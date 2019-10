KSČM: zvýšení daní na cigarety a tabák podpoříme. Může začít platit už od ledna 2020

Daňový balíček, který zvyšuje zdanění alkoholu nebo tabáku, je reálné schválit tak, aby začal platit od prvního ledna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl místopředseda KSČM Jiří Dolejš.

Komunisté hodlají podle Jiřího Dolejše daňový balíček, navrhovaný vládou, podpořit na mimořádné páteční schůzi Poslanecké sněmovny. Předseda STAN Vít Rakušan upozornil, že v současné podobě daňový balíček zřejmě neschválí Senát.

"Daňový balíček je příležitost vyřešit některé věci, které jsou na stole delší dobu. Balíček je navíc zakalkulován do návrhu rozpočtu. Je to pragmatický krok vlády, která si do té bilance nakalkulovala nějaké peníze, a je projednatelný," uvedl Dolejš.

Zopakoval, že komunisté přitom podpoří i schválení návrhu státního rozpočtu ve sněmovně během prvního čtení, kdy se schvalují základní limity hospodaření státu na příští rok. Komunisté ve sněmovně tolerují menšinovou vládu ANO a ČSSD.

Neberete vážně naše úpravy, tvrdí opozice

Předseda pirátů Ivan Bartoš upozornil, že vláda se snaží balíček schválit ve sněmovně, aniž by reflektovala smysluplné návrhy opozice. Piráti i STAN přitom nesouhlasí například se zdaněním technických rezerv pojišťoven nebo zvýšením poplatku za zápis do katastru nemovitostí. Piráti pak navrhují podle Bartoše jako kompenzaci růstu daní zvýšit slevu na poplatníka z dnešních 24 840 korun na 27 000 nebo 30 000 korun. "Lidé s příjmy by tak ročně ušetřili 3000 nebo 5000 korun," uvedl Bartoš.

Samotné páteční schvalování daňových změn bude znamenat rozhodování o pěti desítkách pozměňovacích návrhů, a tedy téměř pět desítek hlasování. Některé pozměňovací návrhy se ale překrývají. Podle Dolejše je možné celý návrh projednat během jednoho dopoledne.

Balíček vedle zvýšení daní u tabáku a alkoholu také zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun z nynější tisícikoruny, mění zdanění hazardu a zdaňuje plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Rozpočtový výbor již dříve doporučil zdanění plynu z předlohy vyjmout.

Zřejmě nejspornějším bodem je ale navrhované zdanění technických rezerv pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné jen rezervy do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Česká asociace pojišťoven to odmítá a již dříve vyzvala poslance, aby tuto změnu odmítli.

