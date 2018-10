Zimola by měl odejít z vedení ČSSD, strana musí být jednotná, říká ministr Petříček

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří, že by sociálním demokratům pomohlo, kdyby na březnovém sjezdu obměnili vedení strany. Na mysli má především místopředsedu a bývalého jihočeského hejtmana Jiřího Zimolu. Přijít by podle něj měly nové tváře. Sociální demokraté však mohou zažít otřes už během sobotního jednání ústředního výboru, kde budou Zimola a také bývalý ministr vnitra Milan Chovanec čelit ostré kritice.

Praha - "Vzhledem k tomu, že se v řadě názorů rozcházíme, nemyslím si, že by Jiří Zimola měl být nadále ve vedení sociální demokracie," řekl ministr zahraničí v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Petříček, který byl do úřadu jmenován tento týden, patří do pražské organizace, jejíž členové bývají v posledních měsících k prvnímu místopředsedovi Zimolovi kritičtí.

"Pro mne je budoucnost sociální demokracie v lidech, jako je Jan Hamáček, Martin Netolický (pardubický hejtman - pozn. red.), Jana Maláčová (ministryně práce a sociálních věcí) nebo Martin Zrzavecký (primátor Plzně). Máme řadu dalších úspěšných komunálních politiků. A to jsou lidé, kteří by mohli tvořit budoucí vedení ČSSD," řekl Petříček s tím, že na seznam patří například i lídr pražské kandidátky Jakub Landovský. Na sjezdu by se do vedení strany měli dostat noví lidé, kteří voličům dokážou jednoduchým jazykem vysvětlit, co si strana myslí a jaké změny pro lidi připravuje, popsal svůj postoj.

Petříček připouští, že se strana v posledních letech dopustila několika chyb, za které ji voliči potrestali loni v poslaneckých a letos v komunálních volbách. Například v Praze se sociální demokraté vůbec poprvé od sametové revoluce nedostali do zastupitelstva magistrátu.

Největším prohřeškem je přitom podle Petříčka nejednotnost strany. "Sociální demokracie nehovoří jedním hlasem. Je pro voliče nesrozumitelná. Je lepší deklarovat, že strana je proevropská, a nezpochybňovat to," tvrdí čerstvý šéf diplomacie, podle něhož by jednotný postoj mohl způsobit, že ČSSD bude opět "důvěryhodná, protože bude srozumitelná a čitelná".

Zimola a Chovanec na pranýři

Sociální demokracie je po opětovném volebním debaklu rozpolcená, uvnitř se střetává několik křídel členů, jež se soustředí kolem předsedy Hamáčka, prvního místopředsedy Zimoly nebo bývalého místopředsedy a ministra vnitra Milana Chovance.

Kritika na Zimolu přitom míří také z jiných regionálních buněk - například z Ústeckého nebo Plzeňského kraje. Tamější hejtman Josef Bernard zveřejnil po nedávných komunálních volbách text, v němž se opřel právě do skupiny sociálních demokratů kolem Zimoly a bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška. Oba muže přitom spojují kromě jiného blízké vazby na prezidenta Miloše Zemana.

A není to tak dávno, kdy prvního místopředsedu na uzavřeném jednání kritizovali i členové předsednictva strany. Ostrou kritiku a možná i výzvu k rezignaci si přitom Zimola může vyslechnout už dříve než na březnovém sjezdu, totiž na zasedání širšího vedení strany, jež se koná v sobotu v Hradci Králové.

Předseda Hamáček, jemuž řada kolegů přítomných na této schůzi naslouchá, již předem avizoval, že si rezignaci prvního místopředsedy nepřeje. Vyzývat Zimolu k odstoupením zatím nehodlá ani jeho výrazný vnitrostranický sok Chovanec. "Vedení strany má mandát do března a nevidím žádný důvod k hlasování o nějakém odvolání. To je zbytečné," komentoval včera pro Aktuálně.cz spekulace.

Sám Zimola dnes nechtěl situaci ani své plány na sobotní schůzi nijak komentovat. "Interní záležitosti naší strany chci řešit interně, tedy na sobotním jednání ústředního výkonného výboru. Vyčkejte prosím do tohoto jednání," reagoval na otázku, zda se obává, že by ho někdo mohl vyzvat k rezignaci na post místopředsedy.

Podrobit se kritice kolegů však bude muset zřejmě i Chovanec. Také jeho politické postoje části straníků vadí. Vyčítají mu zejména demonstrativní odmítnutí účastni na hlasování o důvěře vládě premiéra a předsedy ANO Andreje Babiš se sociálními demokraty. Špičky ČSSD Chovanec nepotěšil, ani když před několika dny v dopise vyzval některé "staré tváře", aby v březnu na sjezdu složily funkce. Apel jistě mířil nejen na Zimolu, ale i Hamáčka a další.

"Pokud chce sociální demokracie znovu uspět, pak tento úspěch nemohou nést staré tváře. A tím myslím nejen sebe, ale i všechny ostatní dlouholeté funkcionáře strany, kteří se s každou novou funkcí tváří, že v tom minulém vedení vlastně nebyli. Sociální demokracie potřebuje ve svém čele nové obličeje, nové myšlenky a nový styl politiky. Jinak skončila," vyzval Chovanec k obměně vedení a odchodu strany z vládní koalice.