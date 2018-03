Twitter ministerstva kultury šíří nudu, básník už nevtipkuje. Nelze mu to nařídit, tvrdí jeho šéfová

před 1 hodinou

Donedávna vtipné tweety oceňovaného básníka Petra Kukala zmizely z účtu ministerstva kultury. Účet resortu teď plní jen úřední ptydepe.

Praha - Před třemi roky to byl doslova zjev na sociálních sítích. O Twitter ministerstva kultury se začal starat básník Petr Kukal. Ten si vtipnými příspěvky, ve kterých dokázal ve 140 (a později 280) znacích nejen vtipně připomenout nějaké výročí, ale často dodat paralelu se současností, vysloužil 26 tisíc sledujících. Tedy suverénně nejvíce ze všech tuzemských ministerstev. A před dvěma roky také získal ocenění Křišťálová lupa.

Před zhruba třemi týdny se ale účet ministerstva kultury vrátil k šedi. Místo příspěvků s vtipem a často i tisícovkami lajků a sdílení se na něj zničehonic vrátily zprávy v nudném úřednickém ptydepe.

Pokud se výjimečně objeví nějaká reakce čtenářů, je nejčastěji právě kvůli nečekané změně v dikci příspěvků. "Kdo to teď píše? Je to čaj," stojí mezi komentáři. "Když to měl na starost výhradně @KTweetuje (Petr Kukal, pozn. red.), tak to bylo mnohem lepší. Přinejmenším jsme neviděli nicneříkající fotky zanedlouho znovu zapomenutého ministra, jak vážně kouká do vitríny," napsal jiný diskutující. "Nuu-daa. Vraťte nám Kukala," shrnul nejtrefněji další.

Poslední nezkontrolovaný tweet

Poslední vzkaz s Kukalovým rukopisem se na Twitteru ministerstva kultury objevil poslední únorový pátek.

"V neděli 25. 2. si připomeneme 13. výročí úmrtí Petera Benensona, zakladatele mezinárodní organizace Amnesty International. Ta informovala např. o potlačování lidských práv v ČSSR a zdejších vězních svědomí. Dnes její zprávy někteří naši přední intelektuálové označují za bláboly," stálo v něm. A pod ním je hned k nalezení reakce čtenáře: "Předpokládám, že tohle byl (doufám zatím) poslední 'nezkontrolovaný' tweet pana Kukala."

V neděli 25. 2. si připomeneme 13. výročí úmrtí Petera Benensona, zakladatele mezinárodní organizace Amnesty International. Ta informovala např. o potlačování lidských práv v ČSSR a zdejších vězních svědomí. Dnes její zprávy někteří naši přední intelektuálové označují za bláboly. pic.twitter.com/NUGeghFsUk — Ministerstvo kultury (@MinKultury) February 22, 2018

Prakticky současně se totiž na veřejně dostupném soukromém Twitteru Petra Kukala @Ktweetuje objevilo upozornění, že z něj byly "sňaty" povinnosti při správě ministerského účtu, jehož obsah nadále garantuje pouze vedoucí tiskového odboru.

Vzhledem k tomu, že jsem byl v minulosti spojován s účtem @MinKultury, sděluji, že ze mě dnes byly sňaty některé povinnosti při jeho správě. Podobu a relevanci tweetů nadále garantuje pouze vedoucí tiskového odboru. Upřímně říkám, že to pokládám za správné a nanejvýš přirozené. — KTweetuje (@KTweetuje) February 23, 2018

A změnu k horšímu zaznamenal i sám ministr v demisi Ilja Šmíd. Byť prý není příliš aktivním uživatelem sociálních sítí, změna dikce Twitteru ho netěší. "Když jsem na ministerstvo přišel, slyšel jsem samou chválu, jak máme skvělého člověka na Twitter. Nyní je to bohužel horší, nudnější," říká ministr, který na resort přišel před třemi měsíci.

"Nyní jsou to v podstatě jen titulky tiskových zpráv. Na to, co tam teď dáváme, Twitter nepotřebujeme," připustil ministr. Podle něj za změnu může "komunikace uvnitř tiskového oddělení" a on sám se prý vynasnaží mezi Kukalem a vedoucí tiskového odboru Simonou Cigánkovou dělat mediátora.

Ministr Ilja Šmíd během výjezdního zasedání vlády navštívil Muzeum regionu Valašsko. V doprovodu ředitel Tomáš Vitáska si prohlédl dvě stálé expozice. První je věnovaná osvětlovacímu sklu a gobelínům, druhá ukazuje dobově zařízené zámecké pokoje.https://t.co/3ERQFJwy5P pic.twitter.com/dd7ebsVtLU — Ministerstvo kultury (@MinKultury) March 6, 2018

Nelze nutit dospělého člověka

Kukal přitom příspěvky na ministerský Twitter píše dál. Sám ale přiznává, že koncem února přišlo rozhodnutí, aby všechny své tweety předkládal k odsouhlasení vedoucí tiskového oddělení. "Jak jsem opakovaně uvedl, pokládám to za standardní manažerské rozhodnutí," reagoval na dotaz Aktuálně.cz. Otázku, proč tedy zcela změnil rukopis, už nekomentoval.

A to, že jediným správcem účtu je Kukal, potvrdila i vedoucí tiskového oddělení Simona Cigánková. Ta situaci nechce příliš komentovat a neuvedla ani to, zda například zaznamenala na některé tweety stížnosti.

"Co vedlo kolegu ke změně stylu, to s ním proberu, až se vrátím po nemoci do práce. Jistě však uznáte, že nelze dospělého člověka nutit k tomu, aby byl povinně vtipný nebo aby dával přednost prezentaci svého zaměstnavatele před svojí prezentací osobní," uvedla Cigánková. Na doplňující otázky ani po třech dnech neodpověděla.

Byť Kukal občas ve svých příspěvcích skrýval jinotaje a dával do nich - často i kritickou - paralelu k současnému politickému dění, Šmíd na to žádné stížnosti nezaznamenal. "Asi se hodně cítí být kumštýřem, ale osobně ho víc neznám, budu se ho snažit poznat," připustil na adresu Kukala.

Herman za podřízeným vždy stál

Mnohem lépe znal Kukala Šmídův předchůdce Daniel Herman, který oceňovaného básníka a pedagoga na svůj úřad v roce 2015 přivedl.

"Byl jsem velmi vděčný, že přišel. I na takto krátkém literárním útvaru, jako je Twitter, dokázal rozehrát širokou škálu svého potenciálu literáta, spisovatele. To velmi oceňuji. Považuji za velikou škodu, že ten Twitter změnil svoji dikci a znudněl," reaguje Herman, který Kukalovi nechával v jeho tvorbě zcela volnou ruku.

V jednom z tweetů Kukal reagoval na přestřelku, kterou vyvolal tehdejší vicepremiér Pavel Bělobrádek, když tvrdil, že pes nemůže umřít, ale jen chcípnout:

V příštích dnech vzpomeneme 78. výročí úmrtí Josefa Weniga, oblíbeného ilustrátora Broučků, po nichž rozkvétá chudobka v místě, kde chcípli. pic.twitter.com/YPThH1E0R7 — Ministerstvo kultury (@MinKultury) August 29, 2017

Herman přitom přiznává, že se několik stížností během takřka tří let objevilo. Ale vždy se svého podřízeného zastal a do psaní tweetů nezasahoval. "Nechtěl jsem, aby se člověk takového potenciálu jako pan Kukal musel vyčerpávat věcmi, které může vyřešit někdo jiný. Toto jsem řešil vždycky já," říká Herman, podle něhož to ale bylo jen několik ojedinělých případů.

Hermanův nástupce Šmíd doufá, že se mu podaří nepříjemnou situaci v tiskovém oddělení vyřešit. "Ve chvíli, kdy jsou vedle sebe dvě zajímavé osobnosti a nepohodnou se, je těžké rozhodnout, kdo má pravdu," říká Šmíd. "Já se snažím být mediátor, aby se dohodli. Protože kdyby ne, tak to bude pro nás škoda," dodává.

Na soukromém zůstal svůj

Lidé, kteří si oblíbili Kukalovy příspěvky na twitterovém účtu ministerstva kultury, o ně však nemusí přijít. Stačí, aby přešli na Kukalův soukromý účet @Ktweetuje, kde pokračuje ve stylu, na který si v posledních letech zvykli. A kromě svých postřehů či krátkých básní tam nyní zveřejňuje i kulturní události a výročí, na něž upozorňuje svým nenapodobitelným stylem.

A tak zatímco na oficiálním twitterovém účtu ministerstva najdete informaci, že ministr kultury Ilja Šmíd se zúčastní zahájení projektu "Šlechta českých zemí v evropské diplomacii", a na jeho Facebooku je zase video, jak si ministr ve středu ve sněmovně vyzkoušel resuscitaci, Kukalův soukromý Twitter připomíná 65 let ode dne, kdy se prezidentem stal Antonín Zápotocký:

Před 65 lety byl prezidentem Československa zvolen Tonda Zápotonda, bodrý chlapík, co rozuměl životu obyčejných lidí. Mluvil jako oni, bavil se jako oni, chodil do hospod. Taky připravoval politické procesy a celý národ okradl při měnové reformě. Ale co! Byl náš, lidový. Tonda. pic.twitter.com/2u1sHKF2oI — KTweetuje (@KTweetuje) March 21, 2018

"Před 65 lety byl prezidentem Československa zvolen Tonda Zápotonda, bodrý chlapík, co rozuměl životu obyčejných lidí. Mluvil jako oni, bavil se jako oni, chodil do hospod. Taky připravoval politické procesy a celý národ okradl při měnové reformě. Ale co! Byl náš, lidový. Tonda."

A ve čtvrtek zase osobitě připomněl výročí bývalé první dámy Dagmar Havlové, při němž srovnal nedávnou inauguraci Miloše Zemana s dřívější inaugurací Václava Havla.

65 let dnes slaví paní Dagmar Havlová, filmová a divadelní herečka a také 2. první dáma ČR. Někdy byla na zabití a jindy ohromná. Třeba když nám všem ukázala, že pískat ve Španělském sále může být někdy výrazem skutečné noblesy a smyslu pro morálku. Letos její hvizd hodně chyběl. pic.twitter.com/hWNDMe5hih — KTweetuje (@KTweetuje) March 22, 2018

