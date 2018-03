Mrzí mě, že jsem byl v ANO pro odvolání Okamury jediný. Svými výroky popíral holokaust, říká Vyzula

před 3 hodinami

Program mimořádné schůze o odvolání místopředsedy sněmovny Tomia Okamury neprošel i kvůli poslancům hnutí ANO, kteří se buď zdrželi, nebo hlasovali přímo proti. Jediný z Babišova hnutí, kdo pro projednání bodu zvedl ruku, byl poslanec a lékař Rostislav Vyzula. "Výroky, které jsou v médiích jasně zdokumentovány, svědčí pro xenofobii, rasismus, popírání holocaustu. To jsou vlastnosti, které by místopředseda sněmovny neměl mít," říká Vyzula v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Proč jste jako jediný poslanec ANO podpořil schválení programu mimořádné schůze, na níž se mělo hlasovat o odvolání Tomia Okamury z pozice místopředsedy sněmovny?

Hlasovalo se o programu. Šlo o to, aby mohl pan Okamura řádně vysvětlit své výroky. Tu šanci měl dostat.

Kdyby se potom hlasovalo o jeho odvolání, jak byste hlasoval?

Já bych byl pro odvolání.

A proč?

Výroky, které jsou v médiích jasně zdokumentovány, svědčí pro xenofobii, rasismus, popírání holocaustu. To jsou vlastnosti, které by místopředseda sněmovny neměl mít.

Vy jste byl v ANO jediný, kdo pro schválení programu hlasoval. Čím to je? Vedli jste na toto téma nějaké vnitrostranické diskuse?

Ani ne. Já to tak cítím. Myslím si, že je správné, aby se to objasnilo.

Čím si vysvětlujete, že jste v ANO jediný, kdo to tak cítí?

To upřímně řečeno nevím a mrzí mě to.

Budete o tom se svými spolustraníky mluvit?

Je to možné. Zatím se to nijak neprojevuje, ale je možné, že to budeme probírat.

ANO s SPD jednaly o podpoře pro svou vládu. Jak se na to vy osobně díváte?

Několik našich ministrů jasně deklarovalo, že pokud by vláda stála na důvěře SPD, tak ji opustí. Já zastávám stejný postoj. Myslím, že je tady plno jiných možností, mnohem lepších, než opírat se o SPD.

Jaké možnosti to jsou?

Je tady ČSSD. S tou by se mělo jednat. A mohlo se jednat s ODS.

Ale s ČSSD byste neměli 101 hlasů. Potřebujete ještě někoho.

Samozřejmě. Musí se jednat i s ostatními. Nejsem v jednacích týmech, ale myslím si, že je tu celá řada jiných možností.

Kdybyste se, třeba i s ČSSD, potom opírali o komunisty, to by vám osobně vadilo?

I to jsem zvažoval. Kdyby to byla tolerance, tak to bych celkem překousl. Tato varianta by byla jedna z možných. Nevidím to jako úplně špatné.

Ale toleranci od SPD už byste nepřekousl.

To ne. V žádném případě.

Proč je v tom rozdíl? Obě strany mají určité extrémní názory.

Komunisté se ale přece jenom chovají slušněji než SPD. Pochopitelně vím, jaká je minulost komunistů. Ani to mě nijak zvlášť netěší. Ale je to určitě přijatelnější než SPD, kde několik členů má rasistické názory. Proboha, to bychom snad neměli… vždyť máme demokracii. Pokud máme demokracii, měli bychom demokraticky jednat.

Ale když jsme u té demokracie, jmenování někdejšího příslušníka SNB Zdeňka Ondráčka do čela sněmovní komise pro kontrolu GIBS vyhnalo do ulic tisíce lidí.

Je to sice tajné hlasování, ale tam jsem byl proti. Posledního hlasování jsem se pro nemoc nemohl zúčastnit, ale v předcházejících jsem byl proti.

