Výběr Graubnera působí jako apríl. Vatikánu asi došla s Dukou trpělivost, říká teolog

Novým pražským arcibiskupem místo Dominika Duky bude Jan Graubner. Dukův nástupce se hledal od roku 2018. Graubnerovi bude za rok 75 let, což znamená, že by církev měla hledat náhradníka znovu. "Myslím, že Duka budil tak velké kontroverze, že Vatikán dospěl k názoru, že je potřeba uskutečnit výměnu," říká v rozhovoru Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Překvapilo vás jmenování Jana Graubnera pražským arcibiskupem?

Jsem mírně šokován. Když jsem si tu zprávu přečetl, musel jsem se ujistit, že není apríl ani že to není satirická zpráva katolického webu Tisíckráte.

Myslel jste, že jde o vtip, protože Janu Graubnerovi bude příští rok 75 let, což znamená, že už za rok bude muset podat rezignaci?

Jeho věk je jeden důvod. Arcibiskupu Graubnerovi bude letos 74 let, příští rok 75 let. To je standardní doba, kdy se podle církevního práva podává žádost o rezignaci. Ještě to ale automaticky neznamená, že rezignuje. Vždyť Dominik Duka stejný úřad zastával do 79 let. Graubner je zároveň předsedou České biskupské konference a jeho mandát končí až v dubnu 2025.

Očekáváte, že Graubner bude stejně jako Duka arcibiskupem déle?

O tom jsem přesvědčen. Bude samozřejmě záležet na jeho zdravotním stavu, ale byl bych překvapený, kdyby skončil již ve svých 75 letech. Nicméně je to věštění z křišťálové koule. Graubnerovo jmenování vlastně nevyřešilo otázku jmenování pražského arcibiskupa. Jen se to odsunulo v čase. Je to přechodná volba, která ukazuje na to, že se nepodařilo najít vhodného kandidáta, anebo pokud byl nalezen vhodný kandidát, tak to zřejmě odmítl.

Co to vypovídá o české katolické církvi?

Ještě si dovolím upozornit, že před měsícem byl jmenován nový pařížský arcibiskup, kterému bude 71 let. Takže také člověk relativně vysokého věku. Jak jsem ale říkal, vypovídá to o tom, že proces výběru nevedl k nalezení ochotného a schopného kandidáta úřad vykonávat.

Na pozici pražského arcibiskupa se spekulovalo například o plzeňském biskupovi Tomáši Holubovi nebo královéhradeckém Janu Vokálovi. Myslíte, že ani jeden nebyl ochotný nebo dostatečně schopný tento post vykonávat?

Těžko říct, proces výběru pražského arcibiskupa je tajný. Nemám teď ale na mysli nikoho konkrétního. Vybrat dnes arcibiskupa nebo i biskupa se zdá být velmi složité. Může v tom hrát roli i skutečnost, že vybraný kandidát by neměl vzbuzovat kontroverze.

Třeba v Trnavě byl v roce 2012 odvolán arcibiskup Bezák, protože jeho přístup byl velmi civilní. Bylo to ještě za pontifikátu předchozího papeže Benedikta XVI. Snažil se vyšetřovat problémy s financemi uvnitř církve. Vytýkali mu, že nechodí tolik v kněžském oděvu. Svým způsobem jeho přístup v něčem připomínal papeže Františka. V tom kontextu to ale bylo vnímáno jako provokace a ostatní biskupové s tím měli problém.

V Česku na druhou stranu budí v posledních letech z církevních představitelů největší kontroverze Dominik Duka. Nastane s Janem Graubnerem změna?

Zřejmě silný důvod pro jmenování arcibiskupa Graubnera je právě to, že nebudí kontroverze. Navíc on se v poslední době vůči Dukovi ohrazoval a zastával odlišná stanoviska. Byl například kritičtější k působení Hany Lipavské v Radě České televize nebo blízkého spolupracovníka Dominika Duky Josefa Nerušila v SPD. V tomhle ohledu věřím, že Graubnerovo jmenování může vést ke zklidnění.

Nicméně bych chtěl upozornil ještě na jednu zajímavost. Není typické, aby metropolita z jedné provincie, v tomto případě Olomouce, byl přesunut do jiné provincie, tedy do Prahy. To se naposledy stalo v roce 1916, kdy pražský arcibiskup kardinál Skrbenský byl přesunut do Olomouce, a vzbudilo to pozdvižení.

Z jakého důvodu?

V katolické církvi se velmi ctí rozdělení na diecéze, v jejichž čele stojí biskup. Biskupové dnes podávají rezignaci v 75 letech, dříve však byl svazek biskupa s diecézí doživotní. Církev si vztah biskupa a diecéze představuje podobně jako vztah manželský. Navíc se často ctí, že biskupem či arcibiskupem je jmenován kněz z té dané diecéze, případně provincie (v Česku jsou dvě církevní provincie - česká a moravská - pozn. red.). Přesun mezi provinciemi je velmi neobvyklý.

Co to znamená pro olomoucké arcibiskupství? Budou muset ihned najít nového arcibiskupa?

To ano, ale tam by to mohlo být snadné. V roce 2017 tam byli jmenováni dva takzvaní pomocní biskupové a je pravděpodobné, že jeden z nich bude nejprve administrátorem (apoštolský administrátor vede arcidiecézi do jmenování nového arcibiskupa - pozn. red.) a časem arcibiskupem.

Proč nebyl místo Duky jmenován pražský pomocný biskup nebo nebyl stanoven administrátor?

Myslím si, že Dominik Duka budil tak velké kontroverze, že Vatikán dospěl k názoru, že je potřeba situaci řešit razantně a uskutečnit výměnu. Nemyslím to tak, že by teď přetekla číše, ale přibývalo kauz jako například propojení s Josefem Nerušilem, který byl pracovníkem na arcibiskupství a vstoupil do SPD.

Jan Graubner za sebou má ale také kauzy. V minulosti soud řešil, zda firma Arcibiskupské sklepy Kroměříž patřící olomouckému arcibiskupství vedenému právě Graubnerem nepodnikala v rozporu se zákonem, protože v té době už existovala firma Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž.

Pražský odvolací soud se v tomto případě ale postavil za olomoucké arcibiskupství. Důležitější je, že arcibiskup Graubner kolem roku 2000 neřešil dostatečně kauzu kněze, který byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Dnes by to byl důvod pro Graubnerovo sesazení. Stalo se to ale v době, kdy církev teprve hledala způsob, jak takové kauzy řešit.

Bavili jsme se o tom, jestli Graubner znamená pro českou katolickou církev změnu. Mají s kardinálem Dukou něco společného?

Přiznám se, že aktuálně nevím, jak se arcibiskup Graubner staví k otázce zneužívání, protože Dominik Duka ji poměrně zlehčoval. Společné však mají to, že oba dva jsou ve vysokých církevních funkcích dlouho. Vnímám to i jako nevýhodu, protože církev by potřebovala novou krev, nové lidi. Oba dva jsou zkušení církevní pracovníci, ale bylo by potřeba, aby reagovali na některé kauzy a problémy svižněji.