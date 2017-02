před 45 minutami

Jejich rodiče už měli v jejich věku děti, oni studují a cestují po světě. Přestože jsou dnešní dvacátníci jiní než předchozí generace, nejsou nezodpovědní ani lenošní. Jen chtějí co nejsmysluplněji využít období před tím, než naplno vstoupí do dospělosti. Ukazuje to pětiletý výzkum psychologů z Masarykovy univerzity, kteří své poznatky shrnuli v nové knize Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků.

autor: Adéla Skoupá