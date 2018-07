Obrat během pár hodin: Malá končí ve vládě, resort spravedlnosti chce dočasně řídit Babiš

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) po třinácti dnech ve funkci končí. Podle premiéra Andreje Babiše se zachovala statečně.

Praha - Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) po třinácti dnech končí ve vládě. Čelila obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Novinářům v pondělí vpodvečer po jednání výboru hnutí řekla, že kritiku považuje za mediální kampaň a trvá na tom, že nepochybila, přesto se rozhodla rezignovat.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš předpokládá, že nyní požádá prezidenta Miloše Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Zatím bude hledat jiného kandidáta na ministra.

Babiš předpokládá, že demisi Malé oficiálně dostane v úterý. "Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda," řekla končící ministryně novinářům.

Malá dodala, že nicméně trvá na tom, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila.

Babiš: Vedení ANO věří Malé, že nepodváděla

Premiér Babiš k tomu uvedl, že výbor vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. Zachovala se podle něj statečně.

"Je jasné, že pokud by nerezignovala, tak samozřejmě od rána do večera by to poškozovalo nejen hnutí, ale i vládu, která má dostat důvěru ve středu," uvedl premiér.

Dodal, že nepředpokládá, že by se kvůli demisi ministryně měl posunout termín hlasování o důvěře.

Prezidentovi Babiš navrhne, aby řízením ministerstva pověřil jeho do doby, než se za Malou najde náhrada. O tom, kdo by to mohlo být, premiér odmítl spekulovat.

Zásadní obrat během několika hodin

Ještě o pár hodin dříve přitom Malá odchod z vlády tvrdošíjně odmítala. Na tiskové konferenci v pondělí odpoledne prohlásila, že má čisté svědomí. Obě vysoké školy podle svých slov studovala naplno a vůbec ji nenapadlo, že někdo bude její studium a diplomové práce zpochybňovat.

"Obě dvě práce jsem obhájila a obě jsem obhájila za 'A' a obě ty práce prošly několika kontrolami," řekla Malá. Zároveň ale připustila pochybení, která ale prý nebyla úmyslná.

"Asi jsem se v některých místech dopustila chyby, ale považuji za důležité, že jsem spolupracovala s vedoucím. Drtivou většinu zdrojů mi poskytl právě vedoucí diplomové práce," reagovala na kritiku. "Nenašla jsem jedinou stranu, která by byla shodná. Svědomí mám čisté," prohlásila několikrát.

Babišovi prý vysvětlila, ale ještě odpoledne tvrdila, že svou funkci k dispozici nenabídla, protože k tomu nevidí důvod. "Pokud jsem udělala nějaké chyby, tak se za ně omlouvám, ale rozhodně jsem neopsala něco, abych obalamutila školu. Možná jsem neuváděla citace v parametrech dnešní doby, ale tehdy to bylo v pořádku," vysvětlila novinářům.

Opozice: Vítejte v Kocourkově

Opozice sice rezignaci Malé uvítala, ale považuje za bizarní a alarmující, že úřad by měl dočasně řídit trestně stíhaný premiér. Podle předsedy ODS Petra Fialy je rezignace Malé jediným možným řešením. "Zodpovědnost za tento stav nese i premiér Babiš, který Taťánu Malou do funkce navrhl," uvedl. Do Sněmovny se podle něj nemůže jít žádat o důvěru s neúplnou vládou - stálého ministra nebude mít resort spravedlnosti ani zahraničí.

Piráti považují za výsměch, že ministrem spravedlnosti by se měl, byť dočasně, stát Babiš. "Babiš ministrem spravedlnosti? Člověk si myslí, že s osobou ministra spravedlnosti už nemůže být hůř, a on to dokázal," uvedl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

"Ministrem spravedlnosti dočasně bude obviněný z trestného činu? Tak to je fakt změna k lepšímu, to bude hned líp. Vítejte v Kocourkově! V Absurdistánu! V pekle! V Babišstánu. V ČR…," soudí předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

I šéf TOP 09 Jiří Pospíšil si myslí, že odstoupení Malé je jediným rozumným řešením. "Zatížená tolika pochybnostmi a skandály by neměla silnou pozici v čele resortu, a nebyla by tak schopna provádět nutné reformy. Pro dobro české justice doufám, že bude mít Andrej Babiš napodruhé šťastnější ruku," uvedl.

Naopak komunisté, kteří budou tolerovat Babišovu vládu ANO a ČSSD, označili oznámení ministryně za porážku právního státu a vítězství mediokracie. "Což není dobrá zpráva pro parlamentní demokracie, ale možná dobrá zpráva pro mediokracii," míní předseda KSČM Vojtěch Filip.

Předseda SPD Tomio Okamura považuje výměnu na postu ministra spravedlnosti za "absolutní ostudu a selhání". "Je to neuvěřitelná blamáž, že po devíti měsících sestavování vlády Andrejem Babišem bude před Sněmovnu předstupovat vláda, kde Andrej Babiš musí zastávat dvě funkce a jiný člen vlády, Jan Hamáček, dokonce tři funkce najednou, aby vznikl tento slepenec," řekl Okamura.

"Rekord" nadále drží Karolína Peake

Malá vydržela ve funkci třináct dní. V historii vlád samostatné ČR je rekordní osmidenní působení Karolíny Peake (LIDEM) v čele ministerstva obrany v prosinci 2012. Z čela ministerstva ji odvolal tehdejší premiér Petr Nečas (ODS) s odůvodněním, že na ministerstvu chystala za jeho zády personální zemětřesení, a proto k ní zcela ztratil důvěru.

Předchozí rekord nejkratšího působení v čele ministerstva držela dokumentaristka Helena Třeštíková (bezpartijní), která stála v čele ministerstva kultury v lednu 2007 pouhých 17 dní. Z kabinetu Mirka Topolánka (ODS) odešla sama kvůli údajným tlakům na personální obsazení úřadu.

Ostatní bývalí ministři, kteří jsou na předních příčkách pomyslného žebříčku, byli v úřadu alespoň měsíc. Řada velmi krátce působících šéfů resortů například přišla do úřadu jen krátce před tím, než skončil celý kabinet.

Video: Takto se Taťána Malá hájila ještě několik hodin před oznámením rezignace.