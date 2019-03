Lednice chce vybírat za vstup do parku, místní protestují. Spor řeší ministerstvo

Aktualizováno před 21 minutami

Národní památkový ústav uvažuje o tom, že zpoplatní vstup do parku, který obklopuje zámek v Lednici na Břeclavsku. Správa zahrad stojí ročně miliony korun. Lidé měli začít platit 30 korun jako vstupné do parku od května. Po protestech místních se do věci vložilo ministerstvo kultury a jedná s místní samosprávou o možném odkladu. Není tedy jisté, zda se od května bude skutečně za vstup do zámeckých zahrad platit.

"Správa zahrad stojí každoročně několik milionů korun, náklady každoročně stoupají a my od ministerstva kultury na zahradu a park nedostáváme žádný příspěvek. Všechno platíme z návštěvného, které se platí na zámek," řekl ředitel Územní památkové správy v Kroměříži Petr Šubík. Dodal, že v jiných zemích je zpoplatnění vstupu do zámeckých zahrad a parků běžné. Od května do září by měli návštěvníci parku platit 30 korun s tím, že vstupenka by platila pět dní a děti do 18 let by měly vstup zdarma. "Automaty, v nichž by si lidé vstupenky kupovali, jsme zatím nekoupili, ale jinak je všechno připravené na spuštění tohoto opatření," řekla kastelánka zámku v Lednici Ivana Holásková. Plán na zpoplatnění vstupu do parku se ale nezamlouval obyvatelům Lednice, kteří jej pravidelně navštěvují. Podle serveru iDNES.cz je neuspokojila ani možnost koupě roční permanentky za symbolickou cenu. I proto se podle Šubíka do vyjednávání vložilo ministerstvo kultury jako nadřízený orgán NPÚ. "Dnes začala jednání mezi ministerstvem a místní samosprávou o případném odložení zpoplatnění vstupu do zámeckého parku. Zda půjde o odložení o měsíc nebo o rok, zatím není jasné, jednání ještě zdaleka neskončila," dodal Šubík. Mluvčí Národního památkového ústavu Jana Hartmanová potvrdila, že zavedení vstupného bylo prozatím odloženo na blíže neurčenou dobu. Generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková se navíc sejde s ministrem kultury Antonínem Staňkem, aby mu situaci přiblížila. Lednický zámek je nejnavštěvovanější památkou jižní Moravy, loni ho od ledna do října navštívilo téměř 400 000 lidí. Velká část návštěvníků ale přímo do zámku nejde a tráví čas pouze procházkou po rozlehlých zámeckých zahradách a parku. "Často se ale bohužel nechovají ohleduplně, jezdí v parku na kole, i když je to zakázáno, odhazují odpadky a ničí květinovou výsadbu," konstatovala Holásková s tím, že ročně zaplatí správa zámku za údržbu parku minimálně čtyři miliony korun. Lednický zámek je otevřený od února, kdy nabízel pouze prohlídky jednoho okruhu, plně se otevře tento víkend.