Medevac se zaměří na Blízký východ, Afriku a Ukrajinu. Česko dá na humanitární program 60 milionů

před 1 hodinou

Praha - Český humanitární zdravotnický program Medevac se letos zaměří na krizové oblasti Blízkého východu, Afriky a Ukrajiny. Celkově na něj kabinet v letošním roce uvolní 60 milionů korun, stejně jako v loňském roce. Rozhodla o tom vláda, která schválila priority programu. Humanitární program má mimo jiné pomoci řešit migrační krizi přímo v místě původu uprchlíků.

"Všechny priority vycházejí ze současné migrační a humanitární situace. Pomoc půjde hlavně do zemí, které jsou zdrojem migrace do EU, do zemí prvního vysídlení a do zemí, které se na svém území potýkají s důsledky velkého množství vnitřně vysídlených obyvatel," uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo vnitra.

Díky programu Medevac se v českých nemocnicích léčí lidé z oblastí postižených válečnými konflikty. Léčba je poskytována zdarma a výhradně civilistům, kteří se nacházejí ve vážném zdravotním stavu nebo jimž jejich zdravotní stav neumožňuje vést důstojný život. Program se nezaměřuje na pacienty, kteří by potřebovali intenzivní několikaletou léčbu, ale na ty, jimž může jednorázové léčení výrazně zlepšit zdravotní stav.

V rámci letošních priorit programu kabinet také rozhodl o čtyřech konkrétních programech v krizových oblastech. Ministerstvo vnitra uvolní pět milionů korun na podporu poskytování zdravotní péče v Libyi, dalších pět milionů korun na zvýšení dostupnosti zdravotní péče v Nigeru a stejnou částku na zlepšení kvality zdravotní péče na Ukrajině. Pět milionů korun je určeno i na 3D tisk zdravotnických potřeb v Iráku.