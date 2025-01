Majetkový test a superdávka. Nová vládní pomoc část lidí poškodí, říkají experti

Ministerstvo práce chce revizí dávek zjednodušit život sociálně ohroženým domácnostem a pomoc lépe zacílit. Čtyři sociální dávky se mají od půlky roku sloučit v jednu. Odborníci ale namítají, že změny některým lidem situaci ještě zhorší. Součástí revize má být i zvýhodnění pracujících a také kritizovaný majetkový test.

Návrh velké reformy dávek čeká projednání ve sněmovně. Sociální výbor ale v půlce ledna jednání přerušil s tím, že si vyžádal další propočty dopadů a jejich objasnění. Vrátit se k ní má nejpozději do 5. února. Po kritice výboru, neziskových organizací i odborníků může ministerstvo práce a sociálních věcí ještě některé parametry reformy upravit tak, aby na podporu například dosáhlo více nízkopříjmových rodin.

Z analýzy Platformy pro sociální bydlení a Centra pro společenské otázky SPOT například vyplývá, že by revize mohla zhoršit situaci lidí s nízkými příjmy, kteří pracují. O několik tisíc měsíčně by mohly podle analýzy na dávkách přijít i rodiny s malými dětmi, samotné osoby ve velkých městech či samoživitelky s jedním dítětem.

"V reformě je velký příslib ve zjednodušení, majetkovém testu, omezení nároku na podporu u vysokých příjmů. Je ale potřeba zmínit, že v současné podobě má velké chyby. U určitých zranitelných skupin dochází k poklesu dávky," uvedl Samuel Galan z agentury PAQ Research, která od počátku návrh reformy připomínkovala.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že po reformě si třetina příjemců dávek polepší, třetina pohorší a třetině se částka nezmění. "Důležité ale je, že to tak bude, pokud nezmění své chování, a to ve smyslu - může pracovat, nepracuje nebo například má výrazně dražší bydlení, než je průměr v dané lokalitě," podotkl.

Nový systém sociálních dávek přinese tyto klíčové změny:

Jedna "superdávka" místo čtyř

Místo příspěvků a doplatků na bydlení, příspěvků na živobytí a dětských přídavků by úřady práce mohly od července začít vyplácet novou dávku státní sociální pomoci. Podávat a vyřizovat by se měla jen jedna žádost. Podle Jurečky není cílem reformy ušetřit, ale pomoc státu lépe zacílit.

Nová dávka se má skládat z několika složek, jako je živobytí, bydlení, péče o děti a bonus za práci. Podmínkou pro její získání bude i majetkový test.

Majetkový test

Žadatelé o novou dávkou budou podle návrhu muset projít takzvaným majetkovým testem, který prověří, jestli nemají dostatek vlastních zdrojů. Úřad práce bude pro nárok domácnosti na podporu tudíž zohledňovat jejich nemovitosti, automobily i úspory v bance. Dosud se majetková situace hodnotila jen u lidí, kteří žádali o pomoc v hmotné nouzi. Nové ustanovení sklidilo kritiku loni v meziresortním připomínkovém řízení. Způsob hodnocení úspor kritizovala i Česká národní banka či Nejvyšší soud.

Varovali hlavně před možným prolomením bankovního tajemství. Nový zákon má totiž bankám stanovit povinnost sdělit orgánu státní sociální pomoci na jeho výzvu údaje o číslech účtů žadatele o dávku i členů jeho domácnosti, včetně stavu a změn. V bankovním kontu by úředníci podle zástupců ministerstva práce sledovali zůstatek, ne pohyb na účtu, a to se souhlasem žadatele.

Jednotlivec žádající sám o dávku bude nově moci mít až 200 tisíc korun na účtu, aniž by přišel o nárok na podporu státu. Za každého dalšího člena domácnosti se limit zvýší o 50 tisíc (vícečlenná domácnost bude mít moci maximálně 400 tisíc). Započítávat se nebudou produkty s podporou státu, jako je stavební či penzijní spoření.

Mezi další podmínky patří, že si o novou dávku budou moci žádat domácnosti, jež mají maximálně dvě nemovitosti, jedno auto na dospělou osobu a nejvýše dva vozy na domácnost. Informace o bytech, domech či chatách by úředníci měli dostat z katastru nemovitostí, o autech pak z rejstříku vozidel.

Pracovní bonus

Připravovaná podoba sociálních dávek počítá s tím, že vyšší státní podpora zaměřená na bydlení poputuje domácnosti v případě, že jsou všichni její členové zranitelnými osobami, tedy nemohou pracovat. Jedná se například o nezaopatřené děti, samoživitelky s dětmi do tří let, invalidní lidi či starobní důchodce.

Ostatní skupiny, které mohou pracovat, by nově měla dávka ocenit takzvaným bonusem za práci. Měl by dorovnat případný pokles dávky. Pracovní bonus je ale například podle sociologa Daniela Prokopa z PAQ Research špatně vymyšlený. "Má jisté limity vycházející z celkových příjmů domácnosti. Když v domácnosti muž pracuje a žena má rodičovský příspěvek, omezí to celkové příjmy. Rodičovský příspěvek tedy omezí pracovní bonus. Žena nemá šanci to dohnat v práci, takže jí klesne podpora v bydlení," vysvětlil Prokop pro server iRozhlas.cz.