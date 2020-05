Havlíček: Stát by mohl koupit stoprocentní podíl v letecké společnosti Smartwings

Stát by mohl koupit až stoprocentní podíl ve společnosti Smartwings, řekl České televizi Havlíček. Rozhodnout se podle něj musí do konce června, projedná to vláda.

Havlíček už minulý týden připustil, že by se stát o podporu Smartwings měl postarat, hovořil ale spíše o zárukách za úvěry či přímých úvěrech. Je to otázka investice, která se samozřejmě může navrátit. Protože logika je dát dneska zdroje a samozřejmě v určitě době ji prodat a lze na tom i vydělat," řekl Havlíček ČT. "Netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy a průmyslu. Z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že je potřeba takovéto společnosti, nejen takovéto, třeba i jiné, zachraňovat," dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu v rozhovoru Blesku řekl, že možnou státní podporu pro Smartwings nechává na Havlíčkovi a ministryni financí Aleně Schillerové (za ANO). Osobně se však v záležitosti nechce angažovat, protože se zná s českými majiteli Smartwings. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Skupina Smartwings se stala na konci února 2018 majoritním vlastníkem ČSA. Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem.