Zeman do konce mandátu nejmenuje předsedu Ústavního soudu. Vyhověl žádosti premiéra

Prezident Miloš Zeman nebude ještě za svého mandátu jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, řekl premiér Petr Fiala (ODS) na večerní tiskové konferenci po jeho nedělním jednání s hlavou státu na zámku v Lánech.

Nynější předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský končí v srpnu. Zeman uvažoval o tom, že jeho nástupce určí ještě do 8. března, kdy současné hlavě státu vyprší mandát.

"Já jsem pana prezidenta Zemana požádal, aby nejmenoval nového předsedu Ústavního soudu. A pan prezident Zeman mé žádosti vyhověl. Pan prezident je nadále přesvědčen, že by po právní stránce měl možnost jmenovat nového předsedu Ústavního soudu, nicméně se rozhodl vyhovět mé žádosti a tento krok neučinit," řekl k dnešnímu jednání premiér. "Myslím, že je to dobrá a důležitá zpráva," dodal.

Miloše Zemana jsem dnes požádal, aby nejmenoval nového předsedu Ústavního soudu. Pan prezident mé žádosti vyhověl. — Petr Fiala (@P_Fiala) February 5, 2023

Nebudu sdělovat podrobnosti rozhovoru. Myslím, že důležitý je výsledek," odpověděl Fiala na dotaz, zda mu Zeman řekl, koho by chtěl šéfem ÚS jmenovat, a zda mu k tomu ukázal právní posudky, na které se odvolával. "Pan prezident argumentoval mimo jiné i tím, že jmenoval rektora jedné univerzity s nástupcem do funkce někdy v polovině března, takže i tam je to za hranicí jeho funkčního období," přiblížil Fiala .

Premiér zopakoval svůj názor, že jmenování předsedy ÚS končícím prezidentem by způsobilo nestabilitu v celém soudním systému. "Tento krok by nebyl akceptován, ani jednoznačně interpretován, vyvolalo by to spoustu problémů. Nakonec i většina ústavních právníků se vyslovila v tom smyslu, že prezident republiky, který končí, takový krok nemá dělat," připomněl předseda vlády. "Jsem rád, že pan prezident Zeman to akceptoval a že nechá jmenování nového předsedy Ústavního soudu na nově zvoleném prezidentovi," uzavřel.

S avizovaným Zemanovým záměrem nesouhlasil vedle řady ústavních právníků ani nově zvolený prezident Petr Pavel. Pokud by Zeman skutečně šéfa Ústavního soudu jmenoval, Pavel by podal podnět k prošetření, aby soud dal jasné doporučení, jak s takovou situací pracovat.

Rychetský dnes odpoledne v České televizi řekl, že nový prezident by mohl, a dokonce musel, krok svého předchůdce ignorovat, pokud by tento předchůdce jmenoval nového předsedu Ústavního soudu v době, kdy je tato funkce stále obsazená.

Fiala doplnil, že na dnešní schůzce se Zemanem probírali i situaci po zvolení nového prezidenta. "Mým zájmem - a myslím, že i zájmem pana prezidenta Zemana - je, aby předávání moci a funkce proběhlo korektně a bez nějakých problémů. Věřím, že nakonec to tak proběhne," dodal.

