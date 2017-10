Letadlo se Štěchem nesmělo letět do Koreje přes Čínu, speciál musel neplánovaně přistát v Mongolsku

před 1 hodinou

Soul/Praha - Letecký speciál s předsedou Senátu Milanem Štěchem a delegací českých podnikatelů mířící na návštěvu Jižní Koreje musel o víkendu neplánovaně přistát v Mongolsku. Informaci Radiožurnálu potvrdila tisková tajemnice Senátu Eva Davidová. K příčinám potíží se nevyjádřila.

Let se podle ní zpozdil o sedm hodin, časový plán čtyřdenní návštěvy to ale nenarušilo. Podle Radiožurnálu měl letoun problémy při vstupu do čínského vzdušného prostoru kvůli nesrovnalostem v předložených letových plánech.

"Program návštěvy nebyl nijak ovlivněn, vykryli jsme to časovou rezervou," řekla Davidová. Program zahájili v pondělí ráno v Soulu.

Podle Radiožurnálu musel český armádní speciál několik desítek minut kroužit nad Mongolskem a pak neplánovaně přistát na letišti v Ulánbátaru. Čína podle pilota armádního speciálu tvrdila, že byly nesrovnalosti v předložených letových plánech.

Štěcha na návštěvě v Jižní Koreji doprovází dvacítka podnikatelů včetně vedení Hospodářské komory, ale také předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, zástupci Technologické agentury, odborů nebo ministerstev. Dvoudenní program mají v jihokorejské metropoli a poté navštíví druhé největší jihokorejské město Pusan (Busan).

V Soulu se Štěch setká s předsedou parlamentu, premiérem a trojicí ministrů a otevře nové sídlo českého velvyslanectví. Hlavním cílem podnikatelské mise je podle Davidové rozvinutí investičního potenciálu Jižní Koreje, která je nyní čtvrtým největším investorem v Česku. Jihokorejské firmy v ČR vytvořily 12 tisíc pracovních míst.