Pomohl Kruliše vytáhnout do ČNB guvernér Michl? Neřekneme, tají informaci banka

Předposlední vedoucí protokolu prezidentské kanceláře Vladimír Kruliš zastává už měsíc obdobnou funkci v České národní bance. Místo vzniklo přímo pro něj. Do klíčové finanční instituce zamířil jen několik týdnů poté, co Miloš Zeman v úřadu prezidenta skončil. Právě Zeman přitom jmenoval guvernéra banky Aleše Michla. Ta na přímý dotaz odmítla odpovědět, zda se Michl v přijetí Kruliše angažoval.

Letos dvaačtyřicetiletý Vladimír Kruliš je hlavním expertem centrální banky v oblasti organizační a protokolu od 3. dubna. Před jeho nástupem funkce neexistovala. Bývalý protokolář Pražského hradu ji navíc obsadil bez výběrového řízení, jak už dříve informovalo Aktuálně.cz. O vytvoření postu rozhodl vedoucí sekce kancelář Luboš Jemelka.

"Rozhodnutí přijalo vedení banky na základě širších diskusí s některými členy bankovní rady o potřebnosti této pozice a posílení protokolární agendy v ČNB vysoce odborným pracovníkem," uvedla ředitelka odboru sankčních řízení banky Petra Chroustovská. ČNB je nejdůležitější ekonomickou institucí v zemi, pomocí úroků rozhoduje o ceně peněz.

Redakce zjišťovala, kteří členové rady se za ustavení Krulišovy funkce přimlouvali. A zda se do této debaty zapojil přímo guvernér Michl. Podala proto žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, banka se však přidržela formálního výkladu zákona a na dotaz nedala přímou odpověď.

Michl mlčí

"Pokud informace vznikla, nebyla zaznamenána. Z diskuse se nepořizoval žádný záznam, nelze ji s ohledem na ustanovení informačního zákona poskytnout," zní odpověď ředitelky Chroustovské. Zákon rozumí informací jen to, co je zaznamenané písemně, zvukově či na videonahrávce.

Případná Michlova role tak zůstává neobjasněná. Nejvyššího šéfa banky jmenoval bývalý Krulišův hradní šéf Miloš Zeman loni v květnu. Redakce se Michla snažila s dotazem opakovaně zastihnout, guvernér však nebral telefon a na SMS zprávy nereagoval. Otázky Aktuálně.cz nechal bez odpovědi také Kruliš.

V bance má na starosti koordinaci akcí protokolární povahy, přípravu mezinárodních konferencí, ceremoniální komunikaci s Evropskou centrální bankou a se státními orgány. Odbor organizační a protokolu byl přitom podle zjištění Aktuálně.cz před Krulišovým nástupem personálně zajištěný.

"K 31. březnu 2023 měl celkem deset pracovních míst a všechna byla obsazena," potvrdila redakci vedoucí referátu nestandardních činností ČNB Michaela Kozáková. Krulišovým nadřízeným je zmíněný Luboš Jemelka, který sekci kancelář řídí od loňského jara.

Za Rusnoka to bylo s protokolem jinak

"Banka dlouhodobě cítila potřebu lepší organizace a protokolárního zajištění zejména akcí a návštěv na vysoké diplomatické úrovni," popsala už dříve pro Aktuálně.cz vznik Krulišovy pozice ředitelka odboru sankčních řízení Chroustovská. Vyzdvihla jeho profesní zkušenosti, které označila za "unikátní".

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získala redakce přehled protokolárních akcí centrální banky za loňský a letošní rok (jejich přehled je v tabulce - pozn. aut.). Dohromady jich bylo 32, diplomatických se konalo v roce 2022 šest, letos zatím žádná.

