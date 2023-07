Se Zdechovským prohrál o jediný hlas. František Talíř je vycházející hvězda lidovců

Když lidovci rozhodovali o tom, kdo povede jejich kandidátku do evropských voleb v příštím roce, zvítězil europoslanec Tomáš Zdechovský. Hlasování ale přineslo překvapení. O pouhý jediný hlas za ním podle zjištění Aktuálně.cz zaostal třicetiletý náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř, který patří mezi mladé naděje KDU-ČSL.

František Talíř potvrdil pověst nadějného mladého lidoveckého politika, když byl o jediný hlas druhý za Tomášem Zdechovským v primárkách do eurovoleb. | Video: Radek Bartoníček

Lidovci lídra kandidátky do eurovoleb vybírali v druhé polovině května. Jasným favoritem přitom byl Zdechovský, o obsazení dalších míst si nebyli jistí ani sami členové KDU-ČSL. Své příznivce měla europoslankyně Michaela Šojdrová, senátor a nedávný uchazeč o Hrad Pavel Fischer i další politici.

Když ale po představení kandidátů a debatě s nimi stovka delegátů rozdala své tři hlasy, největším překvapením bylo umístění vycházející hvězdy lidovců Františka Talíře. Skončil druhý o jediný hlas z přibližně tří stovek.

"Já vám to nepotvrdím, počty hlasů nejsou tak důležité jako pořadí. A já mám radost z druhého místa i z toho, že jsem dostal takovou důvěru spolustraníků," konstatuje Talíř. Ačkoliv lidovci oficiálně neodkryli, kdo dostal kolik hlasů, velmi těsný výsledek redakci potvrdily dva zdroje z jednání.

František Talíř o svém soupeři Zdechovském hovoří jen v dobrém. "Spousta lidí mi říkala, že jsem mohl být jednička. Ale je dobře, že on je lídr, má deset let zkušeností z europarlamentu, je dobře, že kandidátka je velmi pestrá, věkově, pracovním zaměřením kandidátů i místem jejich bydliště," míní mladý politik.

Na otázku, kde vidí důvody své velké popularity uvnitř KDU-ČSL, namítá, že se snaží být ve straně aktivní po celé zemi. Před primárkami objížděl mnohé okresní a krajské konference lidovců a hodně aktivní byl také v kampaních do dřívějších voleb. "Už proto nejsem nováčkem, v minulých volbách do Evropského parlamentu jsem kandidoval ze šestého místa a skončil jsem čtvrtý," připomíná rok 2019.

Důraz na životní prostředí a odmítání manželství pro všechny

Talíř také hodně pracuje se svém PR, je aktivní na sociálních sítích a příznivcům rozdává například pivní tácky, na kterých je jeho podobizna, kontakty a odkazy na jeho profily. Původním povoláním je historik, umí tři jazyky a dva roky žil v Itálii. Zpíval také v operním souboru Jihočeského divadla, provázel v cisterciáckém klášteře a hraje ve svatebním kvartetu. Jeho strýcem je Jaromír Talíř, který byl deset let poslancem a dva roky ministrem kultury ve vládě Václava Klause.

V politice je pro Františka Talíře, který od roku 2020 působí jako první náměstek hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, důležité téma rodiny a stejně jako naprostá většina jeho spolustraníků odmítá manželství stejnopohlavních párů. Říká také, že lidovci by měli víc zdůrazňovat ochranu životního prostředí.

Od Zdechovského, který se profiluje hlavně v obraně a bezpečnosti, se v důrazu na tuto problematiku odlišuje. "My jsme strana hodně spojená se sociálními věcmi, s rodinou, což je dobře, ale mělo by ještě vzniknout rovnítko mezi naší stranou a ochranou životního prostředí," míní Talíř, který se spíše přiklání k tomu, aby šli lidovci do evropských voleb samostatně, a ne v koalici Spolu.

Lídr kandidátky Tomáš Zdechovský na Talířovi oceňuje, že se skvěle prezentuje na sociálních sítích a dokáže oslovit mladé voliče. "Je neskutečně energický a nebojí se občas provokovat. Bude jedním z hlavních motorů lidovecké kandidátky," dodává jeho stranický rival.