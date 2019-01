Rozdělené Kladno. O radním, který řídil pod vlivem drog, rozhodne zastupitelstvo

Politickou scénu největšího středočeského města Kladna ovlivňuje už řadu let nelítostný souboj dvou politických uskupení a jejich lídrů Milana Volfa (Volba pro Kladno) a Dana Jiránka (ODS), kteří se už přes dvacet let střídají v pozici primátora. I nynější spor o prohřešek radního Lukáše Hanese, který řídil pod vlivem drog, je atmosférou ve městě a nevraživostí dvou nejvýznamnějších politických postav silně poznamenaný.

Kladenské náměstí Svobody mohlo v úterý 18. prosince mnohým připomenout scénu z filmu Bony a klid, ve které nechal vekslák představovaný Romanem Skamenem navézt před pražský Tuzex hromadu sněhu. Na kladenský chodník ale nevysypali sníh z Krušných hor filmaři, ale politici z opoziční Volby pro Kladno (VPK) bývalého primátora Milana Volfa.

Svérázně tak upozornili na případ radního Lukáše Hanese, kterého policie přistihla při řízení automobilu pod vlivem drog, když využili slangový výraz pro kokain, kterým je právě sníh. Do hromady zapíchli transparenty s hesly "Lukáši, tenhle sníh můžeš sjet!" nebo "Gratulujeme, první radnice s fetujícím radním!". Nynější lídr opozice Volf pak v ostré reakci vyzval radního k odstoupení. O případu rozhodne v pondělí zastupitelstvo města.

"Je to obrovská ostuda města a pan Hanes by z toho měl vyvodit důsledky a v pondělí odstoupit," uvedl Volf, který ještě ve funkci primátora se svojí VPK vyhrál s téměř 35 procenty hlasů suverénně podzimní komunální volby. Získal 13 zastupitelů ze 33, křeslo ale přesto neobhájil.

Spolustraníci se rozešli ve zlém

Nebylo to zas tak velké překvapení. Politiku ve městě už léta formuje nepřátelství dvou lídrů nejsilnějších uskupení, Milana Volfa a Dana Jiránka, kteří se od roku 1998 střídají v primátorském křesle. Oba byli přitom až do roku 2006 členy ODS. Ve zlém se však rozešli kvůli policejnímu obvinění Volfa z nezákonného dotování hokejového klubu i nákupu luxusního vozu pro město. Volf, který strávil v roce 2004 dva týdny ve vazbě - soud ho však nakonec zprostil viny i odškodnil -, své straně vyčetl, že se ho nezastala. A nesmiřitelná zášť se táhne dodnes.

Brzy po oznámení volebních výsledků tak Jiránek začal s jednáními o vzniku koalice ODS, která získala zhruba 21 procent, Kladeňáků, ANO a SPD. Uspěl a uskupení, které mělo většinu tří hlasů, zvolilo primátorem Jiránka, který byl prvním mužem města už v letech 2004 až 2014.

Dan Jiránek (55) Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě. Předtím absolvoval střední školu s oborem hutním. Po složení maturitní zkoušky nastoupil jako zaměstnanec Poldovky, kde pracoval až do roku 1996. v letech 2004 až 2014 a znovu od roku 2018 primátor města Kladna, v letech 2004 až 2008 a opět od roku 2011 zastupitel Středočeského kraje, v letech 2011 až 2015 předseda Svazu měst a obcí ČR, člen ODS.

Neobvykle prudká reakce Volfa a VPK na první průšvih nové koalice, tedy případ radního a Jiránkova spolustraníka Hanese, se proto dala čekat. Zato primátor je zatím zdrženlivý. "Na radě města před pondělním zastupitelstvem se budeme o případu bavit. Určitě navrhneme zařadit jako jeden z bodů zastupitelstva projednání záležitosti radního Hanese," uvedl Jiránek a nevyloučil ani možnost, že koalice nakonec navrhne jeho odvolání. "Poradíme se a uvidíme, co navrhneme," řekl primátor. Pokud by ale zastupitelé radního v křesle podrželi, připravil by Volfovi další trpkou porážku.

Hanes na dotaz Aktuálně.cz oznámil, že dá svoji funkci k dispozici a nechá rozhodnout zastupitele. "Rezignaci jsem nabídl a danou věcí se bude zabývat zastupitelstvo města Kladno," napsal radní, do jehož vozu na jedné z kladenských ulic narazil zezadu jiný automobil. Srážku podle policie Hanes nezavinil. Alkohol ani jeden z řidičů před jízdou nepil, Hanes ale měl pozitivní test na drogy. Radní však poté odmítl další lékařské vyšetření i rozbor krve, což hned po nehodě zdůvodňoval tím, že zazmatkoval.

Policie jeho chování vyhodnotila jako přestupek, takže ho předala na kladenský magistrát. Kvůli možné podjatosti se ale záležitostí nakonec bude zabývat Městský úřad ve Slaném. Hanesovi tak hrozí odebrání řidičského průkazu a pokuta řádově v desítkách tisíc korun.

Milan Volf (55) Vystudoval obor učitelství a trenérství na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (získal tak titul Mgr.). V letech 1998 až 2004 a opět pak 2014 až 2018 starosta / primátor města Kladna, bývalý člen ODS a bývalý hokejový útočník, od roku 2010 předseda grémia strany Volba pro Kladno. Jeho otcem byl bývalý československý reprezentant a hokejový trenér Jaroslav Volf.

Kauza radního ale může dát vzniknout ještě několika dalším řízením. A mohou padat i vysoké pokuty. Jedno trestní oznámení už podal sám Hanes, který obviňuje opozici a hazardní lobby ve městě z inscenování nehody. "Protože nejen nehodu provázely zvláštní okolnosti, podal jsem podnět na státní zastupitelství," napsal nyní.

Další trestní oznámení někdo podal na organizátory happeningu se sněhem. "Případ nedovoleného záboru na veřejném prostranství byl na policejní služebnu oznámen fyzickou osobou. Policisté provedli v daném případu šetření a případ byl následně jako přestupek fyzické osoby podle zákona o pozemních komunikacích postoupen správnímu orgánu Magistrátu města Kladna. Může být udělena pokuta do výše až 500 tisíc korun," uvedla tisková mluvčí kladenského územního odboru policie Jana Šteinerová.

Jak nakonec spor dopadne, je nyní těžké odhadovat. Jisté však je, že z nekonečného sporu dvou kladenských výrazných osobností je značná část veřejnosti ve městě, které se stále úplně nevyrovnalo s pádem huti Poldi, otrávená. "Město to nikam neposouvá, spíš ho to brzdí. Pan radní by měl odstoupit a jít se léčit, ale takovéhle opičky kolem jsou zbytečné," míní například důchodkyně čekající na svůj autobus u zastávky, poblíž které nechal Volf vysypat svoji hromadu sněhu.