Protokolární akce České národní banky Aktuálně.cz má k dispozici přehled akcí za loňský a letošní rok, které sama Česká národní banka označuje za protokolární. Rok 2022 diplomatické: návštěva ministra financí a velvyslance Norského království, návštěva velvyslance Ukrajiny, návštěva velvyslance Portugalska, návštěva velvyslance Německa, návštěva delegace Evropské komise, návštěva chargé d'affaires Íránu

návštěva ministra financí a velvyslance Norského království, návštěva velvyslance Ukrajiny, návštěva velvyslance Portugalska, návštěva velvyslance Německa, návštěva delegace Evropské komise, návštěva chargé d'affaires Íránu ostatní: prezentace pamětní bankovky Karel Engliš, Konference "Reinventing Bretton Woods Committee ", prezentace Zlaté mince Městské památkové rezervace Mikulov, otevření Návštěvnického centra ČNB, prezentace Pamětní stříbrné mince Motocykl JAWA 250, jednání bankovní rady s bankovní radou Národní banky Slovenska, jednání bankovní rady s bankovní radou Oesterreichische Nationalbank, zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU, návštěva prezidenta Deutsche Bundesbank Joachima Nagela, návštěva prezidentky Evropské centrální banky Christine Lagardeové, setkání bankovní rady s rozpočtovým výborem sněmovny, setkání bankovní rady se zástupci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, setkání bankovní rady s ČMKOS, prezentace Zlaté mince Městské památkové rezervace Litoměřice, slavnostní večer u příležitosti odhalení bust Aloise Rašína a Karla Engliše, dvě návštěvy člena vlády Rok 2023 ostatní: dvě návštěvy člena vlády, Účast člena vlády na tiskové konferenci ke 100. výročí vzniku České republiky a České národní banky, zahájení výstavy Rozděleno!, návštěva vedení Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity, návštěva místopředsedy parlamentu Slovenska, setkání bankovní rady s bankovní radou Deutsche Bundesbank, setkání bankovní rady s rozpočtovým výborem sněmovny

Michlův předchůdce v čele banky Jiří Rusnok Aktuálně.cz řekl, že za jeho éry se k protokolárním akcím přistupovalo zdrženlivě. Naopak se kvůli tomu slučovaly odbory. "Říkali jsme si, že protokolu pro bankovní radu nepotřebujeme tolik, tak spojíme síly. Ušetřily se tím jedna nebo dvě pracovnice," uvedl.

Poznamenal, že ceremoniální záležitosti po zmíněném sloučení spadaly do sekce správní. Opačný přístup Michlova vedení nechtěl Rusnok hodnotit. "Jde o interní věc banky. Klíčové je, že na funkci České národní banky by to nemělo mít žádný vliv," podotkl. Rusnok byl guvernérem v letech 2016 až 2022.

"Vypadá to účelově"

Kruliš je zaměstnancem České národní banky na plný úvazek. Smlouvu má na dobu určitou, později se může změnit v časově neomezenou. Na jednání bankovní rady ze své pozice přístup nemá. Pokud však rada bude probírat jeho agendu, může Kruliše na jednání přizvat.

Právník protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer se pozastavil nad tím, že Kruliš zamířil do ČNB bez výběrového řízení. Podle něj by banka měla také více objasnit, proč ho oslovila právě po odchodu z Pražského hradu. "Takhle to vypadá, že pozice byla zřízena účelově, aby se nemusel ucházet o práci jinde," řekl už dříve Aktuálně.cz.

S Milošem Zemanem se Kruliš seznámil roku 2009. Setkání zprostředkoval Zemanův spolupracovník, bývalý šéf zemědělského družstva ve Slušovicích z dob před rokem 1989 František Čuba. Na protokol Pražského hradu nastoupil Kruliš v červnu 2014, řídil ho od února 2018 do letošního března. Zeman ho označil za nejlepšího manažera, jakého poznal.

"Hodnocení je vždy na okolí, to je nejupřímnější. Nechal bych tedy tento bod na lidech, kteří se mnou spolupracovali a znají mě a mou práci. Já se vždy snažil nevytvářet zbytečný stres a najít konsensus," reagoval Kruliš v rozhovoru pro zpravodajský server iDnes.cz na dotaz, jak by ohodnotil svou práci na Pražském hradě.