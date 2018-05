Lidé při geocachingu riskovali u výběhu s vlky. Pražská zoo některé "kešky" z areálu odstraní

před 54 minutami

Každý, kdo bude chtít v areálu umístit novou schránku, bude muset její umístění konzultovat s marketingovým oddělením trojské zoo.

Praha - Zoologická zahrada v pražské Troji se potýká s hráči geocachingu, kteří vstupují mimo návštěvnické prostory a hazardují tak s vlastním zdravím. Podle vyjádření ředitele zoo Miroslava Bobka lidé hledali geocachingové schránky (takzvané kešky) například u plotu vlčího výběhu. Vedení zoo se proto vůči jejich umisťování v areálu ohradilo a uvedlo, že problematické schránky odstraní.

"Důvody, proč se Zoo Praha staví negativně k živelnému umisťování kešek ve svém areálu, jsou především bezpečnostní. Při jejich hledání totiž dochází k pohybu osob mimo návštěvnické prostory, což je nejen v rozporu s návštěvním řádem, ale především je to vysoce rizikové," uvedl na Facebooku ředitel zoo.

"Nejde ani tak o to, že by byly kešky umístěny mimo návštěvnický prostor, mnohdy se tam lidé zatoulají při jejich hledání. Mohlo by to za určitých okolností být nebezpečné, proto jsme se rozhodli tomu dát nějaká pravidla. Kešky tedy musí být pouze na místech, kde je to naprosto bezproblémové," řekl Aktuálně.cz a dodal, že vedení zoo zaznamenalo například hledání schránky v těsné blízkosti plotu, za nímž byli vlci.

Bobek také zdůraznil, že k umisťování schránek docházelo bez toho, aby o něm hráči zaměstnance zoologické zahrady informovali. Dokonce ani poté, co vedení avizovalo, že problémové schránky budou odstraněny, se jejich majitelé nepřihlásili, aby se pokusili nalézt nějaké kompromisní řešení. Zoo je tak musela kontaktovat sama.

"Naše legislativa i celosvětová pravidla hry geocaching stojí jednoznačně na straně Zoo Praha. Jestliže vedení zoo s umístěním geocachingové schránky nesouhlasí, hráči jsou povinni to respektovat. Je však třeba zdůraznit, že plošný zákaz geocachingu v areálu by byl ke škodě hráčům i zoo samotné. Geocaching je totiž osvědčená platforma, která díky spojení technologie a pohybu v přírodě atraktivní formou zprostředkovává poznání a zároveň přináší nové návštěvníky, a to aniž by zoo musela investovat vlastní zdroje," řekl Aktuálně.cz Martin Šimek z České asociace geocachingu.

"Z vyjádření pana Bobka je zřejmé, že Zoo Praha si potenciál geocachingu dobře uvědomuje a že nemá zájem hru z areálu vymýtit. Současně si však vyhrazuje právo vyjádřit se k umístění a pojetí každé jednotlivé kešky tak, aby nedocházelo k ohrožení návštěvníků ani k devastaci areálu," uvedl Šimek.

Vyjádření podle něj asociace chápe jako výzvu autorům současných i případných nových schránek, aby své plány konzultovali s vedením zoo a hledali s vedením společný postup, který by vyhovoval oběma stranám.

"Ve chvíli, kdy jsme začali kešky revidovat, jich bylo na území zoo devět, přičemž asi polovina jich neprošla," informoval ředitel zahrady. "V případě některých požádáme jejich zřizovatele o odstranění s tím, že po konzultaci s naším oddělením marketingu je mohou umístit jinam. Část kešek zůstane, kde jsou," dodal. Zdůraznil také, že s geocachingem jako takovým v areálu nemá žádný problém, chce pouze nastavit pravidla pro umisťování schránek tak, aby při hledání nedocházelo k rizikovým situacím.

Geocaching je hra spojená s turistikou, při níž hráči hledají pomocí zeměpisných souřadnic ukryté schránky, takzvané cache (kešky). Ty často ukrývají informace o zajímavostech z místa, kde se nacházejí, a hravou formou tak zprostředkovávají hledačům nové vědomosti.