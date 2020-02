Konec klecových chovů na výboru neprošel, skončit ale má drezura zvířat v cirkusech

Zákaz klecových chovů slepic zemědělský výbor Poslanecké sněmovny při projednávání novely zákona o ochraně zvířat proti týrání nepodpořil. Poslanci naopak hlasovali pro postupný zákaz drezury volně žijících zvířat v cirkusech. Pokud plénum sněmovny toto omezení podpoří, vystupování v cirkusech nebude možné se zvířaty, která se narodí od roku 2021.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Myšlenku na výboru obhajoval poslanec Jan Pošvář (Piráti). Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012. Tehdy začal platit zákaz používání tzv. neobohacených klecí (viz box).

Pošvář zmínil, že nejenom supermarkety se dobrovolně zavazují, že vejce z klecových chovů nebudou nabízet od roku 2025, ale že k podobným krokům přistupují také výrobci jako Nestlé nebo Opavia. Ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád ale připomněl právě situaci po roce 2012, kdy z Česka zmizely chovy v neobohacených klecích.

, kde mají slepice k dispozici krmivo, vodu, zařízení na obrušování drápů a podle dříve platné vyhlášky min. 550 cm , se v celé EU zakázal od 1. 1. 2012. Důvodem zákazu chovu slepic v těchto klecích bylo hlavně to, že zde slepice nemohly projevovat své přirozené chování (popelení, hrabání, hřadování, snášení vajec do hnízda). V jedné kleci bylo 4 až 7 slepic. Obohacené klece mají určité prvky, které zajišťují podmínky pro projevy přirozeného chování. V každé kleci musí být snáškové hnízdo, hřady a prostor pro popelení a hrabání. Navíc čistá využitelná plocha na slepici musí být minimálně 600 cm2 a plocha snáškového hnízda 150 cm2. V obohacených klecích musí mít každá slepice k dispozici 12 cm žlábkového krmítka a 15 cm hřad, navíc každá slepice musí mít přístup ke dvěma napáječkám. Stejně jako v konvenčních klecích i zde musí být v kleci zařízení na obrušování drápů. Velikost klecí jsou různé od 8 do 20, ale třeba i pro 40 slepic.

Podle něho státy jako Španělsko či Polsko tato vejce přes plošný evropský zákaz produkovala dál - sice je neprodávala v obchodech, ale poskytovala je do výroby. Například do Rakouska, kde platí zákaz klecových chovů, se pak podle Semeráda dováží do výroby vejce z klecových chovů z jiných zemí.

Cirkusáci hrozí neposlušností

V novele se původně počítalo se zákazem drezury pro nově narozené slony a delfínovité. Drezura je od roku 2004 zakázána u primátů, ploutvonožců, některých kytovců, nosorožců, hrochů či žiraf narozených po tomto datu. Podle podpořeného pozměňovacího návrhu by nyní mohlo jít o zákaz chovu volně žijících zvířat v cirkusech, která se narodí po začátku příštího roku, přičemž majitelé cirkusů nebudou moci volně žijící zvířata ani nakupovat nebo množit.

Podle iniciativy Cirkusy společně jsou provozovatelé cirkusů připraveni, pokud bude omezena jejich činnost, vyhlásit občanskou neposlušnost. "Přijde nám absolutně zvrácené omezovat cirkusy, ve kterých mají zvířata zajištěny vhodné podmínky k životu a současně přehlížet nedostatky ostatních chovů. Zabíjení zdravých, avšak nadbytečných mláďat žiraf, zeber a antilop v zoologických zahradách, nadměrné používání hormonální antikoncepce, klecové chovy atd.," uvedli zástupci iniciativy v prohlášení.

Vládní novela počítá se zákazem rozmnožování některých šelem a lidoopů v zájmových chovech i jejich venčení na veřejnosti. Nezákonné budou rovněž koutky, kde se lidé mohou, obvykle za poplatek, s těmito zvířaty mazlit. Podle ministerstva zemědělství jsou největší problémy v neodborných zájmových chovech zvířat, která vyžadují zvláštní péči, jako jsou šelmy, jedovatí hadi, krokodýli a z ptáků například sovy nebo dravci. Pro jejich domácí chovatele se zřejmě zpřísní i další podmínky.

Z desítek pozměňovacích návrhů navíc výbor podpořil například zákaz usmrcování zvířat zmrazením s výjimkou postupného zmrazování hadů. Podle předkladatelky Moniky Jarošové (SPD) jde například o situace při chovu hadů, kdy chovatelé takto zmrazují myši.