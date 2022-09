S inspektory na kontrole falešných slev. Obchody chyby často svádějí na brigádníky

Česká obchodní inspekce během loňského roku provedla přes tři a půl tisíce kontrol na slevy v kamenných obchodech i v e-shopech. Na porušení zákona přišla ve 37 procentech případů. Lidé přitom zvlášť v době zdražování zlevněné zboží více vyhledávají. Reportérka Aktuálně.cz proto na jednu takovou kontrolu vyrazila společně s inspektory, a to do Penny Marketu v Ústí nad Labem.

Dva muži kolem padesátky si před supermarketem berou nákupní košík a vstupují do Penny Marketu v Ústí nad Labem. Ačkoliv hodlají z regálů brát především zboží ve slevě, jejich cílem není co nejvíce ušetřit. Jde o inspektory České obchodní inspekce, kteří zde provádí kontrolu, protože právě v tomto obchodě v minulosti zjistili jejich kolegové nedostatky.

Ředitelka inspekce pro Ústecký a Liberecký kraj Renata Linhartová vysvětluje, že se soustředí především na to, zdali obchod skutečně prodává zboží za zlevněnou cenu, jak uvádí na cenovkách či slevových letácích. "Když na místě zjistí porušení dalších předpisů, ať už by se jednalo o chybějící kolky na cigaretách nebo dávání plastových tašek zdarma, samozřejmě to řeší také," říká ředitelka.

Jenže v tom řetězce tak nechybují. Nejvíce prohřešků dělají právě u slev. Mluvčí inspekce Jiří Fröhlich říká, že obchody pak ve správních řízeních často chybu svádějí na pochybení svých zaměstnanců či brigádníků. Například tvrdí, že cenovku se slevou zapomněli poté, co přestala platit, odstranit.

"Řetězce by měly volit takové slevové akce a v takovém rozsahu, aby mohly spolehlivě zajistit správnou cenu výrobku i u pokladny. Nikdo je k tak častým a masivním akcím nenutí. Je to jejich rozhodnutí a pak tedy musí být i v jejich silách zajistit řádné a jasné nastavení cen pro spotřebitele a správné účtování," říká Fröhlich.

Jeden z inspektorů vstupuje do prodejny v Ústí nad Labem v šortkách a kostkované košili s krátkým rukávem, druhý má dlouhé kalhoty, tričko a bundu. Mezi hrstkou nakupujících nijak nevyčnívají. Kontroloři volí vždy obyčejné oblečení, převleky nepoužívají.

Dvojice, které nejsou podezřelé

Tak jako dnes chodí většinou po dvojicích. Ústecký a Liberecký kraj má ze zhruba 300 inspektorů v celém Česku k dispozici asi desetinu z nich. Jsou různě staří, vysocí i vzhledově se liší. Při určitých kontrolách navíc inspekce spolupracuje s dalšími lidmi, například když potřebuje kontrolovat, zdali obchody neprodávají mladistvým alkohol či se nedopouští diskriminace zákazníků.

"Sestavujeme dvojice, které od počátku nebudou působit podezřele. Třeba na předváděcí akce hrnců cílené na důchodce pošleme inspektorky, které vzhledově i věkově zapadnou. Do autobazaru jsme zase nedávno poslali starší ženu a mladšího muže, aby vypadali jako maminka se synem, kdy on si vybírá a ona platí," vysvětluje ředitelka Linhartová.

Muži v Ústí nad Labem si při vstupu do obchodu berou slevový leták. Pak prochází uličkami regálů a baví se spolu o tom, co nakoupí. Koukají na cenovky, přemýšlí nad cenami a produkty, zvažují a několikrát se vrací. Asi tak jako to dělají i ostatní zákazníci.

V košíku nakonec mají sušenku, hořkou čokoládu, lahev piva a tvrdého alkoholu, zubní pastu, šest jablek a prodlužovací kabel. "Vybíráme věci, které jdou vrátit. Takže třeba rohlíky, pokud pro to není důvod, nebereme," přibližuje jeden z inspektorů. Obchody totiž mají ze zákona povinnost si vzít zboží z kontrolního nákupu po zaplacení zpět a peníze vrátit.

Inspektoři nesmí být identifikovatelní, proto pro jiné typy kontrol mají i krycí doklady. Dříve při kontrolách úvěrů nemohli používat vlastní identitu, protože kdyby si pak sami žádali o úvěr, už by ho nemuseli dostat. Dnes je to nutné třeba v autobazarech nebo při kontrolách v e-shopech, protože uvedením vlastních údajů by si velké společnosti mohly brzy snadno vytvořit kompletní databázi inspektorů a příště zbystřit už v okamžiku, kdy kontrola začíná.

U pokladny v supermarketu ale nejsou falešné doklady potřeba. Jeden z nakupujících inspektorů ještě přibere plastovou tašku a požádá o krabičku cigaret. Po zaplacení kontrolního nákupu, převzetí účtenky a rozloučení s prodavačkou jí oznámí, že jsou z České obchodní inspekce a přišli na kontrolu. Prokážou se služebním průkazem a pokladní volá svého nadřízeného.

"A tím zahajujeme běžnou kontrolu," říká inspektor, než odejde do zázemí obchodu, kde s vedoucím prodejny zkontroluje nákup a sepíše protokol. "Nejdůležitější je zkontrolovat, zda sedí cena na cenovce a účtence. Spotřebitel si chyby často nevšimne, protože po více než dvaceti položkách ztrácí orientaci v ceně. I inspektoři si mnoha pochybení všimnou až při ověřování," vysvětluje mluvčí Fröhlich.

Máme čtyři stovky prodejen, chyby se stávají, brání se obchodníci

Dlouhodobě u slev obchody chybují až ve 40 procentech kontrol. Ta dnešní není tím případem. Ceny na cenovkách odpovídaly cenám na účtence. Ředitelka Linhartová upozorňuje, že zvlášť v době výrazného zdražování je nutné spotřebitele chránit. "V této době, kdy lidé na slevy hodně slyší, je potřeba supermarkety kontrolovat, aby lidé nebyli klamáni," říká.

Když inspektoři narazí u supermarketu na pochybení, předávají případ do správního řízení. V minulém roce inspekce dala nejvyšší pokutu za klamavé ceny právě Penny Marketu, a to ve výši dvou milionů korun. "Při kontrole prodeje zboží ve slevě v patnácti různých provozovnách inspektoři pokaždé zjistili porušení zákona, někdy i výrazné poškození spotřebitele v řádu stovek korun na jednom nákupu," vysvětluje výši pokuty mluvčí Fröhlich.

Penny Market se tehdy bránil, že řetězec má více než čtyři stovky prodejen a při tak velkém počtu podle něj může docházet k chybám. "V současné situaci je pro nás co nejnižší cena prioritou. Na každé z prodejen připravujeme několikrát týdně speciální nabídky na stovky produktů," vysvětloval mluvčí řetězce Tomáš Kubík.

K porušení zákona ale docházelo i u jiných supermarketů. Pokutu 800 tisíc platily loni i Billa nebo Kaufland. Inspekce pokutuje i menší obchody, tam ale nejde o tak vysoké částky. "U kontrol malých prodejců, kteří nemají síť řetězců, jsme se s takovou pokutou nesetkali. Pro malé obchůdky, třeba na vesnicích, je každá i pětitisícová pokuta vysoká, a tak se snaží zjištěnou věc rychle napravit a prohřešek už neopakovat," popisuje Linhartová.