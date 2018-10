Špatná kampaň, lídr i heslo. Krnáčová kritizovala chování ANO, ale Babiše omlouvala

Ještě nikdy pražská primátorka za ANO Adriana Krnáčová nekritizovala na tiskové konferenci hnutí ANO tak ostře jako v úterý, kdy bilancovala své působení v čele hlavního města. Z přímé kritiky vyjmula jen šéfa ANO a premiéra Andreje Babiše. Její dny v roli primátorky se krátí. Za hnutí už v uplynulých volbách nekandidovala a musí si tak hledat novou práci.

Praha - Dlouhé měsíce se pražská primátorka za ANO Adriana Krnáčová nijak nevyjadřovala k předvolební kampani hnutí ani k tomu, že pražským lídrem ANO byl na poslední chvíli vybraný manažer Petr Stuchlík. Na úterní bilanční tiskové konferenci ale na toto téma promluvila a vyjadřovala se hodně kriticky. Ovšem její kritika měla své "limity" - předsedu ANO Andreje Babiše, který má v hnutí nejdůležitější slovo, spíše omlouvala.

Ze slov končící primátorky je patrné, že se jí ani trochu nelíbila kampaň ANO, která byla nepřímo postavena na kritice jejího předcházejícího čtyřletého vládnutí a slibu "Nakopneme Prahu".

"To bylo nešťastné. Byla to kampaň, která ve své podstatě řekla, že jsme tady nic neudělali. Způsobilo to, že lidé nevěděli, proč volit hnutí ANO," prohlásila Krnáčová. Většinu své tiskové konference přitom popisovala, co všechno se jí podle jejího mínění v Praze podařilo. "Měla jsem jednoznačné výsledky," tvrdí.

Velmi kritická byla také k tomu, že zmiňované heslo o nakopnutí Prahy spojilo hnutí s novou tváří v politice, s manažerem Stuchlíkem, kterého Babiš vybral místo původního lídra Patrika Nachera, zvoleného pražskými členy ANO.

"Pan Stuchlík je asi prima člověk, ale změnit měsíc před volbami lídra, který byl demokraticky zvolený, za někoho, kdo je v Praze neznámý a nemá naučenou Prahu jako pan Nacher, tak to je opravdu neštěstí," prohlásila Krnáčová ke Stuchlíkovi a podobný odsudek měla pro kampaň. "Kampaň byla nešťastně nastavená. V případě, že by zůstal lídrem pan Nacher, tak by možná dopadl volební výsledek úplně jinak," pokračovala.

Když přišla řeč na to, v kom vidí viníky stavu, který kritizovala, mluvila především o lidech kolem Babiše, a ne o něm samotném. "Jeho poradci by si měli zhodnotit, jestli udělali sociologický průzkum, zda reflektovali, že se změnil svět, že se za čtyři roky změnilo hodně věcí. Praha je jiná než zbytek republiky a podstatně citlivěji vnímá některé výroky a některé postupy," mluvila Krnáčová nekonkrétně.

Babiš potřeboval najít viníka, ale vážím si ho

Nakonec ale musela reagovat i na dotazy ohledně samotného Babiše, protože bylo v minulých dnech zřejmé, že za jednoho z hlavních viníků neúspěchu v Praze považuje Babiš právě ji.

"S panem Babišem mám stejné vztahy jako dříve. Je to spíše o tom, jakým způsobem ho informují lidé kolem něj, co se v Praze děje. A jakým způsobem to vnímá. Pana premiéra si velmi vážím už proto, že vydrží tlak, který je každodenně na jeho osobu," uvedla Krnáčová.

A smírným tónem pokračovala. "Pocházíme z jednoho kraje, je horkokrevný jako já. Vážím si ho, že chce něco změnit a má výsledky. Velice si vážím i toho, že když se potkáme, tak mu můžu cokoliv říci a on si to vyposlechne," řekla.

Co ale říká tomu, že ji řadí mezi viníky volební prohry? "Chtěl a potřeboval najít nějakého viníka, ale bylo to nespravedlivé. Doufám, že volební výsledek bude ještě analyzovaný, nemůžu to nechat na sobě, že bych za to mohla já, to vůbec ne," reagovala v úterý na novinářské dotazy.

"Samozřejmě se to neposlouchá dobře. Je to premiér republiky, který možná nemá všechny informace, a ty informace mu mají nosit lidé, kteří jsou kolem něj. A když mu je nenosí, tak je třeba se ptát, proč tomu tak je. Samozřejmě je třeba hodit na někoho vinu, ale to zhodnocení přinese úplně jiný pohled na to, kdo za to může," věří optimisticky.

Babišovi však jednu věc přece jen vytkla, ovšem udělala to velmi opatrně a neadresně. "Nelze zapomínat, že bylo nemálo demonstrací, které se vymezovaly proti vládě. Toto sehrálo svou roli, zejména v Praze," uvedla. Chtěla tím s největší pravděpodobností poukázat na to, že Babiš dal dohromady vládu s ČSSD za podpory komunistů, což vyvolalo zmiňované demonstrace - největší byly letos v srpnu, kdy probíhaly vzpomínky na okupaci Československa v roce 1968.

Krnáčová na tiskové konferenci kritizovala také zastupitele hnutí ANO za to, jak se k ní po celé čtyři roky chovali. Opět ale mluvila obecně a nikoho nejmenovala. "Zastupitelský klub byl velký deficit, kdo má takto vysokou pozici jako já, tak potřebuje podporu lidí. Bylo mi z toho velice často smutno, ale nedalo se to změnit, pochopila jsem, že to musím přetrpět," postěžovala si.

Osudní zpovykaní Pražané. Co s ní bude dál?

Přestože tak Adriana Krnáčová označila za viníky volebního neúspěchu hnutí ANO jiné, faktem je, že atmosféra v hlavním městě jí zejména v posledních měsících nebyla nakloněna. Hodně tomu napomohla svým nepříliš vstřícným vystupováním i některými výroky, například o "zpovykaných Pražanech". Vítěz voleb v Praze, ODS, dokonce na tomto jejím výroku částečně postavil kampaň a nazval tak i volební noviny.

Krnáčová opakovaně upřesňuje, že když letos v březnu toto sousloví použila, myslela jen ty Pražany, kteří nejsou spokojeni s městskou hromadnou dopravou, ačkoli ta je podle ní velmi dobrá. Jenže výrok už od té doby žije svým životem - a Babiš se s pomocí poradců rozhodl vsadit na někoho jiného než na Krnáčovou.

Ona sama sice tvrdí, že už od dubna byla rozhodnuta nekandidovat, ale ještě týden po zmiňovaném výroku v rozhovoru pro Hospodářské noviny mluvila o tom, že chce na magistrátu pokračovat.

Co s ní bude dál, není zatím jasné, původně se mluvilo o tom, že by mohla jít na velvyslanecký post, ale tyto úvahy ustaly. Ona sama avizuje, že si chce vzít nyní především dovolenou, po které se uvidí. Vzhledem k tomu, že podpořila nové vedení ANO v Praze a téměř nekritizovala Babiše, lze usuzovat, že by ráda pokračovala v nějaké veřejné funkci, třeba částečně spojené s politikou. Sama vyloučila, že by chtěla odcházet z hnutí ANO, naopak líčila, jak moc ji práce pro Prahu bavila.

"Ne že by mě nebavilo pracovat pro Prahu, právě naopak, dělala jsem to ráda, projekty, které jsem dostala k řešení, nebyly jednoduché. Ale život se mi krátí, další roky chci věnovat jiným věcem," avizovala obecně.