Můj útěk za železnou oponu: S otcem odjel na výlet do Německa, pak začala okupace

Okupace Československa v srpnu 1968 změnila osud milionů lidí. Ti, kteří se nepodvolili a nechtěli skončit ve vězení, odešli do emigrace, nebo k ní byli donuceni. Jak se žilo těm, kteří žili na druhé straně železné opony? Deník Aktuálně.cz přináší druhý ze tří příběhů těch, kteří se navzdory nátlaku rozhodli jít vlastní cestou.

Jiří Chmel (1954) se 21. srpna 1968 nacházel u příbuzných v západním Německu a tak vnímal události jinak než většina jeho současníků. Po návratu do vlasti se postupně dostal do hledáčku tajné policie, po podpisu Charty byl vězněn, šikanován a nakonec donucen k vystěhování do Rakouska. Byl to ovšem začátek jeho nové pozoruhodné kariéry ve Vídni.