračovat v trestné činnosti. Ve čtvrtek ho propustil na svobodu.

Žije alternativním způsobem života, byl frustrovaný, říká advokát

Advokát Mlej řekl, že jeho klient žije alternativním způsobem života a že tříměsíční pobyt ve vazbě špatně snášel. "Skutečně to není žádný kriminálník. Nebyl to nějaký sofistikovaný e-mail. Byl frustrovaný, naštval se," řekl o Bracháčkovi. Zmínil, že klient sám od sebe napsal premiérovi dva omluvné dopisy: poprvé, když jeho e-mail začala řešit policie, podruhé, když Babiš v televizi vyjádřil své obavy.

Babiš řekl koncem letošního února v televizním diskusním pořadu, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Uvedl, že policisté ho o věci informovali počátkem ledna a následně střežili jeho dům. Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. Babiš dal její cestu do souvislosti s výhrůžkami, podle něj se doma bála. Později doplnil, že mu obviněný muž zaslal omluvný dopis a že dotyčnému odpustil.

Ze soudního jednání vyplynulo, že Bracháček byl trestán už dříve. Jeho odsouzení už jsou ale zahlazena, nebo se ve zkušební době osvědčil, takže k němu soud přistupoval jako k netrestanému.