Monitorované hovory zákazníků energetické společnosti jsou ke stažení na Ulož.to

Stovky monitorovaných hovorů zákazníků české energetické společnosti Centropol Energy jsou volně ke stažení na uložišti Ulož.to. "Nahrávky nejsou naše, ale zprostředkovatelské společnosti. Zvažujeme další právní postup," brání se český dodavatel plynu a elektřiny.

"Dobrý den, u telefonu Michaela Hovorková, autorizovaný partner společnosti Centropol. Hovořím prosím s panem Miroslavem Hakenem?"

"Ano."

"Já vás kontaktuji pro ověření smlouvy, kterou jste uzavřel s naším obchodním zástupcem a dovolím si vás upozornit, že je hovor monitorován. Zeptám se vás, představil se vám obchodní zástupce jako zástupce Centropol Energy?"

Záznamy podobných rozhovorů, v nichž jsou slyšet i jména a rozhodnutí o změně dodavatele elektřiny a plynu, jsou volně ke stažení na největším českém úložišti Ulož.to. Jedná se o zhruba tisícovku zákazníků firmy Centropol Energy.

Monitorované hovory provedla firma, která do roku 2015 se společností Centropol spolupracovala. "Pokud vím, organizace již neexistuje. V minulosti zprostředkovávala prodej koncovému zákazníkovi v určitém regionu," říká tiskový mluvčí společnosti Centropol Aleš Pospíšil. Jméno společnosti neuvedl. Dodal však, že v současnosti již firma externí síly takto nevyužívá a prodej zajišťují obchodníci, kteří jsou přímo spjatí se společností.

Centropol Energy je česká akciová společnost, která je na energetickém trhu od roku 2002. Založila Asociaci nezávislých dodavatelů energie. Centropol dodává energie vedle domácností a firem například ministerstvu vnitra, ministerstvu spravedlnosti a Moravskoslezskému kraji.

Energetický dodavatel se zveřejněním monitorovaných hovorů cítí být poškozen a zvažuje další právní postup. "Poté, co jsme se v minulých letech vydali cestou nového obchodního modelu, je něco podobného neopakovatelné," tvrdí Pospíšil. "Tak či onak, zcela jistě chceme, aby inkriminované nahrávky byly ze serveru staženy, s jeho provozovatelem jsme již v kontaktu," ujistil.

Jednou na internetu, vždycky na internetu

Soubory však stále na úložišti jsou. "Obecně to funguje tak, že v těchto případech jsou k dispozici nástroje na nahlašování a ty pokud se použijí, tak k tomu smazání vždy dojde," vysvětluje tiskový mluvčí Ulož.to Tadeáš Novák postup při obdobných případech.

K odstranění nahlášených souborů ale nedochází automaticky. "Některé věci jsou vyřešeny obratem, jiné se zase jen ověří, zda ta žádost dává smysl, ale vždy to je relativně rychlé," popisuje Novák.

To, že monitorované hovory zákazníků Centropol Energy jsou stále na Ulož.to, může být podle Nováka tím, že nebyly správně využity nástroje na nahlašování problémových souborů. A dodává: "Pokud bychom věděli, o co se konkrétně jedná, tak se na to můžeme podívat a prověřit to. Pak to bude vyřešené."

U souborů veřejně sdílených na internetu však neexistuje jistota, že na něm po smazání z primárního serveru dál neputují. "Když něco uteče do online prostředí, tak je pak složité kontrolovat, kam se to šíří. Důležité je, aby si to ty firmy hlídaly a nenechaly utéct. My, ať uděláme cokoli, tak je tam vždy riziko, že se to nepodaří vyřešit, protože byť to smažeme, již to může kolovat kdoví kde," upozorňuje Novák s tím, že se úložiště všechny podobné případy snaží rychle vyřešit.