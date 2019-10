Měli by trauma. Zeman vysvětlil, proč na Hrad nepozval stoupence ústavní žaloby

Zákonodárci, kteří podpořili ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana, by měli z pozvání na oslavy státního svátku 28. října na Pražském hradě trauma. Zeman to prohlásil v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem.

Podle dosavadních informací nedostala pozvánku na udílení státní vyznamenání na Hradě řada politiků ze stran, které žalobu na Zemana podporovaly.

Prezident zopakoval svůj výrok z minulých let, že na oslavy 28. října nezve lidi, kterým by působilo utrpení poslouchat jeho projev. "Občas registruji, že si někdo stěžuje, že nebyl pozván. Já si myslím, že jde o lidi, kteří nemají příliš vlídný pocit k tomuto státnímu svátku a osobě prezidenta, a tak jim nebudu působit duchovní trauma, že by tam museli trpět," řekl.

Na otázku, zda se seznam nepozvaných shoduje se seznamem podporovatelů ústavní žaloby, odpověděl, že se jedná o stejný případ. "Jestliže podpořili ústavní žalobu na prezidenta, pak lze opět očekávat ono psychické trauma, když by museli poslouchat můj projev, udělování státních vyznamenání a tak dál," prohlásil.

Pozvánku na udělování státních vyznamenání na Hradě 28. října letos zatím nedostal například předseda senátorského klubu SEN 21 Václav Láska, zatímco v minulých letech byl pozván vždy. Láska byl jedním z iniciátorů přípravy ústavní žaloby na Zemana. Podle Lásky se Zeman snaží změnit nynější parlamentní systém na poloprezidentský.

Pozváni na udílení vyznamenání nebyli také třeba místopředsedové Sněmovny Petr Fiala (ODS) a Vojtěch Pikal (Piráti) či představitelé sněmovních stran TOP 09, KDU-ČSL a STAN.

Právě poslanci ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a STAN na konci září hlasovali pro předložení žaloby. Poslanci vládních ANO a ČSSD spolu se zástupci KSČM a SPD, kteří mají ve Sněmovně dohromady pohodlnou většinu, ale žalobu nepodpořili. Sněmovna tak souhlas s předložením žaloby nedala.